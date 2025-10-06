Ο Έλληνας Bill Sianis και η κατάρα του τράγου στους Chicago Cubs

Κάποτε υπήρχε ένα τράγος. Ο Murphy. Αυτός και ο ιδιοκτήτης του, ο εκ της Αρκαδίας ορμώμενος Μπίλ Σιάνης, ήταν φανατικοί οπαδοί της ομάδας μπέιζμπολ των Chicago Cubs.

Ο Σιάνης είχε «υιοθετήσει» τον τράγο όταν εκείνος το έσκασε από ένα σφαγείο και πήγε να... κρυφτεί στην ταβέρνα που διατηρούσε ο Έλληνας μετανάστης. Ο Σιάνης τον αγάπησε τόσο που τον έπαιρνε μαζί του ακόμα και στο γήπεδο.

Ο τράγος έγινε κάτι σαν τη μασκότ ή το γούρι της ομάδας. Μέχρι εκείνη την αποφράδα ημέρα, την 6η Οκτωβρίου 1945, που το ζώο αποφάσισε να κάνει τη σωματική του ανάγκη. Στο γήπεδο.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ιστορίας αυστηρώς ακατάλληλης για προληπτικούς.

Ο Bill, ο τράγος και η κατάρα

Γεννημένος το 1892 στο χωριό Παλαιόπυργος της Αρκαδίας, ο Βασίλης Σιάνης αποφασίζει να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Εγκαθίσταται στο Σικάγο και δουλεύει σκληρά προκειμένου να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του.

Η τύχη (πάντα σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά) τον βοηθάει και έτσι το 1934 καταφέρνει να αγοράσει με μόλις 205 δολάρια το εστιατόριο «Lincoln Tavern». Λίγο καιρό αργότερα μετονομάζει το μαγαζί του σε «Billy Goat Tavern».

Ναι! Σωστά το καταλάβατε. Μασκότ του καταστήματος ήταν ένας τράγος. Ο Murphy ο οποίος μια μέρα πραγματοποίησε μια σωτήρια για τον ίδιο απόδραση από γειτονικό σφαγείο και κρύφτηκε στην είσοδο του μαγαζιού! Ο Σιάνης το θεώρησε ως «σημάδι» και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα «υιοθέτησε» τον τράγο!

Με την πάροδο του χρόνου ο (πλέον) Bill Σιάνης κερδίζει τη θέση του στην κοινωνία του Σικάγο και ζει το αμερικάνικο όνειρο. Είναι οπαδός του Δημοκρατικού Κόμματος (στις εκλογές του 1944, μάλιστα, είχε κρεμάσει έξω από το μαγαζί του μια ταμπέλα που έγραφε «Απαγορεύεται η είσοδος σε Ρεπουμπλικάνους») αλλά και της ομάδας μπέιζμπολ των Chicago Cubs!

Ο Σιάνης είχε δική του «σουίτα» (όπως θα λέγαμε με σημερινούς όρους) στο γήπεδο της ομάδας, το ιστορικό Wrigley Field. Απλά ο άνθρωπος είχε μια περίεργη συνήθεια. Πώς οι άλλοι οπαδοί έπαιρναν μαζί τους κασκόλ, καπέλα, σημαίες με τα χρώματα των «Cubs»; Ε, αυτός έπαιρνε μαζί του τον Murphy!

Ο συμπαθής τράγος αλλά και ο ιδιοκτήτης του έγιναν δεκτοί από τους οπαδούς της ομάδας που έφτασαν στο σημείο να θεωρούν πως το τετράποδο φέρνει γούρι! Πριν από τους αγώνες, μάλιστα, ο τράγος έκανε τον γύρο του αγωνιστικού χώρου γνωρίζοντας την αποθέωση από 50.000 παραληρούντες οπαδούς της ομάδας που φώναζαν: «Όταν ο τράγος είναι εδώ, εμείς είμαστε πρωταθλητές»!

Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τις 6 Οκτωβρίου του 1945. Οι Chicago Cubs έχουν φτάσει για ακόμα μια φορά στον τελικό του πρωταθλήματος. Είχαν ομαδάρα εκείνη την περίοδο.

Είναι ενδεικτικό πως εκείνοι οι τελικοί θα μπορούσαν να τους δώσουν τον τρίτο τους τίτλο μέσα σε μια μαγική επταετία που έφταναν κάθε χρόνο στα τελευταία ματς του πρωταθλήματος.

Συνολικά οι «Cubs», μέχρι εκείνη τη χρονιά είχαν φτάσει σε 16 τελικούς.

Εκείνη τη χρονιά διασταύρωναν τα ξίφη τους με τους Detroit Tigers. Ήδη η σειρά των αγώνων είχε φτάσει στο 2-1 υπέρ των «Cubs», έχοντας «σπάσει» την έδρα των αντιπάλων τους. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα γινόταν στο Wrigley Field και όπως είναι εύκολα κατανοητό αν κέρδιζαν θα είχαν το άνω χέρι στην υπόθεση τίτλος.

Εκείνη την ημέρα ο Bill και ο Murphy έφτασαν στο γήπεδο, έκαναν την καθιερωμένη τους βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκαν και περίμεναν να ξεκινήσει το ματς. Ο αγώνας, ωστόσο, δεν ξεκίνησε όπως όλοι υπολόγιζαν…

Στην 4η περίοδο οι Chicago Cubs ήταν πίσω στο σκορ, 4-1, και οι Detroit ήταν κοντά στο 2-2. Όπως είναι φυσιολογικό τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα. Φανταστείτε κάτι ανάλογο να γίνεται στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ας πούμε. Κόλαση!

Ε, εκείνη την ώρα ο τράγος βρήκε να κάνει την ανάγκη του, στη «σουίτα» του Bill Σιάνης! Φυσική ανάγκη είναι αυτή. Δε ρωτάει πότε θα έρθει. Τι να κάνει το ζωντανό; Τα νεύρα, ωστόσο, ήταν τεντωμένα και η μυρωδιά από τη «ανακούφιση» του τράγου έκαναν τους οπαδούς της ομάδας να ξεχάσουν την αγάπη που του είχαν και να ξεσπάσουν πάνω του.

Άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν θέλοντας να διώξουν τον τράγο από το γήπεδο. Ο πρόεδρος της ομάδας αποφασίζει να αναλάβει δράση ο τότε πρόεδρος της ομάδας Philip K. Wrigley ο οποίος με έντονο ύφος απαίτησε από τον Bill Σιάννης να εγκαταλείψει το γήπεδο!

Οι δυο άνδρες ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες, ακούγονται διάφορα «Γαλλικά» και ο Σιάνης θυμωμένος αποφασίζει να φύγει από το γήπεδο. Πριν φύγει, όμως, ρίχνει και την κατάρα του. «Να μην ξαναπάρουν ποτέ πρωτάθλημα οι Cubs», είπε!

Ο Bill Σιάνης, αφοσιώθηκε στις επιχειρήσεις του, δημιούργησε μια «αυτοκρατορία», πέθανε σε βαθιά γεράματα στις 22 Οκτωβρίου 1970. Μέχρι τότε ουδέποτε ξαναπάτησε το πόδι του στο Wrigley Field…

Μια κατάρα που κράτησε 71 ολόκληρα χρόνια

Τώρα, «έπιασε» η κατάρα του Bill Σιάνης ή ο Philip K. Wrigley ουδέποτε κατάφερε να ακολουθήσει την πορεία του πατέρα του στον προεδρικό θώκο της ομάδας και να κάνει σωστές επενδύσεις, κάνεις δεν ξέρει.

Το θέμα είναι πως οι «Cubs» για πάνω από 70 χρόνια τα έκαναν… όπως τα έκανε και ο συμπαθής τράγος, τέλος πάντων! Εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα χάθηκε με 4-3 νίκες. Από το 1945 και για πολλά χρόνια μετά βολόδερναν κάπου μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στη Major League Baseball.

Κάποια στιγμή με το πέρασμα του χρόνου οι «Cubs» απέκτησαν και πάλι ανταγωνιστική ομάδα, ωστόσο, η κατάρα δεν έσπασε.

Κατά περιόδους οι οπαδοί και οι διοίκηση της ομάδας έχουν κάνει πολλές προσπάθειες να σπάσουν την κατάρα του τράγου. Μέχρι και μέλη της οικογένειας του Bill Σιάνη επιστρατεύτηκαν μπας και…

Ο άλλοτε προσωπάρχης της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Φώτης Σιάνης, ανιψιός του Bill, έχει κληθεί ακόμα και αυτός να βοηθήσει στο σπάσιμο της κατάρας. Ούτε εκείνος το κατάφερε.

Την ίδια τύχη είχαν και οι προσπάθειες του Σωτήρη Σιάνη ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της αυτοκρατορίας των εστιατορίων «Billy Goat» στο Σικάγο. Παράλληλα, δεκάδες τράγοι (άγνωστο αν πρόκειται για απογόνους του Murphy) έκαναν τη δική τους βόλτα μέσα στο γήπεδο, αλλά ούτε έτσι δόθηκε λύση. Κάποιοι, μέσα στην απόγνωσή τους, είχαν σκεφτεί να φέρουν τράγους από το χωριό του Βασίλη Σιάννη, τον Παλαιόπυργο της Αρκαδίας!

Ο… αστικός μύθος λέει πως κάποιοι οπαδοί των «Cubs» έκαναν ακόμα και θυσίες τράγων έξω από το γήπεδο!

Στην καλύτερη για αυτούς χρονιά (το 2015) η ομάδα έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Τότε πολλοί πίστεψαν πως ήρθε η ώρα να σπάσει η κατάρα. Ακόμα και στο «The Late Show» με τον δημοσιογράφο Stephen Colbert έφτασε η… χάρη του τράγου με τον παρουσιαστή να δείχνει την μπλούζα που θα φορούσαν οι νικητές! Φευ!

Η ομάδα έχασε και αυτό το πρωτάθλημα.

Όπως για όλα τα πράγματα, ωστόσο, έτσι και για την «κατάρα του τράγου» έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Ειλικρινά δεν ξέρουμε αν τελικά κάποιος έφερε στο Σικάγο κάποιον τράγο από την Αρκαδία ή αν έγιναν άλλα «μαγικά», πάντως το 2016 η κατάρα έσπασε.

Μετά από 71 χρόνια οι «Cubs» πήραν το πολυπόθητο πρωτάθλημα και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Στον τελικό του World Series επικράτησαν με 4-3 των Cliveland Indians, ενώ έχαναν με 3-1!

Μήπως δεν έφταιγε η κατάρα και απλά οι «Cubs» έπρεπε να φτιάξουν μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα; Ποιος ξέρει... Μπορεί ναι. Μπορεί και όχι, όμως, οπότε προσοχή στους τράγους.