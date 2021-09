Lorde: «Δεν είμαι φτιαγμένη για τη ζωή της ποπ σταρ» είπε στην αμερικανική Vogue

«Είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι ο άνθρωπος για τη δουλειά, είμαι ένα πολύ ευαίσθητο άτομο. Δεν είμαι φτιαγμένη για τη ζωή της ποπ σταρ» τονίζει η Νεοζηλανδή τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Lorde, η οποία φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου του περιοδικού Vogue US και μίλησε για τις ανησυχίες της.

Το να ζεις σε δημόσια θέα είναι κάτι που βρίσκω πολύ έντονο και είναι κάτι στο οποίο δεν είμαι καλή. Το φυσικό χάρισμα δεν το έχω, αναφέρει. Για το νέο της άλμπουμ «Solar Power» σημειώνει ότι αφήνει τα παιδιάστικα πράγματα στην άκρη, είναι η απάντηση της στο ερώτημα πώς, ακριβώς, εισερχόμαστε στην ενήλικη ζωή μέσα σε έναν φυσικό κόσμο που καταρρέει, ένα ψηφιακό τοπίο που παρακολουθείται συνεχώς και μια καταναλωτική κουλτούρα που θα εμπορευόταν κάθε μας ανάσα αν μπορούσε.

