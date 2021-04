Η «κατηφόρα» του Τζόνι Ντεπ: Ετοιμάζονται ντοκιμαντέρ γύρω από τη διαμάχη του με τη Χερντ

Η δικαστική αποτυχία του Τζόνι Ντεπ μέχρι στιγμής στη διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, φαίνεται να είναι η απαρχή της πτώσης για την καριέρα του ηθοποιού που για χρόνια τον συνόδευαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά του στα γυρίσματα ταινιών και την εξάρτησή του από το αλκοόλ.

Η ουσιαστική απόλυσή του από τον ρόλο του Γκρίντεβαλντ στις ταινίες Fastastic Beasts and Where To Find Them, είναι σκηνή από τα προσεχώς, αφού ο Ντεπ συμπληρώνει ήδη μια διετία μακριά από τη δουλειά του και αρκετά στούντιο παρουσιάζονται διστακτικά ως και εντελώς αρνητικά στο να συνδέσουν μια παραγωγή τους με το όνομα του.

Τρία ντοκιμαντέρ για την πτώση ενός αστέρα

Με το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας να έχει δικαιώσει σε πρώτη φάση την Άμπερ Χερντ για τους ξυλοδαρμούς και τον Ντεπ να έχει δώσει περίπου 800.000 δολάρια για τα δικαστικά έξοδα και άλλα διαδικαστικά, το τέλος αυτής της διαδρομής ίσως τον βρει κατά πολλά εκατομμύρια «φτωχότερο» σε επίπεδο χρημάτων, μα κυρίως κατεστραμμένο επαγγελματικά, σε μια ηλικία που είχε άνετα 20 χρόνια καριέρας ακόμα.

Για όλη αυτή την πτώση του Τζόνι Ντεπ το δίκτυο ITV της Βρετανίας, ετοιμάζει τρία ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύψουν όλες τις αθέατες πλευρές της διαμάχης του με τη Χερντ από την εποχή που ήταν μαζί μέχρι το σημείο στο οποίο θα έχουν φτάσει ως τότε οι δίκες, με τον Ντεπ να έχει ήδη δει το δικαστήριο να απορρίπτει τα αιτήματα του για έφεση.