Ο «σουλτάνος των 800 παιδιών» – Μύθοι και αλήθειες για μία απίθανη ιστορία εξουσίας

Στην ιστορία που θα διαβάσετε η αλήθεια, ο μύθος, ο θρύλος και η υπερβολή βρίσκονται στο ίδιο «δωμάτιο» και κανείς δεν μπορεί να ξέρει που ακριβώς ξεκινάει το ένα και που τελειώνει το άλλο.

Στον πυρήνα βρίσκεται ο θρύλος που θέλει τον Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ να είναι ο πιο «παραγωγικός» άνδρας στην ιστορία.

Πάνω από 800 παιδιά. Ίσως 888, μπορεί ακόμα και πάνω από 1000. Ένας αριθμός που μοιάζει σχεδόν μυθικός, σαν να ανήκει περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας παρά της ιστορίας.

Και όμως, η επιστήμη δεν τον απορρίπτει. Αντίθετα, τον εξετάζει με ψυχρούς υπολογισμούς όπως: Πόσες φορές την ημέρα θα έπρεπε να συνευρίσκεται, πόσες γυναίκες θα έπρεπε να έχει και κυρίως όσο χρόνια να έχει στη διάθεσή του.

Και κάπου εδώ ξεκινάει η αντίφαση: Πίσω από αυτόν τον «βιολογικό άθλο» κρύβεται ένας ηγεμόνας που έμεινε γνωστός ως «αιμοδιψής». Ένας άνδρας που, σύμφωνα με κάποιες πηγές, τιμωρούσε με φρικιαστικό τρόπο ακόμη και την υποψία απιστίας.

Ένας άνθρωπος που μετέτρεψε το σώμα και την αναπαραγωγή σε εργαλεία εξουσίας.

Ένας αδίστακτος εξουσιαστής

Ο Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ γεννήθηκε γύρω στο 1645. Ήταν γιος του ιδρυτή της δυναστείας και ανέβηκε στον θρόνο του Μαρόκου το 1672 αμέσως μετά τον θάνατο του αδερφού του Μουλά Ρασίντ. Η βασιλεία του κράτησε 55 χρόνια – μία από τις μακροβιότερες στην ιστορία της χώρας – και χαρακτηρίστηκε από σιδηρά πειθαρχία και ακραία συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του.

Κατάφερε να ενώσει τη χώρα, επιβάλλοντας τον έλεγχό του σε όλες τις φυλές που μέχρι τότε λειτουργούσαν αυτόνομα. Το βασικό του εργαλείο ήταν ένας στρατός σκλάβων (βίαια στρατολογημένους από τη Σαχάρα), γνωστός ως «Μαύρη Φρουρά» (Abid al-Bukhari), που ήταν απόλυτα πιστός στον ίδιο. Με αυτόν κατέστειλε εξεγέρσεις και εδραίωσε τη δυναστεία των Αλαουιτών.

Παράλληλα, ο Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ ήταν αυτός που μετέτρεψε την Μεκνές σε αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Τεράστια παλάτια, οχυρώσεις και υποδομές υψώθηκαν για να στεγάσουν όχι μόνο την εξουσία του αλλά και το τεράστιο χαρέμι του. Η πόλη μετατράπηκε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της εποχής. Ήταν τόσο εντυπωσιακή που συχνά τη συγκρίνουν με τις αυλές του Λουδοβίκου ΙΔ'!

Η φήμη του δεν στηρίζεται μόνο στα έργα του. Οι πηγές της εποχής (κυρίως ευρωπαϊκές είναι η αλήθεια και άρα λιγότερο αξιόπιστες αφού είχαν συμφέρον να τον... κακολογήσουν) τον περιγράφουν ως εξαιρετικά σκληρό εξουσιαστή. Εκτελέσεις, βασανιστήρια και δημόσιες τιμωρίες αποτελούσαν βασικά συστατικά του τρόπου που ασκούσε την εξουσία του. Για τον Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ η βία δεν ήταν απλά ένα μέσο αλλά ένα μήνυμα που έστελνε σχεδόν καθημερινά σε φίλους και εχθρούς.

Ο μύθος (;) των εκατοντάδων παιδιών

Όπως ήδη αναφέρθηκε, όμως, η ιστορία που έκανε διάσημο τον Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ και έξω από τα όρια του Μαρόκου ήταν αυτός ο απίθανος μύθος (;) για το ότι είχε αποκτήσει εκατοντάδες παιδιά.

Ο αριθμός που έχει μείνει στη συλλογική μνήμη είναι 888 παιδιά. Ο συγκεκριμένος αριθμός, μάλιστα, έχει βρει μία θέση και στο Βιβλίο των Ρεκορ Γκίνες. Σύγχρονες ιστορικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, όμως, δείχνουν πως η πραγματικότητα μπορεί να είναι... πιο ακραία.

Ο Γάλλος διπλωμάτης Ντομινικ Μποσνότ που βρέθηκε στο Μαρόκο στις αρχές του 18ου αιώνα κατέγραψε ότι ήδη το 1704 ο σουλτάνος είχε περίπου 600 γιους και δεν υπολόγισε όλες τις κόρες.

Ο λόγος; Κάποιες ιατρικές πηγές αναφέρουν πως τα θηλυκά βρέφη από τις παλλακίδες δεν επιτρεπόταν να ζήσουν, μία πρακτική που δείχνει οτι ο σουλτάνος Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ είχε μετατρέψει την αναπαραγωγική διαδικασία σε εργαλείο εξουσίας και δυναστικής στρατηγικής.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, σύγχρονες αναλύσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό ακόμη και στα 1.171 παιδιά μέσα σε περίπου 32 χρόνια αναπαραγωγικής δραστηριότητας!

Και οι γυναίκες; Οι αριθμοί είναι εξίσου εντυπωσιακοί. Ο Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ είχε τέσσερις επίσημες συζύγους και 500 έως 700 παλλακίδες. Το χαρέμι του λειτουργούσε ως ένας αυστηρά ελεγχόμενος μηχανισμός. Οι γυναίκες επιτηρούνταν στενά, ενώ οποιαδήποτε υποψία απιστίας, τιμωρούνταν βίαια.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως η επιστήμη δεν απορρίπτει τον μύθο. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2014, επιστήμονες χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να εξετάσουν αν είναι βιολογικά εφικτό ένας άνδρας να αποκτήσει τόσα παιδιά. Αυτό που προέκυψε ως αποτέλεσμα είναι πως ναι, μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι παράγοντες που το καθιστούν εφικτό είναι οι εξής:

Τεράστιος αριθμός διαθέσιμων γυναικών

Καθημερινή η σχεδόν καθημερινή σεξουαλική δραστηριότητα

δραστηριότητα Μεγάλη χρονική περίοδος (δεκαετίες)

Έλεγχος της γονιμότητας των γυναικών

Οι επιστήμονες υπολόγισαν πως με περίπου μία ερωτική συνεύρεση την ημέρα για κάτι πάνω από 30 χρόνια, ο στόχος αυτός είναι εφικτός.

Υπάρχουν, ωστόσο, και αμφιβολίες. Ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν είναι βέβαιο πως όλα τα παιδιά είναι βιολογικά δικά του και τόνιζαν πως σε τέτοιες κοινωνίες η πατρότητα μπορούσε να «αποδοθεί» σε έναν άνδρα για κοινωνικούς λόγους.

Τι μπορεί να ισχύει; Κανείς δεν ξέρει. Ίσως ο αριθμός να έχει διογκωθεί. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μουλά Ισμαήλ ιμπν Σαρίφ χρησιμοποίησε την σεξουαλικότητα ως εργαλείο της εξουσίας του.