Για ακόμη μια φορά ο Ντάνιελ Κρεγκ εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, The Tonight Show. Όπως σχολίασε χιουμοριστικά ο παρουσιαστής μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που φέρνει τρεις φορές τον ίδιο καλεσμένο, με αφορμή μία συγκεκριμένη ταινία. Ο κορονοϊός, όμως, άλλαξε τρεις φορές την πρεμιέρα του Not Time To Die κι έτσι ο Κρεγκ, χρειάστηκε να περιμένει αρκετά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Τζέιμς Μποντ για τα καλά.

Διαβάστε ακόμη: No Time To Die: Χάσαμε τον χρόνο μας βλέποντας τη νέα ταινία του James Bond

Το έκανε, λοιπόν, στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον. Εκεί μίλησε για τον ρόλο του ως Τζέιμς Μποντ, δήλωσε ότι συγκινήθηκε αρκετά στην τελευταία του σκηνή, ενώ αποχαιρέτησε τον 007 πίνοντας μαζί με τον παρουσιαστή της εκπομπής ένα Martini. To αγαπημένο ποτό του Μποντ.