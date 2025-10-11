Το παρασκήνιο πίσω από το θρυλικό Imagine του Τζον Λένον και ο ρόλος της Γιόκο Όνο

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς κράτη. Χωρίς να υπάρχει κάτι για το οποίο θα σκότωνες ή θα σκοτωνόσουν για αυτό. Έναν κόσμο χωρίς θρησκείες. Χωρίς κόλαση ή παράδεισο. Χωρίς περιουσίες, χωρίς πείνα ή απληστία. Φανταστείτε όλους τους ανθρώπους να ζουν για το σήμερα και να ζουν με ειρήνη. Όλος ο κόσμος να ζει σαν ένα.

Φανταστείτε τώρα όλα αυτά να υπήρχαν σε ένα τραγούδι. Όχι «περιθωριακό» που να το ακούν λίγοι και εκλεκτοί αλλά να ένας εμβληματικός ύμνος στην ειρήνη. Ένα τραγούδι που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Που έγινε το «soundtrack» μιας εποχής. Που συνόδευσε πολλούς νέους στους αγώνες τους και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα και διαχρονικότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Δεν υπάρχει; Ξανασκεφτείτε το γιατί... υπάρχει. Είναι το «Imagine» του Τζον Λένον που κυκλοφόρησε μια ημέρα σαν σήμερα.

Ένας ύμνος στην ουτοπία

Το «Imagine» αν και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ειρήνη, γράφτηκε σε μια περίοδο που ο Λένον βρισκόταν σε «πόλεμο» με τους Beatles και ένας από τους λόγους που βρισκόταν σε αυτόν τον πόλεμο ήταν φυσικά και η Γιόκο Όνο.

Η σύντροφος του πιο γνωστού «Σκαθαριού» θεωρήθηκε από πολλούς ως ο άνθρωπος που «έσπρωξε» τον Λένον να φύγει από τους Beatles. Οι δυο πλευρές, λοιπόν, βρισκόντουσαν ακόμα στα «μαχαίρια» όταν το «Imagine» έσκασε σαν «βόμβα»!

Το τραγούδι συνέθεσε ο Τζον Λένον στο γνωστό Steinway λευκό πιάνο, στο κτήμα Tittenhurst Park στην Αγγλία. Παραγωγός του Imagine ήταν ο Φιλ Σπέκτορ, ενώ συνεργάστηκαν οι μουσικοί Άλαν Γουάιτ, Κλάους Βούρμαν και Νίκι Χόπκινς.

Στο ντοκιμαντέρ Gimme Some Truth, φαίνεται η συνεργασία των μουσικών για τη δημιουργία του Imagine. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν στο ιδιωτικό στούντιο στο σπίτι του Λένον, στο Τίτενχερστ Παρκ του Λονδίνου, τον Μάιο του 1971.

Η τελική παραγωγή έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Το Imagine περιλαμβάνεται μέσα στον ομώνυμο δίσκο του Λένον (δεύτερος προσωπικός μετά το «διαζύγιο» με τους Beatles), ωστόσο, μια ημέρα σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου 1971, κυκλοφόρησε σαν single και κατέκτησε τον κόσμο!

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πουληθεί πάνω από 1,6 εκατομμύρια αντίτυπα του τραγουδιού. Κέρδισε ένα βραβείο Grammy.

Αναδείχθηκε ως το δεύτερο καλύτερο single όλων των εποχών. Η BMI κατέταξε το τραγούδι ανάμεσα στα εκατό πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του 20ου αιώνα. Το Imagine είναι η, μακράν της δεύτερης, μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Λένον.

Ο αμερικανικός οργανισμός Recording Industry Association of America κατέταξε το κομμάτι στην 30η θέση, μεταξύ 365 τραγουδιών, της λίστας Songs of the Century (Τραγούδια του αιώνα). Το κομμάτι μπήκε, επίσης, στο Grammy Hall of Fame.

Το περιοδικό Rolling Stone, στη λίστα του Καταλόγου με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών, το κατέταξε στη θέση 3.

«Δεν είμαστε οι πρώτοι που λέμε ''Φαντάσου να μην υπήρχαν χώρες'' ή ''Δώσε στην ειρήνη μία ευκαιρία'', αλλά κουβαλάμε αυτόν το δαυλό, σαν τον δαυλό των Ολυμπιακών Αγώνων, ανταλλάσοντας τον χέρι με χέρι ο ένας στον άλλο, σε κάθε χώρα, σε κάθε γενιά… και αυτό είναι η δουλειά μας. Όχι να ζούμε σύμφωνα με την ιδέα κάποιου άλλου για το πώς πρέπει να ζήσουμε… πλούσιοι, φτωχοί, ευτυχισμένοι, δυστυχισμένοι, χαμογελώντας, μη χαμογελώντας, φορώντας τα σωστά τζιν, μη φορώντας τα σωστά τζιν», είχε πει ο Λένον στην τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone.

Ο Τζον Λένον, είχε δηλώσει πως το τραγούδι αυτό, που μιλά για ένα συμφιλιωμένο, ειρηνικό κόσμο, δεν προέκυψε ως ανάγκη για να γράψει ο ίδιος έναν αντιπολεμικό μουσικό «ύμνο».

Μάλιστα είχε δηλώσει, πως για τη δημιουργία του, είχε εμπνευστεί από το «Μανιφέστο» του Καρλ Μαρξ, πιστεύοντας ότι σύντομα το τραγούδι αυτό θα περνούσε από την «πλήξη» στην απόλυτη δυσπιστία.

Το 2001 ο Τζορτζ Μάικλ αγόρασε αντί δύο εκατ. δολαρίων, σε μια δημοπρασία, το λευκό πιάνο στο οποίο ο Λένον συνέθεσε το τραγούδι - ορόσημο και στη συνέχεια το δώρισε στο Μουσείο των Μπιτλς, στο Λίβερπουλ όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, έφτασε να πει ότι «το τραγούδι αυτό απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό με τους εθνικούς ύμνους».

Ο Λένον και ο ρόλος της Γιόκο Όνο

Ίσως επειδή το τραγούδι αυτό γράφτηκε, όπως ήδη ειπώθηκε, μέσα στον «πόλεμο» των Beatles με τον Λένον ο ίδιος «ξέχασε» να αναφέρει πως το έγραψε μαζί με τη Γιόκο Όνο.

Σε συνέντευξή του στο BBC το 1980, ο Τζον Λένον παραδέχεται: «Το τραγούδι θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως Λένον – Όνο γιατί πολλοί από τους στίχους και το περιεχόμενο του τραγουδιού προήλθαν από την Γιόκο. Εκείνες τις ημέρες όμως ήμουν εγωιστής και υπερβολικά «αρρενωπός» για να αναφερθώ στη συμμετοχή της».

Μέσα από μια συλλογή σπάνιων φωτογραφιών και συνεντεύξεων, μαζί με άγνωστες - μέχρι τώρα - πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της δημιουργίας του άλμπουμ που δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο με τίτλο «Imagine John Yoko» (εκδόσεις Thames & Hudson), φαίνεται ότι ο Λένον και η Όνο ενέπνευσαν ο ένας τον άλλον από την πρώτη κιόλας συνάντησή τους.

Το βιβλίο της Γιόκο Όνο «Grapefruit» και ένα βιβλίο προσευχής που δόθηκε σε αυτόν και την Όνο από τον κοινωνικό ακτιβιστή Ντικ Γκρέγκορι ενέπνευσαν τον θρυλικό τραγουδιστή να γράψει τους στίχους για το «Imagine».

Ο Λένον είχε δηλώσει πολλές φορές ότι το τραγούδι είχε την έννοια μιας θετικής προσευχής, αλλά δεν έχει θρησκευτικές προεκτάσεις. Το τραγούδι μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλά πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια και να εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα.

Στο βιβλίο της, η Όνο αποκαλύπτει πώς είχαν να αντιμετωπίσουν ως ζευγάρι πολλές αρνητικές ή ακόμα και επικριτικές αντιδράσεις, παρά το ότι η κουλτούρα στο Λονδίνο φαινόταν ριζοσπαστική και υπήρχε ελευθερία στη σκέψη.

«Ανέδιδαν μια νέα ενέργεια με μια συγκεκριμένη λεπτότητα αυτοδημιούργητων ανθρώπων που θα άλλαζαν την ταξική δομή στην Αγγλία και θα συνέχιζαν ώστε να αλλάξουν ριζικά τον κόσμο», γράφει η Όνο.

«Ο Τζον και εγώ μπήκαμε μαζί σε αυτό το κλίμα. Μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη λοιπόν που η λεγόμενη κοινωνία των χίπηδων της εποχής, στην οποία ανήκαμε και οι δύο, στράφηκε εναντίον μας μόλις ανακοινώσαμε τη σχέση μας. Δεν συνειδητοποιούσαμε ότι υπήρχε τόσος ρατσισμός. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα μάθημα για μας. Μια καλή εμπειρία. Ο Τζον και εγώ προσπαθούσαμε πάντα να αντιμετωπίσουμε πολλές δύσκολες καταστάσεις, με χιούμορ και διασκέδαση».

Τελικά, η Γιόκο Όνο ορίστηκε επίσημα ως συν-δημιουργός του Imagine το 2017.