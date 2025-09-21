Ζακ Κωστόπουλος: Το χρονικό του λιντσαρίσματος που έσπασε τη βιτρίνα της «καλής κοινωνίας»

Ο Ζάκ Κωστόπουλος πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια κάπου ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ όπου είχε γεννηθεί. Οι θείοι του στην Αμερική ήταν οι πρώτοι που έμαθαν ότι ήταν gay όταν βρήκαν το ημερολόγιό του, μέσα στο οποίο έγραφε τα πάντα. Έγραφε και για τη σχέση που είχε με ένα αγόρι.

«Μην τον ξαναδείς, άνθρωπος είναι και μπορεί να πάθει κανένα ατύχημα. Σε παρασύρανε, δεν είσαι εσύ αυτό. Θα φτιάξεις» ήταν η πρώτη τους αντίδραση. Μη αποδοχή «πασπαλισμένη» με μία καλή δόση απειλής, δηλαδή.

Ακολούθησε μία περίοδος ασφυκτικής παρακολούθησης από μέλη της οικογένειάς του, μέχρι που ένα βράδυ, ο Ζακ Κωστόπουλος, μίλησε με την ερωμένη του θείου του και εκείνη τον ενθάρρυνε να είναι ο εαυτός του.

«Την επόμενη μέρα ξύπνησα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σκέφτομαι ''όχι, αγάπη μου, δεν θα με τρελάνετε εσείς''. Καταστρώνω το σχέδιο, ειδοποιώ τον γκόμενο που είχαμε χαθεί στο μεταξύ να έρθει τάδε μέρα και ώρα έξω από το σπίτι για να με πάρει. Έχω κλείσει και το εισιτήριο με τη βοήθεια μιας φίλης. Φτάνει η μέρα, φτάνει κι αυτός, πετάω μια βαλίτσα από το παράθυρο, πηδάω κι εγώ – κόντεψα να σπάσω χέρι αλλά τα κατάφερα.

Ύστερα από κάμποσες ώρες ήμουν στο αεροπλάνο για Ελλάδα. Χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε.

Με το που απογειώθηκε το αεροπλάνο σκέφτηκα ότι η λέξη αδύνατο διαγράφεται για μένα. Και από τότε τίποτε κρυφό, καμία ντουλάπα. Δεν βγήκα απλώς από την ντουλάπα. Της έβαλα φωτιά και την έκαψα. Να μην υπάρχει καν. Αυτός και σε όποιον κάνω».

Έτσι το «αλλιώτικο παιδάκι» για το οποίο τραγούδησε ο Παύλος Παυλίδης γύρισε στην Ελλάδα και ξεκίνησε τη δική του, ολόδικη του, πορεία. Το τέλος της πορείας αυτής ήταν τραγικό και ήρθε τον Σεπτέμβρη του 2018. Πέντε χρόνια μετά τον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο του Παύλου Φύσσα.

Το χρονικό μιας αποτρόπαιας δολοφονίας

Μεσημέρι Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου 2018. Στην οδό Γλάδστωνος, στην Ομόνοια. Λίγα μέτρα μακριά από την Πατησίων. Ο Ζακ Κωστόπουλος, γκέι, οροθετικός, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ντραγκ περφόρμερ με το όνομα Zackie Oh, βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα σε ένα κοσμηματοπωλείο. Είναι προφανές πως είναι τρομαγμένος. Κανείς εκείνη την ώρα δεν ξέρει πώς και γιατί ο Ζακ βρέθηκε εκεί.

Ο Ζακ εγκλωβίστηκε μέσα στο κατάστημα, λόγω του μηχανισμού ασφαλείας της κεντρικής πόρτας, και σε εμφανή κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να δραπετεύσει, χρησιμοποίησε πρώτα έναν πυροσβεστήρα για να σπάσει την πόρτα και έπειτα έσπασε τα τζάμια της βιτρίνας και κυλίστηκε έξω από το κατάστημα.

Το δράμα, ωστόσο, ξεκίνησε από τη στιγμή που ο ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου ο οποίος μαζί με ένα ακόμα άτομο, έναν μεσίτη, δεν άφησαν τον Ζακ να βγει από το κατάστημα και σε κάθε προσπάθεια που κάνει ο άτυχος νέος να βγει από τη σπασμένη τζαμαρία δεχόταν κλωτσιές και μπουνιές που χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο την ψυχική κατάσταση και τον πανικό του. Δεκάδες περαστικοί κοιτούσαν αμέτοχοι το άγριο λιντσάρισμα. Κανείς δε μίλησε.

Κάποια στιγμή ο Ζακ Κωστόπουλος κατάφερε να βγει αλλά συνέχισε να δέχεται απανωτά χτυπήματα. Κάποια στιγμή ακόμα και ένας περαστικός φαίνεται να συμμετάσχει στο λιντσάρισμα, κλωτσώντας τον πεσμένο στο έδαφος ακτιβιστή. Με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει ο Ζακ σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει προκειμένου να ξεφύγει. Ζαλισμένος από τα χτυπήματα έπεσε σε κάτι τραπέζια σε παρακείμενο κατάστημα.

Εκεί ακινητοποιήθηκε βίαια από αστυνομικούς οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο του λιντσαρίσματος. Ο αιμόφυρτος Ζακ Κωστόπουλος υπέστη δεύτερο ξυλοδαρμό από τουλάχιστον οκτώ αστυνομικούς.

Τελικά, αφού τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, τον έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά, κατά τη μεταφορά του, άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα ερασιτεχνικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας προκάλεσαν αίσθηση και αποτροπιασμό αλλά το αφήγημα του κοσμηματοπώλη και της Ελληνικής Αστυνομίας πως ο Ζακ Κωστόπουλος υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών μπήκε μέσα στο κοσμηματοπωλείο για να κλέψει, δίχασε την κοινωνία και κάνει πολλούς «νοικοκυραίους» να πουν «καλά του έκαναν».

Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, όλο αυτό το αφήγημα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Ποτέ δεν προέκυψε πως ο Ζακ κρατούσε μαχαίρι για να πάει να ληστέψει. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Κωστόπουλου βγήκαν αρνητικές και για τις πέντε κατηγορίες (Οπιούχα, Κοκαΐνη/Μεταβολίτες, Αμφεταμίνες/Μεταμφεταμίνες, Βενζοδιαπεζίτες, Μεθαδόνη/Μεταβολίτες) καθώς και για αλκοόλ.

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος, έδειξε τον Κωστόπουλο να τραμπουκίζεται από κάποια άτομα που κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να μπει σε διπλανό ταχυφαγείο για να πάρει ένα μπουκάλι νερό.

Παράλληλα, η μαρτυρία μιας νεαρής κοπέλας επιβεβαίωσε τα όσα φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, τονίζοντας πως ο άτυχος 33χρονος φώναζε για βοήθεια πριν μπει στο κοσμηματοπωλείο για να βρει καταφύγιο.

Τελικά, ο Ζάκ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε στην προσπάθεια του να γλιτώσει από έναν ξυλοδαρμό. Λιντσαρίστηκε σε δημόσια θέα και κανείς δεν αντέδρασε.

«Δικαιοσύνη για τη Zackie Oh»

Στο εδώλιο προκειμένου να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, κάθισαν ο κοσμηματοπώλης και ο μεσίτης ως φυσικοί αυτουργοί, καθώς και τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν στον πεζόδρομο της οδού Γλάδστωνος.

Η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου είχε ζητήσει να μετατραπεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ωστόσο το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία οι έπρεπε να λογοδοτήσουν για την κατηγορία πρόκλησης θανατηφόρου σωματικής βλάβης.

Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που πέρασε από χίλια κύματα, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, στις 3 Μάη του 2022, έκρινε ένοχους κατά πλειοψηφία (με 5 προς 2) τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη, για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία, με δύο ενόρκους, που ζήτησαν καταδίκη για βαριά σκοπούμενη βλάβη, να μειοψηφούν.

Η έδρα απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά για τους δύο καταδικασμένους με τον εισαγγελέα να προτείνει οι ποινές να μην έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα. Το δικαστήριο, δεν υιοθέτησε το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ αθώωσε τους τέσσερις αστυνομικούς με πλειοψηφία 4 προς 3, ενώ μειοψήφησαν δύο ένορκοι και η πρόεδρος της έδρας που ήταν της άποψης ότι πρέπει να καταδικαστούν για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο κοσμηματοπώλης δεν μπήκε στη φυλακή λόγω της ηλικίας του (σήμερα, πλέον, είναι 79 ετών) και θα εκτίσει την ποινή του κατ’οίκον. Ο μόνος που μπήκε φυλακή για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα ήταν ο μεσίτης ο οποίος, ωστόσο, περίπου δυο μήνες αργότερα, βγήκε καθώς έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής της ποινής, με τον δράστη να αποφυλακίζεται!

Η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία της Zackie Oh, ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου 2024. Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ενόχους τόσο τον μεσίτη όσο και τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου, επιβάλλοντας ποινές κάθειρξης έξι και πέντε ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος οδηγήθηκε στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος εκτίει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό όπως πρωτόδικα.

Το δικαστήριο ομόφωνα αναγνώρισε στους καταδικασθέντες τα ελαφρυντικά του προτέρου σύννομου βίου και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος στον κοσμηματοπώλη.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στο δικαστήριο, ενώ η αστυνομία φυγάδευσε τους συγγενείς των δύο ενόχων.

Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 22 Ιουλίου 2025, το Τριμελές Εφετείο Αναστολών, απέρριψε την τρίτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκισης του μεσίτη. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία υποστήριξε πως δε συντρέχει λόγος ανήκεστης βλάβης ώστε να δικαιολογηθεί η αποφυλάκισή του.