Το σκοτεινό τέλος του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ - Ποιος και γιατί εκτέλεσε τον δολοφόνο του JFK

Ποιος ήταν ο δράστης; Γιατί αυτός που συνελήφθη, εκτελέστηκε πριν πάει σε δίκη; Ήταν ένας ο σκοπευτής; Ήξερε η CIA; Ήξερε το FBI; Εμπλέκονται οι Σοβιετικοί; Μήπως εμπλέκονται οι Κουβανοί;

Η δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, στις 22 Νοεμβρίου του 1963, δημιούργησε πολλά περισσότερα ερωτήματα από αυτά που θα μπορούσαν (ή που θα ήθελαν) οι αρχές να δώσουν απάντηση.

Ο βασικότερος από τους λόγους που η δολοφονία είναι τόσο σκοτεινή είναι και το γεγονός πως μία ημέρα σαν σήμερα, στις 24 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά δηλαδή, δολοφονήθηκε ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Ο άνθρωπος που συνελήφθη και κατηγορήθηκε ως εκείνος που σκότωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εκτελεστής ή εξιλαστήριο θύμα; Ένας σκοτεινός πράκτορας ή μια άβουλη μαριονέτα που «θυσιάστηκε» προκειμένου να εκτελεστεί ένα σχέδιο που είχε εκπορευτεί από αθέατα κέντρα εξουσίας;

Ότι και να είχε συμβεί η δολοφονία του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ του ανθρώπου που είχε σκοτώσει τον Τζον Κένεντι «γέννησε» δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας.

Η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι

Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Ιανουαρίου του 1961. Δυο μήνες πριν συμπληρώσει τρία χρόνια στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου και αφού πρώτα έχει ξεπεράσει με επιτυχία την κρίση της Κούβας (1962) που θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη ακόμα και σε έναν πυρηνικό πόλεμο, ετοιμάζεται για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ήταν σίγουρος πως με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικάνο Μπάρι Γκολντγουότερ (αυτός ήταν ο επικρατέστερος αντίπαλος τότε) θα έκανε έναν... υγιεινό περίπατο προς τη δεύτερη θητεία.

Το μοναδικό του πρόβλημα ήταν οι εσωκομματικές έριδες στο Δημοκρατικό κόμμα. Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια ήταν το Τέξας. Γι αυτό το λόγο αποφασίζει να πάει επίσημη επίσκεψη εκεί, ώστε να δώσει μια εικόνα ενότητας του κόμματος.

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου 1963, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με την σύζυγό του Τζάκι Κένεντι, με μια ανοιχτή λιμουζίνα κάνουν περιοδεία σε κεντρικούς δρόμους του Ντάλας. Σε μια ανύποπτη στιγμή ακούγονται πυροβολισμοί.

Ελάχιστες στιγμές αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχεται μια σφαίρα στον αυχένα και μια ακόμα στο κεφάλι. Εσπευσμένα διακομίζεται στο κοντινότερο νοσοκομείο όπου οι γιατροί προσπαθούν να τον σώζουν αλλά χωρίς να έχουν την παραμικρή ελπίδα. Ο JFK είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν καν φτάσει στο Πάρκλαντ Μεμόριαλ και δύο ώρες ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον ορκίστηκε ως πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο Air Force One.

Ως δράστης της δολοφονίας συνελήφθη ο 24χρονος Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, κάτοικος του Ντάλας.

Η επίσημη ανακριτική επιτροπή που συστήθηκε για να ερευνήσει τη δολοφονία, με επικεφαλής τον αρχιδικαστή των ΗΠΑ, Ερλ Γουόρεν, αποφάνθηκε ότι ο ελεύθερος σκοπευτής, «δεν μετείχε σε οποιαδήποτε συνωμοσία, κατευθυνόμενη είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, με σκοπό τη δολοφονία του προέδρου Κένεντι», αλλά ότι ο Όσβαλντ είχε ενεργήσει εντελώς μόνος του.

Η δολοφονία του δολοφόνου

Ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη στις 18 Οκτωβρίου του 1939, δύο μήνες αφότου ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή. Είχε μια τρομακτικά δύσκολη παιδική ηλικία. Έμεινε στο ορφανοτροφείο για δυο χρόνια.

Πριν καν κλείσει τα 17 του χρόνια είχε κάνει περισσότερες από 20 μετακομίσεις και είχε αλλάξει πάνω από 10 σχολεία! Ντάλας, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, ξανά Νέα Υόρκη, ξανά Ντάλας. Κάπου ανάμεσα υποβάλλεται σε ψυχιατρική παρακολούθηση αλλά οι γιατροί θεωρούν πως δε χρειάζεται κάτι επιπλέον.

Στα 17 του χρόνια κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό. Το 1959 είχε μεταβεί στην ΕΣΣΔ, μετά το πέρας της θητείας του στον Αμερικανικό στρατό, στο Σώμα των πεζοναυτών. Στη Σοβιετική Ένωση, όπου αρχικά βρέθηκε ως τουρίστας και εν συνεχεία, καθώς είχε απασχοληθεί ως εργάτης σε εργοστάσιο του Μινσκ, προσπάθησε να αποκτήσει τη Σοβιετική υπηκοότητα, παρέμεινε μέχρι το 1962 όταν και επέστρεψε στις ΗΠΑ, μαζί με τη Ρωσίδα σύζυγό του και το μικρό τους παιδί.

Ας ξαναγυρίσουμε, όμως, στην ημέρα που ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι έπεφτε νεκρός. Λίγο μετά τη δολοφονία, η αστυνομία του Ντάλας περικύκλωσε το κτίριο από το οποίο εκτιμήθηκε πως πυροβόλησε ο δράστης και άρχισε να το ερευνά.

Στον 6ο όροφο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μία απαρχαιωμένη ιταλική καραμπίνα Μάνλιχερ-Καρκάνο με ιαπωνική σκοπευτική διόπτρα. Στην άλλη άκρη του ορόφου, δίπλα σε ένα ανοικτό παράθυρο με θέα στην οδό Ελμ, ανακάλυψαν τρεις κάλυκες.

Αφού βρήκαν από που πυροβόλησε ο δράστης άρχισαν το ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβουν τον άνθρωπο που πάτησε την σκανδάλη. Λίγο αργότερα και μετά από την αξιοποίηση μαρτυριών συλλαμβάνουν μέσα στην αίθουσα ενός κινηματογράφου τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι πρώτες του λέξεις ήταν «αυτό ήταν» αλλά αμέσως μετά λέει και κάτι άλλο, πάνω στο οποίο θα στηριχθούν οι περισσότερες από τις θεωρίες συνωμοσίας: «Γιατί μου περνάτε χειροπέδες; Το μόνο που έκανα είναι να φέρω ένα πιστόλι στον κινηματογράφο».

Οι αστυνομικοί, όμως, ήταν σίγουροι πως είχαν στα χέρια τους τον δράστη. Επί δυο ολόκληρα μερόνυχτα τον υποβάλλουν σε εξαντλητικές ανακρίσεις. Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 24 Νοεμβρίου του 1963, αποφασίζεται η μεταγωγή του από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου του Ντάλας στα δικαστήρια.

Πριν βγει από το κτίριο ο Τζακ Ρούμπι, ακροδεξιός, ιδιοκτήτης κακόφημου νυκτερινού κέντρου και πασίγνωστος συνεργάτης και πληροφοριοδότης της αστυνομίας, διασπά τον κλοιό, εμφανίζεται σε απόσταση αναπνοής από τον Όσβαλντ και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής στο στομάχι.

Λίγες ώρες αργότερα ο Όσβαλντ πεθαίνει (στο ίδιο νοσοκομείο που δύο ημέρες νωρίτερα είχε πεθάνει ο Κένεντι), ενώ ο Ρούμπι συλλαμβάνεται και λέει πως δολοφόνησε τον δολοφόνο του προέδρου γιατί ήταν αγανακτισμένος και δεν ήθελε η Τζάκι Κένεντι να υποβληθεί στο μαρτύριο μιας δίκης όπου θα έβλεπε τον άνθρωπο που σκότωσε τον άντρα της!

Σε ότι αφορά τις θεωρίες συνωμοσίες, υπάρχει μια για... κάθε γούστο! Ο Όσβαλντ ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ήταν πράκτορας αλλά μια «μαριονέτα» της CIA. Δεν ήταν ούτε πράκτορας, ούτε υποχείριο της CIA. Ήταν πράκτορας των Κουβανών.

Δεν ήταν τίποτα απ' όλα τα προηγούμενα αλλά πράκτορας των Σοβιετικών. Και αν δεν σας αρέσει τίποτα από τα παραπάνω υπάρχει και η θεωρία συνωμοσίας πως πίσω από τη δολοφονία του JFK ήταν το πανίσχυρο και ανεξέλεγκτο συνδικάτο Τίμστερς Γιούνιον ηγέτης του οποίου ήταν ο μαφιόζος Τζίμι Χόφα.

Τέλος, αν δε σας κάνει ούτε αυτό, υπάρχει και η εκδοχή του συμβολαίου θανάτου με εντολέα τη σικελική μαφία. Σαφείς απαντήσεις για τις δολοφονίες Κένεντι και Όσβαλντ δεν έχουν ακόμα δοθεί και πιθανότατα, μέχρι αυτό να συμβεί, με χιλιάδες αρχεία να παραμένουν απόρρητα, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ακόμα δεκαετίες.

Το σίγουρο είναι ότι η σφαίρα του Ρούμπι, μαζί με τον Όσβαλντ δολοφόνησε και την ευκαιρία να φτάσουμε πιο κοντά στην αλήθεια για όσα συνέβησαν.