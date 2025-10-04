Η θρυλική Τζάνις Τζόπλιν, η μουσική, η ηρωίνη και το καταραμένο «club 27»

Ο θρύλος λέει πως ανάμεσα σε δύο συναυλίες μίας περιοδείας της, η Τζάνις Τζόπλιν, ταξίδευε από το ένα μέρος στο άλλο με το τρένο. Καθόταν σκεπτική στη θέση της και κοιτούσε έξω από το τζάμι.

Κάποια στιγμή το τρένο σταμάτησε σε έναν σταθμό και η ροκ τραγουδίστρια κοιτούσε τον κόσμο που περπατούσε βιαστικά στις αποβάθρες.

Όταν το τρένο ξεκίνησε ξανά το ταξίδι του, η - μέχρι τότε βυθισμένη στη σκέψη της - Τζόπλιν σήκωσε το κεφάλι της και είπε σε μία φίλη της:

«Σε μερικά χρόνια από τώρα, όλοι οι αυτοί οι άνθρωποι θα βλέπουν τις φωτογραφίες μας. Θα ακούνε τη φωνή μου να κραυγάζει. Λίγοι, όμως, θα καταλάβουν πόσες θυσίες χρειάζονταν για να καταλάβω ότι η φωνή μου έκρυβε μέσα της ζωή»!

Για την Τζάνις Τζόπλιν, που έφυγε από τη ζωή μία ημέρα σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου 1970, η μουσική δεν ήταν παράσταση, δεν ήταν ένας δίσκος ή μία συναυλία. Στην πραγματικότητα για εκείνη η μουσική ήταν ανάγκη.

Το είχε πει, άλλωστε, και στη φίλη της Πέγκι Κασέρτα: «Οι γυναίκες, για να είναι στη μουσική, θυσιάζουν περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσες ποτέ να ξέρεις…». Δεν ήταν παράπονο, ήταν διαπίστωση. Η μουσική της ήταν επιλογή ζωής που σήμαινε να αφήνει πίσω σταθερές που άλλοι θεωρούσαν αυτονόητες.

Όσοι βρέθηκαν δίπλα της, μιλούσαν πάντα για μια γυναίκα που έζησε ανάμεσα σε δύο κόσμους: της κραυγής που έσπαγε τα όρια και της ψιθυριστής ευαισθησίας που ζητούσε απλώς να την αγαπούν.

Η γυναίκα που τόλμησε να είναι διαφορετική

Γεννημένη (τον Ιανουάριο του 1943) μέσα σε μια θρησκευόμενη οικογένεια στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τζάνις Λιν Τζόπλιν είδε από πολύ νωρίς τα όρια που έθεταν οι άλλοι για εκείνη να γίνονται ασφυκτικά και να την πνίγουν.

Δεν άργησε να δείξει πως δεν είναι όπως όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Χωρίς καν να κάνει κάτι διαφορετικό ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Γι αυτό την έλεγαν «φρικιό».

Είναι ενδεικτικό πως η πανεπιστημιακή εφημερίδα The Daily Texan της έκανε ένα αφιέρωμα στις 27 Ιουλίου του 1962, με τίτλο: «Τολμά να είναι διαφορετική».

Το άρθρο ξεκινούσε κάπως έτσι: «Περπατά ξυπόλυτη, όταν το θέλει, φορά ρούχα Levi στο σχολείο, επειδή τής είναι πιο άνετα και παίρνει παντού μαζί της την ώτοχαρπ (σσ: ένα είδος άρπας), εάν θέλει να ακούσει μουσική. Το όνομά της είναι Τζάνις Τζόπλιν».

Είχε πάντα μια έφεση στις τέχνες, απλά, δεν ανακάλυψε από την αρχή ποιος ήταν ο προορισμός της. Μέχρι να το ανακαλύψει περιπλανήθηκε στη ζωγραφική. Έκανε και λίγο χορό αλλά όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μέρα όταν «γνώρισε» τα μπλουζ. Μπροστά της ανοίχθηκε ένας νέος ολόκληρος κόσμος στον οποίο παραδόθηκε.

Πριν καν κλείσει τα 19 παράτησε το Πανεπιστήμιο του Τέξας (Όστιν) και πήγε στο Σαν Φρανσίσκο με στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η πρώτη της σοβαρή προσπάθεια ήταν με το συγκρότημα «Big Brother And The Holding Company» το οποίο έπαιζε μπλουζ.

Με αυτούς θα κάνει το πρώτο της άλμπουμ μέσα στο οποίο υπήρχε η επιτυχία «Down on Me» που της άνοιξε τον δρόμο για να κάνει τον επόμενο κιόλας χρόνο το δίσκο «Cheap Thrills» που περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια της όπως τα «Piece Of My Heart», «Summertime» και «Ball And Chain»!

Στη συνέχεια αποχώρησε από τους «Big Brother And The Holding Company» και συνέχισε με τους «Kozmic Blues Band» με τους οποίους είπε εξίσου μεγάλες επιτυχίες όπως «Try (Just A Little Bit Harder)», «Kozmic Blues» και «To Love Somebody».

Με αυτό το γκρουπ συμμετείχε και στο θρυλικό φεστιβάλ του Γούντστοκ τον Αύγουστο του 1969. Στη συνέχεια η Τζόπλιν που είχε ήδη αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα με τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ άφησε τους «Kozmic Blues Band» και έγινε η frontwoman των «Full Tilt Boogie Band» και μαζί τους κυκλοφόρησε ένα δίσκο μαργαριτάρι, το «Pearl», το οποίο για πολλούς είναι η κορυφαία της δουλειά.

Πριν, ωστόσο, κυκλοφορήσει ο δίσκος, μια ημέρα σαν σήμερα, η Τζόπλιν βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε στο Χόλιγουντ. Ήταν Κυριακή και η Τζόπλιν καθυστερούσε να εμφανισθεί στα στούντιο της Sunset Sound Recorders, κάτι που έκανε τον παραγωγό Πωλ Ροθτσάιλντ να ανησυχήσει.

Όταν μπήκε στο δωμάτιό της, τη βρήκε νεκρή, δίπλα στο κρεβάτι της. Η επίσημη αιτία θανάτου της, ήταν η υπερβολική δόση ηρωίνης, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις παρενέργειες του αλκοόλ.

Η ηρωίνη και το καταραμένο «club 27»

Η Τζάνις Τζόπλιν πέθανε στα 27 της χρόνια. Δεν ήταν μόνο η φωνή που ράγιζε τις ψυχές. Ήταν και μια γυναίκα που πάλευε καθημερινά με τους δικούς της δαίμονες. Από νωρίς, το αλκοόλ έγινε για εκείνη καταφύγιο, ένας τρόπος να αντιμετωπίζει την απόρριψη και τις ανασφάλειες που τη στοίχειωναν από τα μαθητικά της χρόνια.

Όταν έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο, τη δεκαετία του ’60, το καταφύγιο αυτό εμπλουτίστηκε με ναρκωτικά. Οι μεθαμφεταμίνες και αργότερα η ηρωίνη έγιναν το σκοτεινό αντίβαρο της εκρηκτικής σκηνικής της παρουσίας.

Με το θάνατό της, μπήκε και αυτή το καταραμένο «club 27». Στην πραγματικότητα αυτό το «club» είναι μια λίστα. Μια μακάβρια λίστα στην οποία περιλαμβάνονται οι μουσικοί της ροκ που πέθαναν στα 27 τους.

Και ο μύθος μεγάλωσε επειδή ακριβώς, οι μουσικοί αυτοί δεν είναι ένας και δυο αλλά πολλοί περισσότεροι.

Πρώτος που μπήκε στη συγκεκριμένη λίστα ήταν ο θρυλικός τραγουδιστής των μπλουζ από το Μισισιπή των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Τζόνσον ο οποίος αν και πρόλαβε να ηχογραφήσει μόλις 29 τραγούδια, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του. Στα 27 του τον δηλητηρίασε ένας άνδρας ο οποίος ζήλευε τη σχέση που είχε με μια γυναίκα.

Επόμενος ο Μπράιαν Τζόουνς, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones μαζί με τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς. Βρέθηκε νεκρός στα 27 του με την αστυνομία να λέει πως η αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

Στα 27 του πέθανε και ο Άλαν Γουίλσον, ο κιθαρίστας των «Canned Heat», με την αιτία του θανάτου να είναι η υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, μάλλον από άγνοια της σωστής δοσολογίας.

Νεκρός από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών βρέθηκε και ο Τζίμι Χέντριξ. Και αυτός σε ηλικίας 27 χρονών.

Την ίδια ηλικία δηλαδή που είχε και ο Τζιμ Μόρισον όταν βρέθηκε νεκρός από ανακοπή καρδιάς (ως αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ) μέσα στην μπανιέρα του διαμερίσματος που έμενε στο Παρίσι.

Ο Ρον Μακέρμαν, κιθαρίστας, κιμπορντίστας και τραγουδιστής των Grateful Dead, πέθανε στα 27 του από εσωτερική αιμορραγία που προκλήθηκε από υπερβολικό αλκοόλ.

Ο Πιτ Χαμ, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Badfinger, αυτοκτόνησε τρεις ημέρες αφού είχε κλείσει τα 27 του, εξαιτίας οικονομικών διαφορών με τον μάνατζερ του συγκροτήματος.

Στα 27 του αυτοκτόνησε και ο αξεπέραστος Κερτ Κομπέιν ο οποίος, μάλιστα, ήταν και η αφορμή για να γιγαντωθεί ο θρύλος του «club 27». Ίσως, μάλιστα, να το επεδίωκε κιόλας καθώς η αδερφή του έχει πει πως τον θυμάται να λέει από παιδική ηλικία πως ήθελε να μπει σε αυτό το καταραμένο κλαμπ.

Η Κρίστεν Πφαφ, μέλος του συγκροτήματος της Κόρτνεϊ Λαβ, «Hole», πέθανε σε ηλικία 27 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης στην μπανιέρα του διαμερίσματός της.

Τελευταίο διάσημο μέλος του μακάβριου κλαμπ, μπήκε σε αυτό τον Ιούλιο του 2011 και ήταν η αξέχαστη Έιμι Γουάινχαουζ η οποία παραδομένη στους δαίμονες της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών!