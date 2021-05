Για όποιον παρακολουθεί την πορεία της Σάρον Στόουν τα τελευταία χρόνια, θα καταλάβει αυτό που θα γράψουμε: ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ..; Έχει μιλήσει για την κακοποίηση που βίωσε αυτή και η αδερφή της από τον παππού τους. Έχει μιλήσει για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και για την απόρριψη που έζησε ως ηθοποιός επειδή μεγάλωνε. Έχει αποκαλύψει ότι έκανε πλαστική στήθους παρά τη θέληση της και ότι μια αιμορραγία στον εγκέφαλο της έσβησε μέρος των αναμνήσεων της, που δε μπόρεσε να τις επανακτήσει.

Αυτή η αιμορραγία είναι που το 2001 την έστειλε στο νοσοκομείο και την έφερε πολύ κοντά στο θάνατο. Αυτό περιγράφει στην αυτοβιογραφία της Beauty Of Living Twice, που βρίσκεται στη δεκάδα με τα best sellers των New York Times.

Κατά την παρουσία της στο σόου του Τζέιμς Κόρντεν, η Σάρον Στόουν έκανε μια λεπτομερή και σοκαριστική περιγραφή των ημερών που ο εγκέφαλος της είχε ματώσει και η ίδια φαινόταν να μην έχει άλλο χρόνο. Ήταν την περίοδο της 11ης Σεπτεμβρίου όταν ανακάλυψαν ανεύρυσμα στον εγκέφαλο της κι ενώ για μέρες το κεφάλι της μάτωνε εσωτερικά χωρίς να το πάρει χαμπάρι.

«Αιμορραγούσα για αρκετές ημέρες πριν πάω στο νοσοκομείο. Όταν έφτασα εκεί, έπεσα αναίσθητη. Με έβαλαν σε ένα μηχάνημα για να βρουν με αξονική τι μου συνέβαινε και ήμουν αναίσθητη. Και ξύπνησα σε ένα άδειο δωμάτιο νοσοκομείου, που υπήρχε πολλή ησυχία και με κοίταξε ο γιατρός με συμπόνια και είπε ένα "ωωω". Τον ρώτησα αν πεθαίνω, γιατί ήταν όλα πολύ ήσυχα και μου χάιδεψε τα μαλλιά και τότε είπα "ναι, ήρθε η ώρα μου". Μου είπε ότι αιμορραγεί ο εγκέφαλος μου κι ότι θα με μεταφέρουν σε άλλη κλινική, γιατί εκεί δεν είχαν όσα ήθελαν. Με έβαλαν στο ασθενοφόρο και εκείνη τη στιγμή ένιωσα τον εαυτό μου να φεύγει προς τα πάνω.

Ήταν ένα τούνελ φωτός και εγώ ανέβαινα προς αυτό το τούνελ που στο τέρμα του είχε μια τρύπα και εκεί έβλεπα ανθρώπους που είχα φροντίσει μέχρι που πέθαναν . Με κοιτούσαν και ένιωσα να μου λένε "όλα θα πάνε καλά, όλα είναι υπέροχα εδώ". Και θεώρησα ότι θα βρεθώ στην παρέα τους. Αυτό κράτησε για αρκετή ώρα. Ώσπου ξαφνικά ένιωσα σα να με κλώτσησαν στο στήθος και ξύπνησα με μια βαθιά ανάσα και ήμουν πίσω στα επείγοντα. Ρώτησα το γιατρό τι έγινε, του είπα ότι πρέπει να πάω τουαλέτα κι εκείνος φώναζε να μη με ακουμπήσει κανείς.

Ήταν πολύ περίεργο, πολύ όμορφο με κάποιον τρόπο. Συνέβησαν μετά πολλά άσχημα και καλά πράγματα, έκανα ένα αγγειογράφημα, ο εγκέφαλος μου αιμορραγούσε για ακόμα 5-6 μέρες, οι γιατροί δε με πίστευαν, ήθελαν να με διώξουν, εγώ κοιμόμουν 20 ώρες τη μέρα και τελικά μου έκαναν μια 7ωρη επέμβαση και επέζησα. Όταν ξύπνησα, μου τα περιέγραψαν όλα.

Όλο αυτό συνέβη 10 μέρες μετά τη 11η Σεπτεμβρίου και θυμάμαι να βλέπω όλο τον κόσμο να κλαίει».