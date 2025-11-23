Μπίλι δε Κιντ: Μύθοι και αλήθειες για τον διάσημο πιστολά της Άγριας Δύσης

Μύθος: Παρουσιάζεται ως σκληροτράχηλος, έμπειρος πιστολέρο με πολλά χρόνια δράσης. Αλήθεια: Ήταν πολύ νέος, σκοτώθηκε μόλις στα 21. Οι περισσότερες πράξεις του έγιναν μέσα σε 2–3 χρόνια.

Μύθος: Σκότωσε 21 ανθρώπους, έναν για κάθε έτος της ζωής του. Αλήθεια: Του αποδίδονται περίπου οκτώ δολοφονίες, εκ των οποίων ορισμένες έγιναν στον «Πόλεμο της κομητείας Λίνκολν». Σχεδόν όλες οι άλλες αμφισβητούνται από ειδικούς.

Μύθος: Ήταν ο πιο γρήγορος και αλάνθαστος πιστολέρο της Άγριας Δύσης. Αλήθεια: Ήταν ικανός και μάλλον πολύ γρήγορος, αλλά όχι απαραίτητα ο κορυφαίος. Η εικόνα του εξιδανικεύτηκε από δημοσιογράφους και μυθιστοριογράφους.

Μύθος: Είτε ως αδίστακτος ψυχρός δολοφόνος είτε ως ρομαντικός «Ρομπέν των Δασών» που βοηθά αδικημένους. Αλήθεια: Κοινωνικός, συμπαθητικός σε πολλούς, αλλά και ικανός για σκληρές πράξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ενεργούσε ως κάποιος προστάτης των αδυνάτων.

Μύθος: Απέδρασε με απίστευτο τρόπο, σαν ήρωας ταινίας δράσης. Αλήθεια: Η απόδραση του 1881 ήταν εντυπωσιακή αλλά συγκυριακή: εκμεταλλεύτηκε την απροσεξία των φρουρών και βρήκε ευκαιρία να οπλιστεί. Δεν ήταν «σχεδιασμένο σχέδιο» υψηλής τεχνικής.

Μύθος: Τον σκότωσαν σε αναμέτρηση πρόσωπο με πρόσωπο. Αλήθεια: Ο σερίφης Πατ Γκάρετ τον πυροβόλησε στο σκοτάδι μέσα σε σπίτι στο Φορτ Σάμνερ. Δεν ήταν μονομαχία αλλά αιφνιδιασμός.

Μύθος: Δεν πέθανε το 1881 αλλά έζησε με άλλο όνομα (πχ «Brushy Bill»). Αλήθεια: Μαρτυρίες και έγγραφα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τον θάνατό του το 1881. Οι θεωρίες αυτές θεωρούνται αστήρικτες από τους ιστορικούς.

Μύθος: Αντιπροσώπευε την ελευθερία, την εξέγερση και την άγρια δικαιοσύνη. Αλήθεια: Η εικόνα αυτή δημιουργήθηκε αργότερα, κυρίως από την ποπ κουλτούρα. Στην εποχή του θεωρούνταν περισσότερο παράνομος παρά λαϊκός ήρωας.

Απ' όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να μιλήσει κάποιος για τον Μπίλι δε Κιντ. Δεν ήταν ένας απλός κακοποιός. Ήταν επιτομή του εγκλήματος. Μπορεί να μη μακροημέρευσε ως παράνομος αλλά η δράση του έγινε πηγή έμπνευσης για να γραφτούν βιβλία, τραγούδια και να γυριστούν ταινίες. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένας μύθος που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας.

Ο μικρός που έγινε φόβος και τρόμος

Μια ημέρα σαν σήμερα, πίσω στο μακρινό 1859, γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Χένρι ΜακΚάρτι. Οι γονείς ήταν από την Ιρλανδία. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Χένρι ήταν ακόμα πολύ μικρό. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και η νέα πλέον οικογένεια του μικρού Χένρι μετακόμισε στο Νέο Μεξικό προκειμένου να βρουν μια καλύτερη ζωή. Η πιο κομβική στιγμή στη ζωή του Χένρι ήρθε το 1874. Η μητέρα του πέθανε και έτσι, ουσιαστικά ο μικρός έμεινε ορφανός πριν καν κλείσει τα 14 του χρόνια. Εκτός από τη μητέρα του, ωστόσο, «πέθανε» και ο ίδιος ο Χένρι ΜακΚάρτι. «Πέθανε» και «γεννήθηκε» ο Μπίλι δε Κιντ.

Ο μικρός «βαπτίζεται» μέσα στην παρανομία και ξεκινάει τη σύντομη αλλά πλούσια δράση του. Αυτή που τον τοποθέτησε στη σφαίρα του μύθου. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1875 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά. Είχε κλέψει κάποια τρόφιμα. Βγαίνει από τη φυλακή για μερικά 24ωρα (περισσότερο για να... βάλει μυαλό) αλλά μέσα σε λίγες ημέρες συλλαμβάνεται ξανά γιατί είχε κλέψει ρούχα αλλά και δυο όπλα από ένα κινέζικο καθαριστήριο.

Αυτή τη φορά καταδικάστηκε και μεταφέρθηκε στη φυλακή. Έμεινε εκεί για δυο ημέρες. Απέδρασε από την καπνοδόχο και έγινε «καπνός»! Κατάλαβε πως δεν έχει μέλλον στο Νέα Μεξικό και έφυγε για την Αριζόνα.

Εκεί τον Αύγουστο του 1877 κάνει τον πρώτο του φόνο. Σκότωσε έναν σιδερά πάνω σε έναν καυγά μέσα σε ένα σαλούν. Είναι, πλέον, και παράνομος και ομοσπονδιακός φυγόδικος. Υιοθετεί το ψευδώνυμο Γουίλιαμ Μπόνεϊ αλλά τελικά θα κρατήσει το Billy the Kid ή The Kid. Ο λόγος προφανής: Δεν ήταν παρά ένα μικρό παιδί όταν ήταν ένας καταζητούμενος φονιάς.

Η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν κυνηγημένος επέστρεψε στο Νέο Μεξικό, όπου πήρε μέρος στον «Πόλεμο της κομητείας Λίνκολν» ο οποίος, ουσιαστικά, ήταν ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα σε Ιρλανδούς και Άγγλους κτηνοτρόφους.

Αν και με Ιρλανδική καταγωγή ο Μπίλι δε Κιντ προσελήφθη ως πιστολάς στις υπηρεσίες του Άγγλου Τζον Τένσταλ. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο σερίφης Γουίλιαμ Μπρέιντι, που ήταν άνθρωπος των Ιρλανδών, σκότωσε σε ενέδρα τον Τένσταλ.

Ο Κιντ και οι άλλοι πιστολάδες ορκίστηκαν εκδίκηση για το θάνατο του αφεντικού τους. Δημιούργησαν τους «Ρυθμιστές» μια ένοπλη συμμορία που σκότωσαν τον σερίφη Μπρέιντι, τον βοηθό του κι ένα φίλο του.

Ο πόλεμος έληξε με ειρήνη ανάμεσα σε «Ιρλανδούς» και «Άγγλους» και ο Κιντ απέκτησε τη φήμη του πιο επιδέξιου πιστολά της Άγριας Δύσης αλλά, πλέον, είχε στην «πλάτη» του και τέσσερις φόνους και κυρίως το φόνο του σερίφη Μπρέιντι.

Ο νέος κυβερνήτης του Νέου Μεξικού Λιου Γουάλας (ο συγγραφέας του «Μπεν Χουρ») αμνήστευσε όσους αναμίχθηκαν στον «Πόλεμο της κομητείας Λίνκολν», όχι όμως και τον Κιντ. Υποσχέθηκε, όμως, να εξετάσει την περίπτωσή του, αν κατέθετε εις βάρος ενός κατηγορουμένου για φόνο.

Ο Κιντ συμφώνησε και παραδόθηκε στις 21 Μαρτίου 1879. Κλείστηκε στη φυλακή αλλά εκεί γρήγορα κατάλαβε πως ο υπόσχεση του κυβερνήτη ήταν ψεύτικη άρα... απέδρασε. Για λίγους μήνες έκατσε ήσυχος αλλά τον Ιανουάριο του 1980 σκότωσε έναν ακόμα τύπο μέσα σε ένα σαλούν στο Νέο Μεξικό.

Το τέλος του Μπίλι δε Κίντ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μπίλι δε Κίντ ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 1980 όταν ο Πατ Γκάρετ εκλέχτηκε σερίφης της κομητείας Λίνκολν και το πρώτο του μέλημα ήταν να συλλάβει τον επικηρυγμένο Κιντ. Το κατάφερε και στις 13 Απριλίου 1881 τον οδήγησε στο δικαστήριο, το οποίο τον καταδίκασε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού.

Ο Μπίλι δεν Κίντ, όμως, απέδρασε για ακόμα μια φορά και σκότωσε, μάλιστα, και δυο βοηθούς του σερίφη ο οποίος εξοργισμένος αποφάσισε να πιάσει τον Μπίλι αλλά με τον... δικό του τρόπο. Τον κυνήγησε δίχως έλεος και τελικά τον βρήκε να κοιμάται μέσα σε ένα παλιό σαλούν στο Φορτ Σάμνερ του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τον μύθο ο σερίφης μπήκε κρυφά μέσα στο σαλούν, ο Κιντ, στα σκοτεινά, άκουσε έναν μικρό θόρυβο και ρώτησε στα ισπανικά «ποιος είναι». Αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις. Ο σερίφης πυροβόλησε προς το μέρος που άκουσε τη φωνή και με μια σφαίρα στην καρδιά σκότωσε τον Μπίλι δε Κιντ.

Ο «άγιος παράνομος» (λόγω του ότι προστάτευε τους Μεξικανούς και τους Ινδιάνους) ήταν εξίσου γρήγορος στο πιστόλι όσο και στη ζωή, καθώς τέλειωσε τη δράση του μόλις στα 21 του χρόνια. Πολλά απ' όσα διαβάσατε παραπάνω αμφισβητούνται. Υπάρχουν δεκάδες ιστορίες σχετικά με τη ζωή, τη δράση και το τέλος του Κιντ. Κανείς δεν ξέρει τι απ' όλα αυτά είναι αλήθεια.

Εξίσου έντονη είναι και η αμφιβολία ότι είναι θαμμένος στο Φορτ Σάμερ του Νέου Μεξικό όπου σήμερα βρίσκεται μία μικρή πέτρα η οποία αποτελεί μεταξύ άλλων και πόλο έλξης τουριστών.

Σε αντίθεση με άλλους διάσημους παράνομους της Άγριας Δύσης, όπως ο Τζέσε Τζέιμς ή ο Μπουτς Κάσιντι, ο Μπίλι δε Κιντ δεν έβγαζε τα προς το ζην ως ληστής. Ο Κιντ μπορεί να έκλεβε κάθε τόσο από ένα άλογο για να χρησιμοποιεί, αλλά ποτέ δε λήστεψε τον ταμία κάποιας τράπεζας, ούτε σταμάτησε κάποιο τρένο για να γδύσει τους επιβάτες του.

Ο θάνατός του έγινε αμέσως θέμα στις ΗΠΑ. Συγγραφείς και δημοσιογράφοι κατηγόρησαν τον Γκάρετ ότι δολοφόνησε τον Κιντ, αφού θα μπορούσε εύκολα να τον συλλάβει στη θέση που βρισκόταν.

Ο Γκάρετ για να υπερασπιστεί το όνομά του έγραψε το βιβλίο «The Authentic Life of Billy, the Kid», που είναι μία βιογραφία του διάσημου παράνομου. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ήταν και στην εποχή του διασημότητα, αλλά ο θρύλος του μεγάλωσε απίστευτα μετά τον θάνατό του χάρη σε μυθιστορήματα, τηλεοπτικές εκπομπές και χολιγουντιανές ταινίες.

Ξεκινώντας από τη βωβή ταινία του 1911 «Billy the Kid» η ιστορία του διάσημου παρανόμου έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη περισσότερες από 50 φορές. Μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς που τον έχουν ενσαρκώσει είναι ο Πολ Νιούμαν, ο Βαλ Κίλμερ και ο Εμίλιο Εστεβέζ. Μία από τις πιο γνωστές μεταφορές της ιστορίας ήταν το «Pat Garrett and Billy the Kid» του 1973. Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει δει την ταινία, είναι μάλλον απίθανο να μην έχει ακούσει το «Knockin' On Heaven's Door» του Μπομπ Ντίλαν, τραγούδι από το soundtrack της ταινίας.

Η ιστορία του Κιντ συναρπάζει ακόμα και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τον Αύγουστο του 2021 το όπλο με το οποίο ο σερίφης Πατ Γκάρετ σκότωσε τον θρυλικό πιστολέρο της Άγριας Δύσης, πωλήθηκε έναντι σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία που έγινε από τον οίκο Bonhams στο Λος Άντζελες. Η τιμή πώλησης του περιστρόφου Colt («του πιο εμβληματικού θησαυρού της πρώιμης ιστορίας της Δύσης» όπως το χαρακτήρισε ο οίκος) ήταν υπερδιπλάσια από την εκτίμηση προπώλησης.