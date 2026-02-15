Ο πυροβολισμός στη διάρκεια ενός πάρτι που «γέννησε» το YouTube

Το ξέρατε ότι ένας πυροβολισμός κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε ένα διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο ήταν η αιτία για να δημιουργηθεί μια από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες στο internet;

Κι όμως! Αυτό το τυχαίο γεγονός ήταν η αφορμή για να «στηθεί» το YouTube αφού ένας από τους παρευρισκόμενους τράβηξε ένα βίντεο αλλά του ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το στείλει σε όσους του το ζήτησαν.

Το πρώτο βίντεο στην πλατφόρμα, με τίτλο Me at the zoo, ανέβηκε τον Απρίλιο του ιδίου έτους από τον ίδιο τον Τζουντ Καρίμ και αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο διάσημα τεκμήρια της ψηφιακής εποχής — απλό, σύντομο και αντιπροσωπευτικό του νέου μέσου που μόλις είχε ξεκινήσει να ανθίζει.

Από εκείνη την αρχική περίοδο, όταν κυκλοφορούσαν ελάχιστα μόνο βίντεο την εβδομάδα, η πλατφόρμα κατέληξε να γίνει ο δεύτερος πιο επισκέψιμος ιστότοπος στον κόσμο, πίσω μόνο από την ίδια τη Google — η οποία αγόρασε το YouTube το 2006 για 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, η έκταση της πλατφόρμας είναι εντυπωσιακή: υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 4,3 δισεκατομμύρια βίντεο ανεβασμένα στο YouTube, με εκατοντάδες ώρες νέου περιεχομένου να προστίθενται κάθε λεπτό. Η βάση χρηστών επίσης έχει εκτοξευθεί: πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες κάθε μήνα επισκέπτονται την πλατφόρμα, η οποία έχει γίνει βασικός προορισμός για μάθηση, διασκέδαση, ενημέρωση και δημιουργία κοινού περιεχομένου.

Από τα πρώτα πειραματικά βίντεο μέχρι τα επαγγελματικά κανάλια με εκατομμύρια ακολούθους, το YouTube εξελίχθηκε σε μια καθολική σκηνή όπου νέο ταλέντο, ανεξάρτητοι δημιουργοί και μεγάλες παραγωγές συνυπάρχουν και διαμορφώνουν μαζί την ψηφιακή κουλτούρα.

Πώς και γιατί ιδρύθηκε το YouTube

Το διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο που έγινε λόγος νωρίτερα ήταν του Στηβ Τσεν. Δεν σας λέει κάτι το όνομα; Ο Τσέν μαζί με τον Τσαντ Χάρλεϊ και τον Τζουντ Καρίμ ήταν μέχρι και τα τέλη του 2004 υπάλληλοι της PayPal. Εκείνο το πάρτι, ωστόσο, τους άλλαξε τη ζωή.

Για την ακρίβεια άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι τρεις φίλοι όταν είδαν πόσο δύσκολο είναι να μοιραστούν με άλλους ανθρώπους ένα βίντεο, αποφάσισαν να το κάνουν εύκολο!

Έκατσαν και οι τρεις μαζί, λοιπόν, τα έβαλαν κάτω και αποφάσισαν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον καθένα, να «ανεβάσει» στο διαδίκτυο το δικό του βίντεο και να το μοιραστεί όχι απλά με τους φίλους του αλλά ουσιαστικά με όλους όσοι έχουν... internet!

Αυτό που διαβάσατε ήταν η μια (και πιθανότατα η επικρατέστερη) ιστορία σχετικά με τη «γέννηση» του YouTube. Υπάρχει και μια ακόμα.

Ο Τζουντ Καρίμ, ο δεύτερος εκ των τριών ιδρυτών είπε χρόνια αργότερα πως η ιδέα για τη δημιουργία του YouTube τους ήρθε από δυο πασίγνωστα περιστατικά. Το πρώτο ήταν όταν σε μια συναυλία της Τζάνετ Τζάκσον το 2004, σε μια από τις κινήσεις που έκανε η διάσημη τραγουδίστρια απόκαλύφθηκε το στήθος της, κάτι που κατέγραψαν δεκάδες θεατές με τις κάμερες που είχαν μαζί τους. Το δεύτερο περιστατικό ήταν το μεγάλο τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Καρίμ ήξερε πως και για τα δυο περιστατικά υπήρχαν εκατοντάδες βίντεο που τα είχαν καταγράψει αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να τα βρει.

Οπότε; Οπότε η λύση ήταν να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα όπου ο καθένας θα μπορούσε να κάνει τον «ρεπόρτερ – κάμεραμαν» και να «ανεβάζει» εκεί τα βίντεο που θα «τραβούσε».

Όποια ιστορία από της δύο κι αν ισχύει μικρή σημασία έχει. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι πως στις 14 Φεβρουαρίου 2005 οι τρεις φίλοι «κατοχύρωσαν» τον τίτλο www.Youtube.Com

και την επόμενη ημέρα, μια ημέρα σαν σήμερα, στις 15 Φεβρουαρίου του 2005 μια εξαιρετικά πρώιμη σχεδόν πρωτόγονη μορφή του YouTube, έκανε την εμφάνισή της στον κόσμο του διαδικτύου.

Το πρώτο βίντεο που «ανέβηκε» και η εκτόξευση

Για να ανέβει το πρώτο βίντεο, ωστόσο, περάσαν αρκετές εβδομάδες καθώς οι τρεις φίλοι ήταν εξαιρετικά ανυπόμονοι και «σήκωσαν» την πλατφόρμα χωρίς αυτή να ειναι έτοιμη. Για την ακρίβεια την έστηναν και την εξέλισσαν ενώ ήταν σε δημόσια θέα.

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε ήταν το «Me at the zoo» στις 24 Απριλίου του 2005. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μικρό κλιπ, μόλις 18 δευτερολέπτων, το οποίο ανέβασε στο YouTube ένας εκ των ιδρυτών του, ο Τζουντ Καρίμ, ο οποίος το είχε τραβήξει σε μια βόλτα του στο ζωολογικό κήπη του Σαν Ντιέγκο.

Από τότε μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο βίντεο έχει σχεδόν 382.000.000 προβολές οι περισσότερες από τις οποίες, όπως είναι φυσικό είναι για... ιστορικούς λόγους αφού όλοι θέλουν να λένε πως έχουν δει το πρώτο βίντεο που «ανέβηκε» στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει, ίδου η ευκαιρία.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα η πορεία για το YouTube είναι διαρκώς και έφτασε πλέον να είναι και επάγγελμα αφού υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη οι οποίοι ονομάζονται Youtubers, έχουν φανατικούς οπαδούς ή και εχθρούς., ανεβάζουν βίντεο που έχουν περάσει σε άλλο... επίπεδο σχετικά με το αισθητικό και τεχνικό κομμάτι τους, και πληρώνονται αδρά για τις δημιουργίες τους!

Ενδεικτικό της επιτυχίας της πλατφόρμας είναι πως το 2006 ανακηρήχθηκε από τους Times ως «Invention of the Year ». Η Daily Telegraph έγραψε ότι το 2007, το YouTube κατανάλωσε τόσο εύρος ζώνης όσο ολόκληρο το Διαδίκτυο το 2000!

Μέχρι το 2010, η εταιρεία είχε φτάσει σε μερίδιο αγοράς περίπου το 43% και πάνω από 14 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο, σύμφωνα με το comScore! Το 2011, περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια βίντεο παρακολουθούνταν κάθε μέρα με 48 ώρες νέων βίντεο να ανεβαίνουν κάθε λεπτό.

Σύμφωνα με το YouTube, το 2014 ανέβαιναν 300 ώρες νέων βίντεο κάθε λεπτό. Το YouTube ήταν η τρίτη σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδα στον κόσμο τον Ιούνιο του 2015 και υπολογίζεται πως προσελκύει περισσότερους από 15 δισεκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα.