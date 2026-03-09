Το σκάνδαλο των υποκλοπών και το θρίλερ με την αυτοκτονία Τσαλικίδη που αποδείχθηκε δολοφονία

Δεν είναι εύκολο για ένα κράτος να παραδεχθεί πως υπουργοί, στρατιωτικοί, μυστικοί πράκτορες ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, παρακολουθείται. Και δεν είναι εύκολο γιατί οι σκοτεινές διαδρομές οδηγούν σε «πανίσχυρους παίκτες» που πάντα καθορίζουν τους «κανόνες» του παιχνιδιού.

Η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά σε μία τέτοια συνθήκη το 2005 με το μέγα – σκάνδαλο των υποκλοπών. Πριν καν αποκαλυφθεί, ωστόσο, αυτο το σκάνδαλο ένας νέος άνθρωπος βρέθηκε νεκρός. Αρχικά είπαν πως αυτοκτόνησε και πως ο θάνατός του σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τελικά αποδείχθηκε πως δολοφονήθηκε.

Το ερώτημα που πλανάται από τότε είναι είναι αυτονόητο, απλό αλλά ταυτόχρονα και τόσο τρομακτικό: Τι γνώριζε ο 39χρονος μηχανικός τηλεπικοινωνιών και στέλεχος της Vodafone Κώστας Τσαλικίδης και γιατί κάποιοι αποφάσισαν να του κλείσουν το στόμα μια για πάντα;

Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η CIA

Στις 10 Μαρτίου 2005 η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ενημερώνετε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone πως πολλά μέλη της ακόμα και ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός είχαν πέσει θύματα υποκλοπών!

Στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν στις 4 Μαρτίου 2005 όταν σε έναν έλεγχο ρουτίνας που διεξήγαγε η Vodafone εντόπισε ένα παράνομο λογισμικό υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών. Αμέσως ξεκίνησε εσωτερική έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας σήμαναν γενικό συναγερμό.

Διαπιστώθηκε πως την περίοδο 2004-2005 μέσω 14-16 καρτοκινητών τηλεφώνων (τα οποία αργότερα χαρακτηρίστηκαν «τηλέφωνα – σκιές») γινόταν η παρακολούθηση περίπου 100 τηλεφώνων. Διαπιστώθηκε, επίσης, πως τα «τηλέφωνα – σκιές» χρησιμοποιούσαν τις κεραίες στις περιοχές: Λυκαβηττός, κλινικής Λευκού Σταυρού, Πλατείας Μαβίλη και Πύργου Αθηνών... Τα μισά από αυτά τα «τηλέφωνα – σκιές» είχαν αγοραστεί από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά και είχαν ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2004 πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το ακόμα μεγαλύτερο σοκ για τους ανθρώπους της Vodafone, ωστόσο, ήρθε όταν διαπιστώθηκε σε ποιους ανήκαν τα τηλέφωνα τα οποία ήταν υπό παρακολούθηση:

Καραμανλής Κωνσταντίνος, Μολυβιάτης Πέτρος, Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος, Βουλγαράκης Γιώργος, Παπαληγούρας Αναστάσιος, Βαλληνάκης Γιάννης, Δήμας Σταύρος, Μπακογιάννη Θεοδώρα, Μαραβέλης Δημήτριος, Ιατροπούλου Αικατερίνη, Μεϊντάνη Μαρίνα, Μαρής Γεώργιος, Κόκα Αικατερίνη, Βαλληνδάς Γεώργιος, Φεργάδης Θεόδωρος, Ψυχογιός Γεώργιος, Αγγελάκης Δημήτριος, Χορευτάκη Γλυκερία, Γιαννόπουλος Νικόλαος, Μακρής Κων/νος, Μουρατίδης Αργύριος, Μπαρμπαρούση Δήμητρα, Βιτούνη Δέσποινα, Ρουμπινίδου Μιλάνα, Βουτσίνος Αλέξανδρος, Κακοταρίτης Ιωάννης, Σηφακάκης Ιωάννης, Κουλίδου Αναστασία, Τσιλιμάντος Γρηγόριος, Νικολίνας Ιωάννης, Νότας Αναστάσιος, Σόντις Θεόδωρος, Παυλίδης Πέτρος, Παπαντωνίου Ιωάννης, Πνευματικάκης Εμμανουήλ, Μοκτάρ Ραμζί, Ισκιάρ Αττίλα, Μαλούμ Μοχαμάτ Ουντίν, Αντουλάχ Τζαμάλ, Χουσεΐν Μοχάμετ Σαντίκ, Μοχαμάτ Μείμ, Χουσείν Μοχάμεν, Ιμπραχήμ Αχμάντ Τάρεκ, Καντίρ Αρης, Ταίρ Χερμίζ και Σαντί Αγιούμπι.

Στην πραγματικότητα, αυτοί που είχαν βάλει το παράνομο λογισμικό προκειμένου να κάνουν τις παρακολουθήσεις είχαν βάλει στο στόχαστρό τους σχεδόν ολόκληρη την κυβέρνηση αλλά και κορυφαία στελέχη της ΕΥΠ!

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, στις 8 Μαρτίου, η Vodafone αφαιρεί το παράνομο λογισμικό και ενημερώνει τις αρχές. Ακολουθεί μία μεγάλη περίοδος σιωπής όπου διεξάγονται με κάθε μυστικότητα έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος και γιατί έκανε τις υποκλοπές.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2006 με κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι υπουργοί Επικρατείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης (Θ. Ρουσόπουλος, Γ. Βουλγαράκης και Αν. Παπαληγούρας, αντίστοιχα), ενημέρωσαν την κοινή γνώμη για το σκάνδαλο χωρίς, ωστόσο, να δίνουν απαντήσεις σχετικά με το ποιος βρίσκεται από πίσω.

Από την αρχή αυτής της σκοτεινής υπόθεσης, ωστόσο, ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως υπήρχε εμπλοκή της πρεσβείας των ΗΠΑ. Πρόσωπο κλειδί φέρεται να ήταν ένας μυστικός πράκτορας, ο Πέτρος Μάρκου ή Βασίλης Βασιλειάδης ή William B.B. ή «Μπιλ από την Κάρπαθο» επειδή είχε εξοχικό στο νησί.

Βρισκόταν στην Αθήνα ως Β΄ Γραμματέας Περιφερειακών Υποθέσεων της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Όταν το 2016 ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπίας σε βαθμό κακουργήματος εκείνος... «εξαφανίστηκε».

Λέγεται πως σήμερα βρίσκεται στις ΗΠΑ, ζει μία ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή και εργάζεται ως... στρατολόγος για λογαριασμό της CIA!

Στην πραγματικότητα η υπόθεση των υποκλοπών έμεινε για πάντα στο σκοτάδι. Μπορεί να ξέρουμε το «ποιος» αλλά δεν ξέρουμε το «γιατί». Μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές.

Η αλήθεια είναι πως όταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Γιώργος Κορωνιάς έδωσε την εντολή να ξηλωθεί το παράνομο λογισμικό, στερούσε από την ΕΥΠ τις όποιες πιθανότητες είχε (αν ήθελε βέβαια) για να ανακαλύψει περισσότερα στοιχεία.

Η αυτοκτονία που ήταν δολοφονία

Στις 8 Μαρτίου 2005 λέγεται πως υπήρξε μία θυελλώδης σύσκεψη στα κεντρικά της Vodafone στο Χαλάνδρι. Παρών στη σύσκεψη ήταν και ο Κώστας Τσαλικίδης (εργαζόταν στη Vodafone από το 1994) ως σχεδιαστής δικτύου και διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας.

Από εκείνη τη σύσκεψη ο Κώστας Τσαλικίδης έφυγε βαθιά προβληματισμένος. Ήθελε καιρό πριν να παραιτηθεί (τουλάχιστον 27 ημέρες πριν βρεθεί νεκρός) αλλά, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν αργότερα οι συγγενείς του, δεν τον άφηναν και τον έπεισαν να πάρει άδεια για να χαλαρώσει.

Η μνηστή του Τσαλικίδη είχε αποκαλύψει πως της είχε πει πως πρέπει να φύγει από την εταιρεία γιατί ήταν «ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Την επόμενη εκείνης της θυελλώδους σύσκεψης και μία ημέρα πριν ενημερωθεί το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Τσαλικίδης, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή, βρέθηκε νεκρός. Τον βρήκε νεκρό η μητέρα του, Μαρία, η οποία προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του, δεν τα κατάφερνε, ανησύχησε και πήγε σπίτι του στην οδό Ευκλείδου 18 στον Κολωνό.

Όταν η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Είδε τον γιό της κρεμασμένο στο χολ. Είχε κρεμαστεί με ένα σχοινί από μία σωλήνα του παταριού που βρισκόταν πάνω από το μπάνιο.

Αρχικά και εντελώς βιαστικά ο φάκελος έκλεισε με την ένδειξη «αυτοκτονία». Γρήγορα, ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Τίποτα από όλα αυτά που έκανε στις τελευταίες ώρες της ζωής του δε δείχνουν έναν άνθρωπο που θέλει να αυτοκτονήσει.

Πήγε για ψώνια, μίλησε με τη μνηστή του και της είπε πως ανησυχούσε για την υγεία της μητέρας του και πως πρέπει να την πάει να κάνει κάποιες εξετάσεις, έκανε κάποιες δουλειές μέσα από το λάπτοπ του στο δίκτυο της Vodafone.

Παράλληλα, ο αδερφός του Τσαλικίδη είχε την ψυχραιμία εκείνο το πρωινό να τραβήξει φωτογραφίες τόσο τον άτυχο αδερφό του όσο και τον χώρο. Το υλικό αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στη συνέχεια.

Ο Παναγιώτης Τσαλικίδης ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το Α/Τ Κολωνού που έκριναν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ο ιατροδικαστής δεν πήγε στο σπίτι καθώς οι αστυνομικοί τον διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης και πως είναι αυτοκτονία!

Μετά από πιέσεις της οικογένειας ο φάκελος άνοιξε ξανά τον Φεβρουάριο του 2006 όταν έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η έρευνα πέρασε στα χέρια του εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη ο οποίος καταλήγει πως πράγματι οι δύο υποθέσεις συνδέονται αλλά επιμένει και αυτός πως ο Κώστας Τσαλικίδης αυτοκτόνησε.

Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση ούτε και τότε. Τον Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστική του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Καρτς ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Κώστας Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Ο Καρτς μελετώντας όλα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο αδερφός του Τσαλικίδη κατέληξε πως το πιθανότερο είναι ότι ο άτυχος 39χρονος δηλητηριάστηκε με κάποια τοξική ουσία!

Ανώνυμη επιστολή που έφτασε στα χέρια της οικογένειας ανέφερε πως ο Τσαλικίδης δηλητηριάστηκε με «κουράρε» ή αλλιώς κουράριο, ένα μυοχαλαρωτικό που χρησιμοποιείται για κυνήγι από τους ιθαγενείς στην Αφρική!

Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, τον Μάη του 2012, έγινε η εκταφή του πτώματος του Τσαλικίδη που διαπιστώθηκαν όλα αυτά που έλεγε ο Καρτς. Η οικογένεια του Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπου δικαιώθηκε το 2017 καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση!

Το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στη συνέχεια η υπόθεση έκλεισε.