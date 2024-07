Το ερωτικό τρίγωνο δύο μεγάλων ροκ σταρ που «γέννησε» το Layla του Έρικ Κλάπτον

Υπάρχει μία γυναίκα που μπορεί να... υπερηφανεύεται πως για εκείνη έχουν γραφτεί κάποια από τα πιο ερωτικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Η Πάτι Μπόιντ, για την οποία ο λόγος, κατάφερε στη δεκαετία του '60 να εμπνεύσει δύο κορυφαίους δημιουργούς, τον κιθαρίστα των Beatles Τζορτζ Χάρισον αλλά και τον Έρικ Κλάπτον. Ο πρώτος έγραψε για εκείνη το Something ενώ ο δεύτερος συνέθεσε τη θρυλική πλέον μπαλάντα, Layla.

Μάλιστα αυτά τα δύο δεν ήταν τα μόνα κομμάτια που σύμφωνα με τον θρύλο δημιουργήθηκαν για εκείνη. Διαχρονικά τραγούδια όπως το Bell Bottom Blues αλλά και το Wonderful Tonight έχουν αντλήσει έμπνευση από τη Pattie Boyd. Εμείς ωστόσο εδώ θα ασχοληθούμε με την ιστορία της «Layla», ενός από τα διασημότερα τραγούδια που έχει παίξει με την κιθάρα του ο Έρικ Κλάπτον.

Πρόκειται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της ροκ μουσικής και «κρύβει» μια ενδιαφέρουσα και σύνθετη ιστορία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1970 από το συγκρότημα Derek and the Dominos, στο οποίο ήταν μέλος ο Έρικ Κλάπτον και το έγραψε μαζί με τον ντράμερ της μπάντας, Jim Gordon.

Η έμπνευση για το "Layla" προήλθε από έναν ανεκπλήρωτο (ως εκείνη τη στιγμή) έρωτα. Αυτόν που ένιωθε ο Έρικ Κλάπτον για την Pattie Boyd. Υπήρχε όμως μια μικρή... λεπτομέρεια στο love story. Εκείνη ήταν τότε παντρεμένη με τον στενό του φίλο και συνάδελφο, Τζορτ Χάρισον. Ο Κλάπτον ήταν βαθιά ερωτευμένος με την Boyd και αυτός ο απελπισμένος έρωτας τον οδήγησε να γράψει το τραγούδι.

Η Μπόιντ που είχε αρχίσει την καριέρα της σαν μοντέλο είχε γνωριστεί το 1964, στα 19 της χρόνια, με τον Τζορτζ Χάρισον στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day's Night», όπου έπαιζε σε έναν μικρό ρόλο. Το «Σκαθάρι» την πολιόρκησε και έπειτα από λίγο καιρό έγιναν ζευγάρι, ώσπου το 1966 παντρεύτηκαν. Έμειναν μαζί για 11 χρόνια, με το ζευγάρι να χωρίζει το 1977 και αφού ο εγγαμος βίος τους είχε «γεννήσει» το τραγούδι Something.

Οι επιστολές του Κλάπτον και η απόρριψη

Το ζευγάρι είχε προβλήματα από την αρχή του γάμου του και μάλιστα και οι δύο κατά καιρούς βρίσκονταν με άλλους συντρόφους. Ο Έρικ Κλάπτον ήταν στενός φίλος του Χάρισον και περνούσε πολλές ώρες στο σπίτι του, παρέα με την πανέμορφη σύζυγό του. Την ερωτεύτηκε παράφορα και έκανε ό,τι μπορούσε για να γοητεύσει την παραμελημένη σύζυγο, η οποία όμως δεν ενέδωσε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Μπόιντ παρέλαβε ένα ανώνυμο γράμμα: «Αγαπημένη μου, μου φαίνεται ότι έχει περάσει μια αιωνιότητα απ’ την τελευταία φορά που σε είδα. Αγαπάς ακόμα τον άντρα σου ή έχεις άλλο εραστή; Αισθάνεσαι τίποτα για εμένα; Με όλη μου την αγάπη, Ε.». Η Μπόιντ δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο αποστολέας έως το απόγευμα, που ο Κλάπτον της τηλεφώνησε και τη ρώτησε αν έλαβε το γράμμα του. Η Μπόιντ για ακόμα μία φορά τον απέρριψε. Κάπου εκεί άρχισε να δημιουργείται το τραγούδι «Layla».

Ποια ήταν η πραγματική Layla

Ο τίτλος «Layla» είναι εμπνευσμένος από την αραβική ερωτική ιστορία "Layla και Majnun" του Πέρση ποιητή Nizami. Αυτή η ιστορία περιγράφει τον απελπισμένο έρωτα του Majnun για την Layla, η οποία είναι ανεκπλήρωτος λόγω των κοινωνικών περιορισμών. Ο Κλάπτον ταυτίστηκε με αυτό το αφηγηματικό μοτίβο λόγω της δικής του ανεκπλήρωτης αγάπης για την Boyd.

Το τραγούδι αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος είναι πιο έντονο, με την κιθάρα του Κλάπτον να πρωταγωνιστεί, ενώ το δεύτερο μέρος είναι μια πιο ήρεμη και μελωδική πιάνο σύνθεση από τον Jim Gordon, τον ντράμερ του συγκροτήματος. Αυτή η δομή προσδίδει στο τραγούδι μια μοναδική δυναμική και δραματικότητα. Αρχικά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αλλά με την πάροδο των χρόνων έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Κλάπτον και ένα κλασικό κομμάτι της ροκ μουσικής. Η εμβληματική κιθαριστική μελωδία και οι στίχοι γεμάτοι πάθος έχουν κάνει το "Layla" ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά τραγούδια στον κόσμο.

Ο χωρισμός, ο γάμος και το Wonderful Tonight

Το 1977 ο Χάρισον με την Μπόιντ χώρισαν οριστικά. Ο Έρικ Κλάπτον που περίμενε υπομονετικά τόσα χρόνια το είδε σαν μία ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι πως η Μπόιντ τον στήριξε στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Το 1979 οι δύο τους παντρεύτηκαν και μάλιστα στον γάμο παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο πρώην, Τζορτζ Χάρισον.

Ο Κλάπτον αποκαλούσε πάντα τον Μπόιντ τη μούσα του και την έμπνευσή του όχι μόνο για το «Layla» αλλά και για το «Wonderful Tonight». Το τελευταίο γράφτηκε μέσα σε ένα βράδυ από έναν διάλογο που είχαν οι δυο τους καθώς ετοιμάζονταν για μία έξοδο. «Do I look all right» τον ρώτησε. Κι εκείνος απάντησε «Yes, You look wonderful tonight»...

Η σχέση τους δεν είχε happy end με τον Κλάπτον να αποκτά παιδί εκτός γάμου με ένα μοντέλο. Έμειναν παντρεμένοι μέχρι το 1988, αλλά ζούσαν χωριστά τα τέσσερα τελευταία χρόνια του γάμου τους.

Από το MTV σε μια νέα γενιά ακροατών

Το τραγούδι αρχικά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αλλά με την πάροδο των χρόνων έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Κλάπτον και ένα κλασικό κομμάτι της ροκ μουσικής. κλασικό. Το 1992 ο Clapton ηχογράφησε μια ακουστική εκδοχή του "Layla" για το MTV Unplugged . Αυτή η έκδοση εμφανίστηκε αργότερα στο δικό του άλμπουμ Unplugged , παρουσιάζοντας το τραγούδι σε μια νέα γενιά ακροατών που μπορεί να είχαν ακούσει την αρχική ηχογράφηση, αλλά δεν είχαν ιδέα για το ποιος ήταν, ειδικά λαμβάνοντας ότι είχε ηχογραφηθεί με τους Derek και Dominos.

