Νίκος Μουτσινάς: Ποζάρει σε καταρράκτη και μοιράζεται την εμπειρία του

O Nίκος Μουτσινάς έκλεισε με επιτυχία την τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ και έφυγε για διακοπές με αγαπημένους φίλους. Ο Νίκος Μουτσινάς έχοντας παρέα την πολύ καλή του φίλη, Ζέτα Μακρυπούλια, έφτιαξε βαλίτσα και βρέθηκε μακριά από το τηλεοπτικό πλατό για να φορτώσει τις μπαταρίες του και να επιστρέψει ακόμη πιο δημιουργικός.

Διαβάστε ακόμη: Νίκος Μουτσινάς για συνέδριο γονιμότητας: Για Μεσαίωνα θα έσκιζε

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι» και η παρουσιάστρια του «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1 έκαναν road trip και πρόσφατα βρέθηκαν σε έναν καταρράκτη με τον Νίκο Μουτσινά να ποζάρει στο σημείο.

Με hashtag το #modelife στην λεζάντα της φωτογραφίας, η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Μουτσινάς έγινε viral, λαμβάνοντας πάνω από 61.000 likes μέσα σε λίγες ώρες. «Αν μιλήσουμε για εμπειρία, ας μιλήσουμε για το μπάνιο σε καταρράκτη… Γιατί κανείς δεν μου είπε ότι είναι μαγικά; Πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να το ζήσω και there is no coming back», έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς στην περιγραφή της εικόνας.