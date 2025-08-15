Το θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock, μία φωτογραφία και ένας παραμυθένιος έρωτας

Το καλοκαίρι του 1969, σε μια φάρμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, γεννήθηκε ένας μύθος. Ένας μουσικός μύθος ή καλύτερα ένας φεστιβαλιακός μύθος. Από τότε μέχρι και σήμερα όλα τα φεστιβάλ, όπου και να γίνονται, θέλουν να έχουν «κάτι» από εκείνη την ατμόσφαιρα. Αλλά δεν είναι εύκολο.

Το Woodstock υποσχόταν «τρεις ημέρες ειρήνης και μουσικής». Στην πράξη, έγινε η κομβική στιγμή του κινήματος των «παιδιών των λουλουδιών» και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του 20ού αιώνα.

Αρχικά σχεδιασμένο για περίπου 50.000 θεατές, το φεστιβάλ τελικά συγκέντρωσε πάνω από 400.000 ανθρώπους. Χωρίς επαρκείς υποδομές, με βροχή που μετέτρεψε το έδαφος σε λάσπη «φώναξε»για αγάπη, ελευθερία και ενότητα.

Η σκηνή του φιλοξένησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής: Jimi Hendrix με την ιστορική εκτέλεση του «Star-Spangled Banner», Janis Joplin με τη σπαρακτική φωνή της, οι The Who, ο Joe Cocker, οι Crosby, Stills, Nash & Young, ο Santana που εντυπωσίασε με τον εκρηκτικό ρυθμό του, και πολλοί ακόμη.

Το Woodstock στην πραγματικότητα ήταν η ενσάρκωση ενός τρόπου ζωής. Πανό με συνθήματα ειρήνης, μυρωδιά από θυμίαμα, πολύχρωμα ρούχα, αγκαλιές αγνώστων και το αίσθημα πως όλοι ήταν μέλη μιας μεγάλης, παγκόσμιας οικογένειας. Η εικόνα χιλιάδων νέων να χορεύουν στη βροχή, να μοιράζονται φαγητό και χαμόγελα, έγινε διαχρονικό σύμβολο μίας κουλτούρας που κινδυνεύει να χαθεί.

Το θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock

Ήταν το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου του 1969. Σε ένα αγρόκτημα στο Μπέθελ, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Woodstock, στη Νέα Υόρκη. Η ιδέα τεσσάρων νεαρών παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για τον 25χρονο Μάικλ Λανγκ, τον 27χρονο Άρτι Κόρνφελντ, τον συνομήλικό του Τζόελ Ρόζενμαν και τον 24χρονο Τζον Ρόμπερτς.

Οι δυο πρώτοι, είχαν μια κάποια σχέση με τη μουσική και τη διοργάνωση συναυλιών. Οι άλλοι δυο είχαν τα λεφτά και σκέφτηκαν πως η ιδέα των Λανγκ και Κόρνφελντ θα μπορούσε να τους αποδώσει κάποια κέρδη. Κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που ακολούθησε.

Επέλεξαν ως τόπο διεξαγωγής μιας (όπως ευελπιστούσαν) μεγάλης συναυλίας το Woodstock. Οι Αρχές της πόλης, ωστόσο, αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του φεστιβάλ στην πόλη τους και εκεί που τα σχέδια ναυαγούσαν βρέθηκε ο Έλιοτ Τάιμπερ του οποίου οι γονείς είχαν ένα μικρό ξενοδοχείο που ήταν στα πρόθυρα του λουκέτου και σκέφτηκε πως ένα φεστιβάλ στο Μπέθελ θα έδινε ζωή στην περιοχή και... δολάρια στο ταμείο του ξενοδοχείου.

Ο Λαγκ θεώρησε τον χώρο ακατάλληλο και την τελευταία στιγμή βρέθηκε ένας χώρος σε μικρή απόσταση. Ήταν μια καταπράσινη έκταση δίπλα σε μια λίμνη. Ο ιδιοκτήτης τους παραχώρησε την έκταση αντί 50.000 δολαρίων και πλέον το φεστιβάλ του Woodstock (που δεν έγινε στο Woodstock αλλά στο Μπέθελ) άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Το εισιτήριο και για τις τρεις ημέρες κόστιζε στην προπώληση 17 δολάρια και στο ταμείο 24 δολάρια.

Οι διοργανωτές περίμεναν το πολύ 50.000 κόσμο και τελικά μέχρι το ξημέρωμα της 18ης Αυγούστου που ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ είχαν περάσει από εκεί περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι! Οι διοργανωτές δεν μπόρεσαν να κόψουν πάνω από 180.000 εισιτήρια. Αυτό ήταν το «ταβάνι» τους. Μετά άνοιξαν τις πόρτες και μπήκαν όλοι.

Βροχή, LSD, έρωτας, ψυχεδέλεια και μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα της ροκ: Crosby, Stills, Nash and Young, Joan Baez, Santana, Janis Joplin with Kozmic Blues Band​, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, Jimi Hendrix with Gypsy Sun and Rainbows και πολλοί άλλοι.

Η πιο τρυφερή ιστορία ενός θρυλικού φεστιβάλ

Οι ιστορίες για εκείνο το θρυλικό πολλές. Σχεδόν ανεξάντλητες. Η πιο τρυφερή απ' όλες, ωστόσο, είχε σαν πρωταγωνιστές τους Νικ και Μπόμπι Ερκολάιν. Οι δυο τους ήταν ένα από τα πολλά ζευγάρια που βρέθηκαν στο Woodstock. Και θα έμεναν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων αν δεν υπήρχε ο φωτογράφος Μπερκ Άζλ ο οποίος το πρωινό της Κυριακής (17 Αυγούστου) τους τράβηξε φωτογραφία να στέκονταν αγκαλιασμένοι, τυλιγμένοι σε μια κουβέρτα.

Ένα ζευγάρι που μέσα σε μια στιγμή, ένα κλικ, μετατράπηκε σε σύμβολο. Αυτή ήταν και η φωτογραφία του εξώφυλλου του άλμπουμ του φεστιβάλ Woodstock που κυκλοφόρησε καιρό αργότερα.

«Μόλις είχαμε ξυπνήσει εκείνο το πρωί, είχαμε σηκωθεί κι έδινα στην κοπέλα μου μια αγκαλιά» έλεγε ο Νικ Ερκολάιν. «Δεν θυμάμαι καν να μας βγάζουν φωτογραφία, ειλικρινά». Αλλά και η Μπόμπι παραδεχόταν ότι μόλις που θυμόταν εκείνη τη στιγμή.

Όταν, όμως, κοίταζε τη φωτογραφία, όπως η ίδια έλεγε, ένιωθε γαλήνη. Ο Νικ και η Μπόμπι άρχισαν να βγαίνουν τρεις μήνες πριν από το φεστιβάλ και αποφάσισαν να πάνε, χωρίς δεύτερη σκέψη, μόλις το άκουσαν στο ραδιόφωνο.

«Νερό δεν υπήρχε πολύ… Το φαγητό εξαντλήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής. Ο καιρός ήταν απαίσιος» έλεγε η Μπόμπι και συμπλήρωνε: «Και 450.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εδώ χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο βίας. Είναι εκπληκτικό. Ο κόσμος χρειάζεται κι άλλο Woodstock».

Όταν άκουσαν το τριπλό άλμπουμ του Woodstock με φίλους, τότε οι δυο τους συνειδητοποίησαν ότι ήταν το ζευγάρι που κοσμούσε το εξώφυλλο. «Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Κουνάγαμε τα κεφάλια μας. Τότε, ήμασταν μαζί ήδη έναν χρόνο» έλεγε ο Νικ.

Η ίδια φωτογραφία 50 χρόνια μετά | Instagram

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 1971 και απέκτησε δύο παιδιά. Έζησαν μαζί, ευτυχισμένοι, για πάνω από μισό αιώνα. Το 2019, μάλιστα, αναπαρήγαγαν τη θρυλική φωτογραφία και έγιναν viral αφού έμαθαν την ιστορία τους και νεότεροι άνθρωποι!

Τους χώρισε ο θάνατος στις 18 Μαρτίου 2023 όταν η Μπόμπι έφυγε από τη ζωή.

«Με κάτι περισσότερο από μεγάλη θλίψη ανακοινώνω στην οικογένεια και τους φίλους μου στο Facebook, ότι μετά από 54 χρόνια κοινής ζωής, πέθανε η όμορφη σύζυγός μου, Μπόμπι, χθες το βράδυ, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Εζησε καλά τη ζωή της και έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ένα πολύ καλύτερο μέρος. Αν την γνωρίζατε, την αγαπούσατε. Έζησε σύμφωνα με το ρητό της, ''Να είσαι ευγενικός''. Δεν της άξιζε ο εφιάλτης του περασμένου έτους, αλλά δεν υποφέρει πια από τον σωματικό πόνο και αυτό μας παρηγορεί», έγραψε ο Νικ Ερκολάιν στην ανάρτησή του και το πιο τρυφερό κεφάλαιο του Woodstock έκλεισε.