Η θρυλική εμφάνιση των Nirvana λίγο πριν την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν

Η μουσική εκπομπή MTV Unplugged άρχισε το 1989 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλής μουσικές εκπομπές του MTV. Η ιδέα ήταν να φιλοξενούνται σε στούντιο καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έπαιζαν ζωντανά τη μουσική τους με ακουστικά όργανα. Έδιναν έτσι έναν πιο «καθαρό» και λιτό ήχο, μακριά από την επεξεργασία και τη δυναμική των μεγάλων σκηνών.

Κατά διαστήματα πέρασαν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Από τον Έρικ Κλάπτον και τους Pearl Jam ως τη Mariah Carey. Ένα επεισόδιο όμως, μία τέτοια συναυλία, έμεινε πραγματικά στην ιστορία με τους τηλεθεατές να την παρακολουθούν για πρώτη φορά στις τηλεοράσεις τους, μιας ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Δεκεμβρίου του 1993.

Ήταν η εμφάνιση των Nirvana που έδωσαν μια μοναδική παράσταση στο Sony Music Studios στη Νέα Υόρκη, με το συγκεκριμένο επεισόδιο να παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή της μπάντας που άφησε το δικό της στίγμα στη μουσική σκηνή. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως το κομμάτι τους Smells Like Teen Spirit, τοποθετήθηκε από το περιοδικό Rolling Stone στην 5η θέση με τα κορυφαία 500 τραγούδια όλων των εποχών!

Η μελαγχολία του Κερτ Κομπέιν

Το «Unplugged» των Nirvana περιελάμβανε συνολικά 14 τραγούδια με την μπάντα να παίζει εκτός από τις επιτυχίες της και λιγότερο γνωστά τραγούδια της αλλά και διασκευές κομματιών όπως των Meat Puppets, David Bowie και Lead Belly. Η μινιμαλιστική και μελαγχολική ατμόσφαιρα που είχε όλη η ηχογράφηση συνδέθηκε -εκ των υστέρων- με τον ψυχισμό του Κερτ Κομπέιν, του ανθρώπου που εισήγαγε στη ζωή μας τον όρο grunge. Βλέπετε λίγους μήνες αργότερα, έβαζε τέλος στη ζωή του.

Στις 8 Απριλίου 1994, το σώμα του Κομπέιν ανακαλύφθηκε στο σπίτι του στη λίμνη Ουάσινγκτον, από έναν ηλεκτρολόγο που είχε πάει εκεί για να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας. Ο ηλεκτρολόγος ανέφερε πως δεν είδε κανένα σημάδι τραυματισμού και αρχικά νόμιζε πως ο Κομπέιν κοιμόταν, μέχρι τη στιγμή που είδε το όπλο, μία καραμπίνα, που ήταν στραμμένο προς το πρόσωπο του. Ένα σημείωμα βρέθηκε που έλεγε «Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική, μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Το σώμα του βρισκόταν εκεί για μέρες και βρέθηκαν σ`αυτό συγκεντρωμένα μεγάλα ποσά ηρωίνης και ίχνη από ηρεμιστικά. Η ιατροδικαστική έκθεση εκτιμά πως πέθανε στις 5 Απριλίου 1994.

Πίσω στη μαγνητοσκόπηση του 1993, σε αντίθεση με πολλούς καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο σόου, οι Nirvana έγραψαν ολόκληρη την παράστασή τους σε μία μόνο λήψη, χωρίς διακοπές ερμηνεύοντας όλο το setlist των δεκατεσσάρων τραγουδιών.

Θρυλείται πως μετά το φινάλε ζήτησαν από τον Κομπέιν να ανέβει και πάλι στη σκηνή ώστε να επαναλάβει κάποια κομμάτια, αλλά αρνήθηκε λέγοντας ότι ήξερε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κορυφώσει την ερμηνεία του στο «Where Did You Sleep Last Night».

Έναν χρόνο μετά από την ηχογράφηση της και λίγους μήνες μετά από την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν, η συγκεκριμένη συναυλία κυκλοφόρησε σε άλμπουμ, το MTV Unplugged in New York. Ηταν το πρώτο με τον Κομπέιν να μην βρίσκεται στη ζωή, σημείωσε τεράστια επιτυχία και θεωρείται ένα από τα καλύτερα live άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Πουλήθηκε 6 εκατ. δολάρια η κιθάρα

Πριν από λίγα χρόνια πουλήθηκαν σε δημοπρασία δύο από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ του Κερτ Κομπέιν σε εκείνη την εμφάνιση. Η κιθάρα του και η ζακέτα που φορούσε.

Συγκεκριμένα, η ζακέτα που δεν είχε πλυθεί ποτέ από τότε (!), βγήκε για δεύτερη φορά σε δημοπρασία και πουλήθηκε το 2019 από τον οίκο Julien's Acutions για 334.000 δολάρια.

Έναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2020 ένα Αυστραλός επιχειρηματίας δαπάνησε 6 εκατ. δολάρια, για να αποκτήσει, σε δημοπρασία του ίδιου οίκου, την κιθάρα που έπαιξε ο Κομπέιν στη συναυλία MTV Unplugged των Nirvana το 1993. Η συγκεκριμένη Martin D-18E είναι ένα σπάνιο μοντέλο, με μόλις 302 αντίγραφα, το οποίο κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρείας μουσικών οργάνων Martin το 1953. Είναι και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε δημοπρασία για κιθάρα...