Σε ηλικία 84 χρόνων πέθανε η Βρετανίδα ηθοποιός και χορεύτρια Ούνα Σταμπς. Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη βραβευμένη με BAFTA τηλεοπτική σειρά του BBC, «Σέρλοκ» με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Η Ούνα Σταμπς είχε ενσαρκώσει τον ρόλο της σπιτονοικοκυράς του Σέρλοκ Χόλμς, της κυρίας Χάντσον και είχε κερδίσει το κοινό με την... περιέργειά της.

Η Ούνα Σταμπς (1 Μαΐου 1937 - 12 Αυγούστου 2021) ήταν Βρετανίδα ηθοποιός, τηλεοπτική προσωπικότητα και χορεύτρια που έκανε εμφανίσεις στη βρετανική τηλεόραση και στο θέατρο, και περιστασιακά σε ταινίες. Έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία Summer Holiday (1963) και αργότερα έπαιξε τη Rita Rawlins στις κωμικές σειρές του BBC «Till Death Us Do Part» και «In Sickness and in Health». Οι άλλοι τηλεοπτικοί της ρόλοι περιλαμβάνουν τη θεία Σάλι στο «Worzel Gummidge» και τη «Miss Bat» στη χειρότερη μάγισσα.