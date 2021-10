Η Βικτόρια Χίσλοπ, την οποία φέτος θα απολαύσουμε στο «Dancing With The Stars», μίλησε στο περιοδικό «Hello» και αποκάλυψε πως τον περασμένο χρόνο και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. «Είμαι 62 ετών και τον περα­σμένο χρόνο, κατά την καραντίνα, διαγνώστη­κα με καρκίνο του μαστού. Η διάγνωση έγινε μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και μου φάνηκε πως ήρθε το τέλος του κόσμου. Τον Μάρτιο του 2020 είχα χάσει τη μητέρα μου και σκέφτηκα πως ήταν καλύτερα που είχε φύγει γιατί θα αγχωνόταν πολύ. Για λίγες εβδομάδες δεν ήξερα πώς θα πάνε τα πράγματα και βίω­σα μια κατάσταση όπου σκεφτόμουν πραγμα­τικά τον θάνατό μου» ανέφερε η διάσημη συγγραφέας.

Η Βικτόρια Χίσλοπ ανέφερε επίσης: «Στο μυαλό μου έγραφα ήδη αποχαιρετισμούς και σκεφτόμουν τι θα αφήσω στα παιδιά μου. Ήμουν όμως τυχερή καθώς δι­αγνώστηκα νωρίς, δεν υπήρχαν μεταστάσεις, χειρουργήθηκα –δεν χρειάστηκε να υποβληθώ σε μαστεκτομή, την οποία η μητέρα μου είχε κάνει στην ίδια ηλικία με μένα–, έκανα θερα­πείες και μέχρι τώρα όλα εξελίσσονται καλά. Ίσως ακούγεται κλισέ, αλλά νιώθω πως ξανα­γεννήθηκα».

Τα πρώτα χειρουργεία

Η επιτυχημένη συγγραφέας αναφέρθηκε στα πρώτα χειρουργεία, αποκαλύπτοντας: «Χειρουρ­γήθηκα δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι πρώτοι μήνες της νέας χρονιάς ήταν πολύ δύ­σκολοι, αλλά τώρα είμαι εδώ, στη λιακάδα, και για πρώτη φορά στη ζωή μου χορεύω στην τη­λεόραση. Είμαι πλέον ένας αισιόδοξος άνθρω­πος, ενώ δεν ήμουν ιδιαίτερα παλαιότερα. Δεν θέλω να ακουστώ αυτάρεσκη, αλλά πραγματι­κά νιώθω πως έχω στη ζωή μου όλα όσα χρειά­ζομαι για να είμαι ευτυχισμένη. Επιπλέον, ανυ­πομονώ να γίνω γιαγιά, τώρα έχω χρόνο. Έχω μια 4χρονη βαφτισιμιά στην Κρήτη, με την οποία περνώ τα καλοκαίρια μου και η οποία με προετοιμάζει για τα εγγόνια μου».