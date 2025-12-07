Πώς οι Ιάπωνες έπιασαν «στον ύπνο» τις ΗΠΑ στην επίθεση στο Περλ Χάρμπορ

Ήταν δίχως την παραμικρή αμφιβολία ένα από τα πιο κομβικά σημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιάπωνες κατέστρεψαν τη ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη, οι ΗΠΑ αντέδρασαν με οργή και οι ισορροπίες άλλαξαν οριστικά.

«Φοβάμαι ότι το μόνο που καταφέραμε είναι να ξυπνήσουμε έναν κοιμισμένο γίγαντα και να τον γεμίσουμε με την επιθυμία να εκδικηθεί». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Ιάπωνα Ναύαρχο, Ισορούκου Γιαμαμότο και η αξία τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς πως ακούστηκαν σε ώρες πανηγυρισμών για του Ιάπωνες.

Σαν σήμερα, στις 7 Δεκεμβρίου 1941, οι Ιάπωνες πιάνουν στον «ύπνο» τις ΗΠΑ και βομβαρδίζουν η ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη.

«Tora! Tora! Tora!»

Η διαταγή για επίθεση στο Περλ Χάρμπορ δόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1941. Στη ναυτική βάση των ΗΠΑ, ναυλοχούσαν 104 πλοία (πολεμικά και συνοδείας) και στάθμευαν 390 αεροσκάφη.

Η ναυτική δύναμη των Ιαπώνων με επικεφαλής 6 αεροπλανοφόρα απέπλευσε δυτικά, χωρίς να επισημανθεί από τους Αμερικανούς και έφθασε 275 ναυτικά μίλια βόρεια των Νησιών Χαβάη.

Από το σημείο αυτό θα εξαπέλυαν την επίθεσή τους στο Περλ Χάρμπορ, με αλλεπάλληλα αεροπορικά κύματα.

Η κύρια επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ εκδηλώθηκε στις 7:48 π.μ. με το πρώτο κύμα των αεροπλάνων. Τα αμερικανικά ραντάρ εντόπισαν τα ιαπωνικά αεροπλάνα, αλλά οι αρμόδιοι αξιωματικοί τα θεώρησαν φίλια, καθώς περίμεναν την άφιξη σμήνους βομβαρδιστικών Β-17.

Οι Αμερικανοί πιάστηκαν στην κυριολεξία στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν άμεσα.

Ο επικεφαλής των Ιαπώνων αεροπόρων, πλωτάρχης Μιτσούο Φουτσίντα, έστειλε στο αεροπλανοφόρο «Akagi» στις 7.53 π.μ. το ιστορικό σήμα «Tora! Tora! Tora!». «Tora» στα ιαπωνικά σημαίνει «τίγρης», αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, προερχόταν από τις λέξεις «TOtsugeki» (=επιτίθεμαι) και «RAigeki» (=επιτίθεμαι με τορπίλες).

Η τριπλή εκφώνηση της λέξης ενημέρωνε τους ανωτέρους του ότι οι Αμερικανοί αιφνιδιάστηκαν πλήρως.

Τα αεροπλάνα τους καταστράφηκαν στο έδαφος, αφού ήταν παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο για τον φόβο σαμποτάζ. Οι βόμβες και οι τορπίλες των γιαπωνέζικων αεροπλάνων έπληξαν και πολλά πολεμικά πλοία.

Ακολούθησε δεύτερο κύμα αεροπλάνων αλλά αυτή τη φορά οι Αμερικανοί είχαν προλάβει να προετοιμασθούν και απάντησαν στους επιτιθέμενους.

Στα 90 λεπτά που κράτησε συνολικά η επίθεση των Ιαπώνων, 2.386 Αμερικανοί (στρατιωτικοί και πολίτες) έχασαν τη ζωή τους και 1.139 τραυματίστηκαν. 188 αεροπλάνα καταστράφηκαν, 155 υπέστησαν ζημιές, 5 πλοία βυθίσθηκαν και 13 τέθηκαν εκτός μάχης.

Από την πλευρά τους, οι Γιαπωνέζοι έχασαν 64 άνδρες (55 αεροπόρους και 9 ναυτικούς), 29 αεροπλάνα και τα 5 υποβρύχια τσέπης.

Σύμφωνα με τον Ιαπωνικό σχεδιασμό θα υπήρχε και ένα τρίτο κύμα επίθεσης αλλά ο Γιαμαμότο το ανακάλεσε επειδή, πλέον, δεν μπορούσε να αιφνιδιάσει τους αμερικανούς.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γλιτώσουν τα ναυπηγεία και οι δεξαμενές καυσίμων κάτι που όπως αποδείχθηκε ήταν αρκετό για να πάρει μπροστά η αμερικανική πολεμική μηχανή.

Την επομένη, 8 Δεκεμβρίου 1941, ο πρόεδρος Ρούσβελτ χαρακτήρισε «μέρα ντροπής για το αμερικανικό έθνος την 7η Δεκεμβρίου» και το Κογκρέσο χωρίς ενδοιασμούς κήρυξε τον πόλεμο κατά του Άξονα.

Επεδίωκαν οι ΗΠΑ την επίθεση της Ιαπωνίας;

Μία ημέρα αργότερα, στις 8 Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ, ύστερα από απόφαση του Κογκρέσου κηρύσσουν τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Στις 11 Δεκεμβρίου, η σύμμαχος της Ιαπωνίας, Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στις ΗΠΑ, οι οποίες λίγες ώρες αργότερα κάνουν ακριβώς το ίδιο και μπαίνουν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλάζοντας καθοριστικά τις ισορροπίες.

«Η 7η Δεκεμβρίου 1941 ως η ημερομηνία που θα παραμείνει ζωντανή στην ατιμία. Στιγματισμένη για πάντα». Αυτό είχε πει ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Φράνκλιν Ρούζβελτ.

Το θέμα, ωστόσο, είναι πως μετά από δεκαετίες φαίνεται πως οι ΗΠΑ γνώριζαν για την επικείμενη επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ αλλά όχι απλά δεν έκαναν τίποτα για την εμποδίσουν αλλά την άφησαν να εκδηλωθεί! Γιατί το έκαναν αυτό; Γιατί τους εξυπηρετούσε!

«Το θέμα ήταν πώς θα τους καταφέρναμε να ρίξουν την πρώτη βολή. Ήταν επιθυμητό, να είμαστε σίγουροι, ότι οι Γιαπωνέζοι θα έκαναν το πρώτο βήμα, ώστε να μη μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το ποιοι προκάλεσαν» έλεγε στις 25 Νοεμβρίου 1941 (12 ημέρες πριν από την επίθεση) ο Χένρι Στίμσον ο τότε υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Τρούμαν είχε φροντίσει με τις κινήσεις του να προκαλέσει τους Ιάπωνες. Διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου από την Αμερική στην Ιαπωνία, μποϊκοτάρισε όλα τα ιαπωνικά προϊόντα στις ΗΠΑ, δανειοδότησε δημοσίως την Κίνα και παρείχε στρατιωτική βοήθεια στους Βρετανούς, αν και οι δύο ήταν εχθροί των Ιαπώνων στον μαινόμενο πόλεμο, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με τους διεθνείς πολεμικούς κανονισμούς.

Τρεις ημέρες πριν την επίθεση, στις 4 Δεκεμβρίου, η αυστραλιανή υπηρεσία πληροφοριών ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι ισχυρή ιαπωνική δύναμη κατευθυνόταν προς τη Χαβάη! Κανείς δεν έδωσε σημασία στη συγκεκριμένη πληροφορία. Το ερώτημα είναι αμείλικτο: Λαμβάνεις μια τέτοια πληροφορία αλλά δεν κάνεις το παραμικρό;

Πέρα από αυτό, ωστόσο, τη δεκαετία του 1990 είχε αποκαλυφθεί πως το Ιαπωνικό ΥΠΕΞ είχε στείλει στην ιαπωνική πρεσβεία στη Ουάσιγκτον προς επίδοση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μια μακροσκελής ρηματική διακοίνωση μέσα στην οποία υπήρξε η (όχι και τόσο σαφής είναι η αλήθεια) προειδοποίηση για την επικείμενη επίθεση.

Το αρμόδιο τμήμα της αμερικανικής πρεσβείας που έλαβε τη ρηματική διακοίνωση δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή, ούτε την ανέλυσε όπως θα έπρεπε.

Οι Ιάπωνες κατάλαβαν πως οι αμερικάνοι δεν είχαν δώσει την προσοχή που θα έπρεπε και την ξαναέστειλαν λίγο αργότερα. Ήταν, όμως, ήδη αργά. Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ είχε ήδη ξεκινήσει πριν από μια ώρα.