Η θανάσιμη πεθερά Σταυρούλα Γκουβούση και η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στην Ελλάδα

Στην υπόθεση της Σταυρούλας Γκουβούση, της λεγόμενης και «αδίστακτης φόνισσας του Λεωνιδίου» υπάρχει αυτό που με μία πρώτη ανάγνωση φαίνεται και υπάρχει και αυτό που δε φαίνεται και φέρνει στο τέλος τη μεγάλη ανατροπή.

Αυτό που φαίνεται είναι το προφανές: Η Σταυρούλα Γκουβούση ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα και μια από τις τέσσερις που είχαν την ίδια τύχη από το τέλος του εμφυλίου πολέμου και μέχρι που καταργήθηκε στη χώρα μας η ποινή του θανάτου.

Αυτό που δε φαίνεται είναι αυτό που δε θα επιβεβαιωθεί ποτέ αλλά που είναι τόσο ισχυρό που ανατρέπει τα πάντα και κυρίως εξηγεί τα πάντα για αυτή την αδιανόητα σκληρή ιστορία.

Σταυρούλα Γκουβούση: Η επιτομή της «κακιάς πεθεράς»

Η Σταυρούλα Γκουβούση γεννήθηκε το 1897 και έζησε όλα της τα χρόνια στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Παντρεύτηκε μικρή και χήρεψε μικρή. Αναγκάστηκε στην ουσία να μεγαλώσει μόνη τα δυο της αγόρια. Ο μεγαλύτερος γιος κάποια στιγμή έφυγε από κοντά της και έπιασε δουλειά στην Αθήνα. Ο μικρότερος γιος της, όμως, έμεινε δίπλα της.

Ο Μήτρος κάποια στιγμή γνώρισε μέσω συνοικεσίου (το 1954) και παντρεύτηκε τη Μεταξία η οποία την ημέρα του γάμου της ήταν μόλις 16 ετών. Ο Μήτρος ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Μαζί απέκτησαν δυο κοριτσάκια. Τη Σταυρούλα και τη Μαρία. Δυστυχώς, η Σταυρούλα δεν πρόλαβε να ζήσει. Πέθανε όταν ήταν μόλις 40 ημερών.

Αρχικά το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι με τη Σταυρούλα Γκουβούση. Στη συνέχεια, όμως, με τα λεφτά από την προίκα της Μεταξίας αλλά και με τα χρήματα που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει η νεαρή κοπέλα από τη δουλειά της, έφτιαξαν το δικό τους σπίτι στο Λεωνίδιο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της μάνας του Μήτρου και ζούσαν εκεί.

Ο νεαρός άνδρας δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Πάντα τον συντηρούσε είτε η μάνα του, είτε αργότερα η Μεταξία η οποία δούλευε σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής.

Η σχέση του ζευγαριού, επί της ουσίας, ποτέ δεν ήταν καλή. Ο Μήτρος το μόνο που έκανε ήταν να κάθεται με τις ώρες στο καφενείο και να πίνει ή να παίζει χαρτιά τις λίγες φορές που είχε στα χέρια του χρήματα.

Η Μεταξία είχε την ελπίδα πως αν έμεναν μακριά από την πεθερά της, τότε θα άλλαζε και τρόπο ζωής ο γιος της. Η κατάσταση, ωστόσο, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι παρεμβάσεις της Σταυρούλας Γκουβούση στη ζωή του ζευγαριού, άλλωστε, ουδέποτε σταμάτησαν.

Οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν σχεδόν καθημερινές αφού η Μεταξία αρνιόταν να δεχθεί πως εκείνη θα ήταν που θα συντηρούσε το σύζυγό της. Έτσι, μια ημέρα, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της. Ζήτησε από τον Μήτρο να χωρίσουν καθώς η κατάσταση αυτή δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Όταν ο Μήτρος κατάλαβε πως μπορεί και να έχανε (όχι τη σύζυγο αλλά) τον άνθρωπο που τον συντηρούσε οικονομικά, κατάφερε να πείσει τη Μεταξία να επιστρέψει στο σπίτι τους.

Μέσα σε όλα τα προβλήματα που είχε το ζευγάρι, όμως, είχε να αντιμετωπίσει και το διαρκές πρόβλημα που άκουγε στο όνομα Σταυρούλα Γκουβούση!

Η μητέρα του Μήτρου προσπαθούσε σε κάθε ευκαιρία να πείσει τον γιο του να χωρίσει τη Μεταξία την οποία ουδέποτε συμπάθησε. Από την αρχή δεν την ήθελε για νύφη της. Όταν οι δυο νέοι παντρεύτηκαν, η Σταυρούλα Γκουβούση άρχισε να διαδίδει στο χωριό πως η νύφη της ήταν «εξώλης και προώλης» και είχε πολλούς εραστές τόσο πριν όσο και μετά από τον γάμο με τον γιο της.

Οι άδικες αυτές κατηγορίες δε σταμάτησαν ακόμα και όταν η Μεταξία έμεινε και πάλι έγκυος. Η πεθερά της διέδιδε πως το παιδί που κυοφορούσε δεν ήταν του γιου της αλλά κάποιου από τους εραστές που είχε η νύφη της στη γειτονιά.

Αυτά, βέβαια, δεν τα έλεγε μόνο στους συγχωριανούς της. Τα έλεγε και στον γιο της. Του τα έλεγε συνέχεια. Του έκανε «πλύση εγκεφάλου» μέχρι που τελικά κατάφερε και τον έπεισε πως όντως το παιδί που κυοφορούσε η Μεταξία δεν ήταν δικό του!

Η «διαβολική» Σταυρούλα Γκουβούση, μάλιστα, έπεισε τον Μήτρο να πάει την Μεταξία στο Άργος προκειμένου - θέλει, δε θέλει – η νεαρή κοπέλα να κάνει άμβλωση. Στο δρόμο προς το Άργος, ωστόσο, η Μεταξία με κλάματα και παρακάλια κατάφερε να αλλάξει γνώμη στο σύζυγό της. Οι δυο νέοι αποφάσισαν να κρατήσουν το παιδί και επέστρεψαν στο Λεωνίδιο.

Η άτυχη Μεταξία | Τύπος της εποχής

Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που αναφέρει πως οι δυο νέοι έφτασαν στο Άργος πήγαν στον γυναικολόγο αλλά εκείνος αρνήθηκε να προχωρήσει στην άμβλωση εξαιτίας του προχωρημένου της εγκυμοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση, η Σταυρούλα Γκουβούση, μετά από αυτή την... αποτυχία, δεν το έβαλε κάτω και αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή το τελικό της σχέδιο. Αφού δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την παρουσία της νύφης της, αποφάσισε να τη βγάλει από τη μέση!

Η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα

Όταν ο Μήτρος και η Μεταξία επέστρεψαν στο Λεωνίδιο από το ταξίδι στο Άργος, πήγαν από το σπίτι της Σταυρούλας Γκουβούση προκειμένου να πάρουν την κόρη τους, η αδίστακτη γυναίκα τους πρότεινε να κάτσουν να φάνε.

Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, η Μεταξία ζήτησε να ξαπλώσει διότι, λίγο το ταξίδι, λίγο η εγκυμοσύνη, ένιωσε αδιαθεσία και ζαλίστηκε.

Όταν η νεαρή γυναίκα αποκοιμήθηκε, η Σταυρούλα ζήτησε από τον Μήτρο... εξηγήσεις. Όσο μιλούσε ο γιος, τόσο πιο έξαλλη γινόταν η πεθερά! Άρπαξε ένα σχοινί 15 μέτρων, έφτιαξε μια θηλιά, το πέρασε γύρω από τους ώμους της Μεταξίας και το έσφιξε τόσο πολύ που η άτυχη γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί.

Όταν έντρομη η Μεταξία, προσπάθησε να αντιδράσει, η πεθερά της άρχισε να τη χτυπά, να τη βρίζει και να της φωνάζει πως το παιδί δεν είναι του Μήτρου αλλά ενός γείτονα με τον οποίο εκείνη ήξερε πως η νύφη της διατηρούσε παράνομη ερωτική σχέση.

Μάταια η Μεταξία προσπαθούσε να πείσει τη Σταυρούλα Γκουβούση πως είχε άδικο. Η, εκτός ελέγχου, πεθερά άρπαξε από τα μαλλιά τη νύφη της, την έριξε στο πάτωμα και άρχισε να τη χτυπά, δίχως το παραμικρό έλεος, με μια μεγάλη σανίδα, από αυτές που οι νοικοκυρές της εποχής χρησιμοποιούσαν για το σιδέρωμα των ρούχων.

Η αδίστακτη γυναίκα χτύπησε πολλές φορές τη νύφη της τόσο στο κεφάλι όσο και στα στήθη και στην κοιλιά, έχοντας ίσως την ελπίδα πως με το ξύλο εκείνη θα απέβαλε το μωρό που κυοφορούσε.

Ο Μήτρος Γκουβούσης | Τύπος της εποχής

Όλη αυτή την ώρα, του άγριου ξυλοδαρμού της Μεταξίας, ο Μήτρος παρακολουθούσε τα όσα εξελίσσονταν μπροστά στα μάτια του χωρίς να έχει την παραμικρή αντίδραση. «Η Μεταξία πίστευε ότι αυτά τα έκανε η μάνα μου για αστεία. Εγώ απλά παρακολουθούσα. Πίστευα πως ήθελε να τη φοβερίσει» είπε αργότερα στην κατάθεσή του στη χωροφυλακή ο Μήτρος χωρίς βέβαια να πείσει κάποιον.

Μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, η Μεταξία λιποθύμησε. Ξημέρωνε η 7η Ιανουαρίου του 1959. Ήταν των Φώτων. Η Σταυρούλα Γκουβούση είπε στον γιο της να τη βοηθήσει να μεταφέρουν εκτός σπιτιού τη Μεταξία και να την πετάξουν μέσα στη γεμάτη με νερό στέρνα που βρισκόταν στην άκρη της αυλής. Έτσι και έγινε.

«Αφού την πετάξαμε, δεμένη, μέσα στη στέρνα, η μάνα μου μού είπε να γράψω ένα σημείωμα που να λέει ότι η Μεταξία αυτοκτόνησε επειδή δεν της έδινε τα λεφτά που της χρωστούσε η εργοδότριά της. Το έγραψα και μου είπε και το τοποθέτησα στο σκέπασμα της στέρνας μαζί με τα χάπια που είχε στην τσέπη της η γυναίκα μου για τη ναυτία. Στο σημείωμα, μου είπε η μάνα μου να γράψω και έγραψα ''να μην πειράξουν τον Μήτρο γιατί δε φταίει''! Επίσης, η μάνα μου, έβαλε στην άκρη της στέρνας, τα ρούχα της Μεταξίας και τα παπούτσια ώστε να νομιστεί ότι έπεσε μόνη της στο νερό. Το πρωί των Φώτων, πλησίασε η μάνα μου τη στέρνα και όταν είδε τα ρούχα άρχισε να κλαίει και έλεγε ότι η νύφη της αυτοκτόνησε. Πρώτα είχε πάει και άναψε δυο κεριά για την ημέρα των Φώτων» είχε καταθέσει, κυνικά, ο Μήτρος στη χωροφυλακή.

Όταν η Σταυρούλα Γκουβούση επέστρεψε από την εκκλησία και άρχισε να φωνάζει, οι γείτονες, ανήσυχοι για το τι μπορεί να έχει συμβεί, συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της οικογένειας. Η αδίστακτη φόνισσα άρχισε τότε να φωνάζει κλαίγοντας: «μέσα είναι, μέσα είναι. Αυτοκτόνησε! Δεν της έδινε τα λεφτά της»!

Λίγο αργότερα, έφτασαν στο σπίτι της Γκουβούση, αστυνομικοί μαζί με έναν γιατρό ο οποίος γρήγορα διαπίστωσε πως η άτυχη Μεταξία ήταν ακόμα ζωντανή όταν την πέταξαν στο νερό και πως το θύμα έφερε εμφανή σημάδια άγριο ξυλοδαρμού.

Μάνα και γιος δεν έπεισαν ούτε στιγμή τους χωροφύλακες πως ήταν αθώοι. Αυτός που τους «έκαψε» ήταν το γεγονός πως η Μεταξία δεν είχε πάει ποτέ σχολείο και δεν ήξερε να γράφει και να διαβάζει. Αυτό το επιβεβαίωσαν και συγγενείς και φίλοι της άτυχης κοπέλας.

Οι αντιφάσεις ήταν πολλές και όσο περισσότερες γίνονταν τόσο πιο πιεστικοί ήταν οι χωροφύλακες. Τελικά, πρώτος «έσπασε» ο Μήτρος και αργότερα και η Σταυρούλα Γκουβούση που ομολόγησε. Η μάνα προσπαθούσε να ρίξει τα πάντα στον γιο, ενώ ο γιος περιέγραφε όσα είχαν γίνει με κάθε λεπτομέρεια.

Τύπος της εποχής

Πέντε μήνες μετά την άγρια δολοφονία της Μεταξίας ξεκίνησε η δίκη. Η υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, εκδικάστηκε στο Κακουργιοδικείο Κυπαρισσίας. Οι μάρτυρες ήταν κόλαφος τόσο για την Γκουβούση όσο και για τον γιο της. Ειδικά για την Γκουβούση ακούστηκε από μάρτυρα πως κάποτε είχε κάνει με μια γέννα τρία παιδιά τα οποία τα έπνιξε! Η αδίστακτη γυναίκα απάντησε πως: «δεν τα εσκότωσα, αλλά εγεννήθησαν ξερά, επειδή κατά την διάρκειαν της εγκυμοσύνης μου με είχεν κτυπήσει ο άνδρας μου».

Οι απολογίες μάνας και γιου ήταν γεμάτες αντιφάσεις. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλο. Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε θάνατο. Ο Μήτρος οδηγήθηκε στις φυλακές Κέρκυρας και η Σταυρούλα Γκουβούση στις φυλακές Αβέρωφ.

Ούτε η μάνα, ούτε ο γιος έλαβαν τη χάρη που ζήτησαν και έτσι η ζωή τους τερματίστηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πρώτα η Σταυρούλα, μια ημέρα σαν σήμερα. Εκτελέστηκε στον Υμηττό, ξημερώματα της 26ης Αυγούστου του 1960. Στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους εκτελέστηκε και Μήτρος στην περιοχή Αλυκές της Κέρκυρας.

Η εφημερίδα «Ελευθερία», μάλιστα, είχε γράψει πως πριν την εκτέλεση ο Μήτρος είχε εξομολογηθεί στον ιερέα στον οποίο είχε πει πως «ούτος δεν έπταιε δια τον στραγγαλισμόν της συζύγου του, αλλά ότι τον επήρε στον λαιμό της η μάνα του, της οποίας ήτο ερωμένος...»!