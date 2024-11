Όταν το AIDS σκότωσε τον θρυλικό τραγουδιστή των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι

«Πάνω στη σκηνή είμαι ένας διάβολος. Κάτω από τη σκηνή είμαι κοινωνικός απόβλητος», είχε πει ο Φρεντι Μέρκιουρι και φρόντιζε αυτή του την ατάκα να την επιβεβαιώνει σχεδόν συνέχεια.

Πάνω σε τεράστιες σκηνές, ο Μέρκιουρι έδειχνε ικανός με τη συνεχή κίνησή του, τον θεατρινισμό και την πληθωρικότητά του, να τις γεμίζει μόνος του.

Όταν κατέβαινε από αυτές, φρόντιζε να κάνει πράγματα που θα προκαλούν σοκ ακόμα και τις πιο απελευθερωμένες κοινωνίες. Ήταν ομοφυλόφιλος, δεν το έκρυβε και έτσι αναζητούσε την ηδονή οπουδήποτε θεωρούσε πως μπορεί να τη βρει. Γι αυτό τον λόγο είχε ερωτικές σχέσεις και με τα δυο φύλα. Η μεγάλη αγάπη της ζωής του, άλλωστε, φαίνεται πως ήταν η Μαίρη Όστιν για την οποία έγραψε το εμβληματικό «Love of my life».

Το πέρασμά του από τη ζωή ήταν σύντομο. Θα μπορούσε να είχε προσφέρει πολλά περισσότερα και να είχε χαρίσει σε όλους μας αμέτρητες στιγμές μουσικής πανδαισίας.

Ίσως πάλι η αυτοκαταστροφικές του τάσεις να υπερίσχυαν και τελικά να «σκότωνε» ο ίδιος τον μύθο που είχε γεννήσει.

Ποιος ξέρει... Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε, μια ημέρα σαν σήμερα, στις 24 Νοεμβρίου 1991, χτυπημένος από το AIDS που εκείνη την εποχή έμοιαζε (και ήταν) ανίκητο.

«Όταν πεθάνω θέλω να με θυμούνται ως μουσικό, με αξία και υπόσταση»

Όταν κάποτε κάποιος ρώτησε τον Φρέντι Μέρκιουρι τι φαντάζεται ότι θα κάνει σε 20 χρόνια εκείνος με εκείνη την τρομακτική ευκολία που είχε να σε κάνει να γελάς με τα πιο σοβαρά πράγματα είχε απαντήσει: «Τι θα κάνω σε 20 χρόνια από τώρα; Θα είμαι νεκρός, λατρεία μου. Είσαι με τα καλά σου»; Ο φυσικός ηγέτης των Queen το είχε πει και το έκανε πράξη. Πέθανε πριν περάσουν εκείνα τα 20 χρόνια.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι, έμαθε πως πάσχει από τον ιό HIV το 1987 αλλά δεν ήθελε να το ανακοινώσει. Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που το γνώριζαν, ειδικά το πρώτο διάστημα. Όταν η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε αποφάσισε ο ίδιος να επισπεύσει το θάνατό του. Ανακοίνωσε στους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν πως θα σταματήσει τη θεραπεία του και θα συνέχισε να παίρνει μόνο τα παυσίπονα, αφού, πλέον, οι πόνοι είχαν γίνει αφόρητοι.

Ίσως, είχε κουραστεί και ο ίδιος από την εικόνα του. Στα βίντεο κλιπ που γυρίστηκαν για τον προτελευταίο δίσκο του γκρουπ, «The Miracle» (1989), ο Φρέντι Μέρκιουρι είναι πολύ αδύνατος και με αραιά μαλλιά. Ένας άλλος άνθρωπος.

«Ήξερε πως ο θάνατος, ένας μαρτυρικός θάνατος, ερχόταν. Αλλά ο Φρέντι ήταν απίστευτα θαρραλέος. Συνέχισε να εμφανίζεται, να παίζει με τους Queen, να είναι ο αστείος, ο προκλητικός και ο βαθιά γενναιόδωρος άνθρωπος που πάντα ήταν.

» Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σχεδόν υπερβολικά για να την αντέξει. Ράγιζε την καρδιά μου να βλέπω αυτό το απόλυτο φως στον κόσμο να καταστέφεται από το AIDS.

» Προς το τέλος, το σώμα του ήταν καλυμμένο με αλλοιώσεις του σαρκώματος Καπόσι. Ήταν σχεδόν τυφλός. Ήταν πολύ αδύναμος ακόμα και για να σταθεί», έγραψε ο Έλτον Τζον στο βιβλίο του «Love Is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS» που κυκλοφόρησε το 2012.

Τελικά, λίγο πριν το τέλος ο Μέρκιουρι αποφάσισε, με ανακοίνωση στον Τύπο, να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν και τον ήθελαν βαριά άρρωστο από τον ιό που τότε θέριζε ανθρώπινες ζωές.

«Μετά από πολλές υποθέσεις και σενάρια στον Τύπο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θέλω να επιβεβαιώσω ότι το τεστ για HIV ήταν θετικό και ότι έχω AIDS. Ένιωσα ότι ήταν σωστό να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες μυστικές μέχρι σήμερα, για να διαφυλάξω την ιδιωτικότητα των γύρω μου.

» Ωστόσο, τώρα είναι η ώρα για τους φίλους και τους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο να μάθουν την αλήθεια και ελπίζω ότι όλοι θα ενωθούν μαζί μου, οι γιατροί μου και όλοι στον κόσμο στον αγώνα ενάντια σε αυτήν την τρομερή ασθένεια. Η ιδιωτικότητά μου ήταν πάντα πολύ σημαντική για μένα και είμαι γνωστή για τις λίγες συνεντεύξεις μου. Παρακαλώ κατανοήστε ότι αυτή η αρχή θα συνεχιστεί».

Περίπου 24 ώρες αργότερα ο Φρέντι Μέρκιουρι έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 45 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν βρογχοπνευμονία που προκλήθηκε από το AIDS.

Οι θρυλικές – μυστικές – βόλτες του Φρέντι Μέρκιουρι

Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν έκανε πράξη μόνο εκείνη την ατάκα στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα περί θανάτου πριν συμπληρωθούν 20 χρόνια. Έκανε πράξη και άλλες ατάκες που έλεγε... Όπως, ας πούμε πως, «δε θα γίνω ροκ σταρ. Θα γίνω θρύλος». Έγινε θρύλος. Και επειδή «έπαιζε» συνέχεια με τον θάνατο, έλεγε και ξαναέλεγε «ποιος θέλει να ζήσει για πάντα»; Το έλεγε συνέχεια. Ξανά και ξανά. Μέχρι που το πήρε ο Μπράιαν Μέι και το έκανε στίχο και τίτλο ενός διαχρονικού ύμνου!

Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν βρετανική αποικία και σήμερα μέρος της Τανζανίας.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Φαρόκ Μπουλσάρα το οποίο άλλαξε σε Φρέντι Μέρκιουρι λίγο μετά την ίδρυση των Queen το 1970. Το Μέρκιουρι, Ερμής εις το ελληνικότερον, προέκυψε μέσα από το τραγούδι «My Fairy King» (που περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ των Queen) στο οποίο υπάρχει ο εξής στίχος: «Mother Mercury, look what they’ve done to me, I cannot run I cannot hide.» Αφού ηχογραφήθηκε το κομμάτι ο Φαρόκ Μπουλσάρα ρωτήθηκε εάν η «Mother Mercury» του τραγουδιού αναφέρεται στην μητέρα του και αυτός απάντησε: «Yes, and from now on I’ll be Freddie Mercury»!

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε στην Αθήνα για λίγες ημέρες. Δε βρέθηκε στην πρωτεύουσα επίσημα και αυτό του έδινε το περιθώριο να κινείται χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Κράτησε την επίσκεψη αυτή κρυφή.

Κυκλοφορούσε συνοδεία ενός Έλληνα παραγωγού ο οποίος του «σύστησε» το περίφημο… Athens by night! Ο Μέρκιουρι ακολουθούσε χωρίς βεντετισμούς ή ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε μια από τις νυχτερινές του βόλτες ο Μέρκιουρι ζήτησε από τον παραγωγό να τον πάει σε ένα gay bar. Εκείνος του εξήγησε πως ναι μεν αυτά τα μπαρ υπάρχουν στην πρωτεύουσα αλλά δε λειτουργούν με τις συνθήκες που ο διάσημος μουσικός γνωρίζει και έχει συναντήσει στο εξωτερικό. Εδώ τα πράγματα είναι πιο «κλειστά», πιο «μαζεμένα» και σίγουρα κυριαρχεί ένας φόβος.

Ο Μέρκιουρι επέμεινε και έτσι οι δυο τους, πήγαν σε ένα από τα πιο γνωστά gay bar που βρισκόταν στην Πλακά. Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα ο Μέρκιουρι - προφανώς διατηρώντας την ανωνυμία του - βρήκε τη συντροφιά που έψαχνε στο πρόσωπο ενός άγνωστου νεαρού με τον οποίο έφυγαν μαζί από το μπαρ.

Πριν φύγει από εκεί ο Μέρκιουρι είπε στον παραγωγό να πάει να τον πάρει μετά από ένα τριήμερο από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Κανείς δεν ξέρει που πήγε εκείνες τις ημέρες που «εξαφανίστηκε». Όταν πέρασαν, ωστόσο, ο Φρέντι Μέρκιουρι εμφανίστηκε και πάλι και στη συνέχεια αποχώρησε από την Αθήνα.

Βόλτες όπως αυτή που έκανε στην Αθήνα, ο Φρέντι Μέρκιουρι έκανε σχεδόν σε κάθε πόλη που πήγαινε, ωστόσο, μια έχει μείνει στην ιστορία και πλέον έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου. Πρόκειται για μια θρυλική βόλτα που έκανε με την πριγκίπισσα Νταϊάνα μια νύχτα στο Λονδίνο και την οποία αποκαλύπτει η ηθοποιός Κλίο Ρόκος στο βιβλίο της «The Power of Positive Drinking».

Όπως γράφει, λοιπόν, η ίδια μαζί με τον κωμικό Κένι Έβερετ, τον Φρέντι Μέρκιουρι και τη Νταϊάνα μετά από ένα βράδυ με άφθονη σαμπάνια έκαναν σχέδια για νυχτερινή εξόρμηση.

Η αγαπημένη πριγκίπισσα των Βρετανών επέμενε να πάει μαζί τους, οι δυο ηθοποιοί διαφωνούσαν, ωστόσο, τη λύση την έδωσε ο Μέρκιουρι ο οποίος αφού πρώτα τους είπε «άντε, αφήστε το κορίτσι να διασκεδάσει λίγο» στη συνέχεια την… έντυσε με αντρικά ρούχα για να μην την αναγνωρίσει κανείς.

Της φόρεσε ένα στρατιωτικό σακάκι, καπέλο και γυαλιά ηλίου και οι τέσσερις τους κατέληξαν σε ένα από τα πιο διάσημα gay bar του Λονδίνου, το «Royal Vauxhall Tavern», στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας!

«Όταν μπήκαμε μέσα, νομίζαμε ότι όλοι θα καταλάβουν ότι είναι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Όμως ο κόσμος έδειχνε να την αγνοεί. Ήταν σαν να μην υπάρχει και αυτό το λάτρευε. Όλοι ασχολούνταν με τον Φρέντι και εκείνη απολάμβανε τα ποτά της», γράφει η Κλίο Ρόκος.