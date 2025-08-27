Το «τελευταίο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή – Ποιος στραγγάλισε τον συγγραφέα;

Η δολοφονία του Κώστα Ταχτσή, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν μία ημέρα σαν σήμερα, είχε αποκαλυφθεί, έχει μια ατμόσφαιρα αστυνομικού θρίλερ. Ο συγγραφέας του «τρίτου στεφανιού» έζησε μια ζωή έξω από τα όρια. Έφτασε τον εαυτό του στα όρια. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά έγινε. Και κανείς δε θα μάθει ποτέ.

Ο Ταχτσής ζούσε δυο ζωές. Η μια παράλληλη με την άλλη. Όπως είχε πει ο ίδιος σε μια του συνέντευξη είχε δυο θείους. Ο ένας ήταν αντισυμβατικός, ενώ ο άλλος «καθωσπρέπει». Ο ένας τον βοήθησε να έχει πρόσβαση στον «υπόκοσμο». Ο άλλος στα «σαλόνια».

Αυτή ακριβώς ήταν η ζωή του σπουδαίου συγγραφέα. Ένα δίπολο. Δυο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Μέχρι που ξαφνικά το νήμα της ζωής του κόπηκε με τρόπο άγριο.

Η «ερωτική ανορθοδοξία» του Ταχτσή

Ο Κώστας Ταχτσής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8 Οκτωβρίου 1927. Ο πατέρας του Γρηγόριος και η μητέρα του Έλλη, κατάγονταν από την Ανατολική Ρωμυλία. Σε ηλικία επτά ετών, μετά τον χωρισμό των γονιών του, έφυγε για την Αθήνα με τη γιαγιά του.

Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Ο ίδιος τα είχε χαρακτηρίσει οδυνηρά. Η γιαγιά Πολυξένη ήταν αυτή που έπαιξε τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Είναι η γυναίκα που τον μεγάλωσε. Η γυναίκα είχε μια στρεβλή εικόνα για το πως θα προστατεύσει τον εγγονό της από τις... κακοτοπιές.

Ήταν αυτή που δεν τον άφηνε να κάνει παρέες με κορίτσια και τον έντυνε γυναικεία. Του έμαθε να είναι αδιάφορος προς το αντίθετο φύλο. Παράλληλα, είχε στενές με τους δυο θείους του.

Ο ένας ήταν δημοσιογράφος και τον έβαζε στους καλούς κύκλους. Ο άλλος ήταν ένας «αλήτης» ο οποίος του έδειξε τον κόσμο της νύχτας. Ο Ταχτσής βρισκόταν με άνεση από τις δεξιώσεις στα χαμαιτυπεία και το αντίστροφο.

Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1951 με την ποιητική συλλογή «Ποιήματα» και ακολούθησε τον επόμενο χρόνο η συλλογή «Τα μικρά ποιήματα». Τα δύο αυτά έργα του τα αποκήρυξε σιωπηλά αργότερα. Συνδέθηκε φιλικά με τον Ελύτη, τον Γκάτσο και τον Εμπειρικό.

Το 1954 έφυγε για την Αγγλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα για μερικούς μήνες και στη συνέχεια, το 1956, έφυγε για ενα μεγάλο ταξίδι που κράτησε οκτώ χρόνια και είχε για σταθμούς τη Γερμανία, την Αυστρία, την Αφρική και την Αυστραλία. Εκεί ντύθηκε για πρώτη φορά με γυναικεία ρούχα.

Το 1960 ξεκίνησε για το γύρο της Ευρώπης με βέσπα. Στις χώρες που επισκέφτηκε έγραψε «Το Τρίτο στεφάνι», το οποίο ολοκλήρωσε στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκεί παραμονής του και το έστειλε στην Ελλάδα για εκτύπωση.

Το έργο απορρίφθηκε ως ακατάλληλο και ο Ταχτσής πραγματοποίησε ιδιωτική έκδοσή του στην Αθήνα το 1962. Το «Τρίτο στεφάνι», το βιβλίο που τον καθιέρωσε ως μεγάλο συγγραφέα στα ελληνικά γράμματα, καθρεφτίζει τα βιώματά του.

Ανοιχτά ομοφυλόφιλος και τραβεστί, ο Ταχτσής έλεγε πως «η ερωτική ανορθοδοξία μου δεν ήταν προϊόν προδιάθεσης αλλά αποτέλεσμα παραμόρφωσης». Τη δεκαετία του 1970, ενώ εκδιδόταν, είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Γινόταν συχνά στόχος ξυλοδαρμού από τραβεστί στις «πιάτσες» τους, επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεβε τους πελάτες.

Η άγρια δολοφονία που παραμένει ανεξιχνίαστη

Στις 27 Αυγούστου 1988, η αδερφή του συγγραφέα, Ελπίδα Ταχτσή - Αρτέμη, επειδή παρά τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις στο τηλέφωνο του αδερφού της, δεν μπορούσε να τον εντοπίσει αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το κλειδί που είχε και να μπει στη μονοκατοικία που διέμενε ο συγγραφέας φοβούμενη το χειρότερο.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, βρήκε το χώρο ακατάστατο, με τα φώτα και τον κλιματισμό σε λειτουργία, με τα συρτάρια και τις ντουλάπες ανοιγμένα και αναποδογυρισμένα και το ίδιο τον συγγραφέα να κείτεται νεκρός στο κρεββάτι του, γυμνός, φορώντας γυναικεία περούκα και με αίματα στο κεφάλι.

Από το αστυνομικό ρεπορτάζ των επόμενων ημερών προέκυψε πως ο Ταχτσής βρέθηκε στο κρεβάτι του σε πλάγια θέση, γυμνός, φορώντας μια ξανθιά γυναικεία περούκα, και με τα νύχια του βαμμένα κόκκινα, ενώ δίπλα του βρέθηκαν πεταμένα γυναικεία ρούχα (που προφανώς φορούσε πριν γδυθεί).

Ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Σταμούλης αποφάνθηκε ότι ο Ταχτσής είχε στραγγαλιστεί με τα χέρια, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Η τοξικολογική εξέταση έδειξε ότι μεγάλη ποσότητα αλκοόλ - έτσι εξηγήθηκε η απουσία αντίδρασης του θύματος. Τοποθέτησε τη δολοφονία του δυο ήμερες νωρίτερα. Στις 25 Αυγούστου.

Δε βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα άλλα εκτός από των οικείων στον Ταχτσή προσώπων του στενού περιβάλλοντός του. Από το διαμέρισμα έλειπαν ένα βίντεο, ένας αυτόματος τηλεφωνητής και μια φωτογραφική μηχανή, αλλά όχι οι 5.500 δραχμές που είχε στο πορτοφόλι του ή οι ακριβοί πίνακες που κοσμούσαν το σαλόνι του.

Μάρτυρες είπαν πως τη νύχτα του φόνου ο Ταχτσής, ντυμένος γυναίκα, είχε βγει και είχε μπει στο σπίτι του στην οδό Τυρνάβου στον Κολωνό, τρεις φορές, συνοδευόμενος κάθε φορά από άλλον άντρα. Ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας στο βιβλίο του «Η δολοφονία του συγγραφέα» υποστηρίζει ότι τον Ταχτσή τον σκότωσε ο τελευταίος του πελάτης, όταν διαπίστωσε πως στο κρεβάτι δε βρισκόταν με γυναίκα, αλλά με άντρα.

Η αδερφή του Ταχτσή είχε πει πως δολοφονία του σχετιζόταν με την αυτοβιογραφία του που ετοίμαζε και (υποτίθεται) ότι θα περιελάμβανε αποκαλύψεις για πρόσωπα και πράγματα από τους κοσμικούς κύκλους.

Τα χειρόγραφα του βιβλίου − ο ίδιος είχε διαβάσει αποσπάσματα στην καλή του φίλη Νένα Σταμάτη και στην εκδότρια του «Εξάντα» Μάγδα Κοτζιά− βρέθηκαν άθικτα στο σπίτι του και όταν, μετά θάνατον, δημοσιεύτηκε η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Το Φοβερό Βήμα», δε διαπιστώθηκε καμία αποκάλυψη.

Ειπώθηκε ακόμα πως επρόκειτο για αυτοκτονία και όχι για δολοφονία, υπό την έννοια ότι ο Ταχτσής επέλεξε τον δολοφόνο του. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γνωρίσει και είχε προσεγγίσει ερωτικά έναν μονόχειρα Ρουμάνο στην Τζια.

Στην ίδια παρέα βρισκόταν και ο ζωγράφος Αλέξης Ακριθάκης, ο οποίος λίγο καιρό πριν πεθάνει αποκάλυψε το μυστικό αυτό σε στενούς φίλους του. Ειπώθηκε, λοιπόν, πως ο συγγραφέας είχε φτάσει σε ένα προσωπικό αδιέξοδο και προτίμησε να σκηνοθετήσει τη δολοφονία του.

Το έγκλημα παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστο και ο δράστης του ασύλληπτος.