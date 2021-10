Η κόρη του Τζόνι Ντεπ, Λίλι-Ρόουζ, θα συμμετάσχει στη σειρά «The Idol» με τον The Weeknd

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί θα συμπρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά στο HBO «The Idol» με τον The Weeknd. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 22χρονη Γαλλο-Aμερικανίδα ηθοποιός θα είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς που ακολουθεί μία ποπ τραγουδίστρια που ξεκινά σχέση με αινιγματικό ιδιοκτήτη κλαμπ του Λος Άντζελες, ο οποίος είναι ο αρχηγός μιας μυστικής λατρείας.

Το HBO δεν έχει επιβεβαιώσει ακριβώς ποιους ρόλους θα υποδυθούν οι Λίλι -Ρόουζ Ντεπ και The Weeknd, αλλά πιστεύεται ότι θα απεικονίσουν την ποπ τραγουδίστρια και τον ιδιοκτήτη του κλαμπ LA, αντίστοιχα.

Το «The Idol» δημιουργήθηκε από τους The Weeknd και Σαμ Λέβινσον του «Euphoria» και σηματοδοτεί την είσοδο τόσο της Ντεπ όσο και του επικεφαλής της XO Records σε τηλεοπτική σειρά. Η Ντεπ πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Voyagers, ενώ ο The Weeknd προηγουμένως δάνεισε τη φωνή του σε αρκετούς ηθοποιούς της σειράς κινουμένων σχεδίων «American Dad!».