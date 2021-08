Η 52χρονη Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό Instyle, ότι σταμάτησε να κάνει παρέα με ανθρώπους που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Η ηθοποιός θεωρεί «ντροπή» να αρνείται κανείς να κάνει το εμβόλιο. «Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, που είναι αντι-εμβολιαστές ή απλά δεν ακούν τα γεγονότα. Είναι πραγματικά ντροπή, έπειτα από όλα αυτά, που έχουμε περάσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόλις έχασα ανθρώπους, που είχα κοντά μου σε καθημερινή βάση, οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο και αυτό είναι πολύ άσχημο. Αλλά νιώθω ότι είναι και ηθική και επαγγελματική υποχρέωση να ενημερώνεις αν έχεις εμβολιαστεί ή όχι, εφόσον δεν κάνουμε όλοι τεστ κάθε μέρα», εξήγησε.

