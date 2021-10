Best sellers: Αυτοί είναι οι 10 πιο πλούσιοι συγγραφείς στον κόσμο

Πολλοί έχουν όνειρο να γίνουν επαγγελματίες συγγραφείς, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν. Ακόμα λιγότεροι είναι εκείνοι, που καταφέρνουν να φτιάξουν μια μεγάλη περιουσία εκδίδοντας τα βιβλία τους. Στη λίστα που ακολουθεί μαζέψαμε τους πιο πλούσιους συγγραφείς στον κόσμο. Κάποιους από αυτούς τους γνωρίζεις αρκετά καλά, ενώ άλλους τους έχεις μάθει μέσα από το έργο τους. Το αποτέλεσμα για εκείνους δεν αλλάζει. Όπως και τα πολλά εκατομμύρια που βρίσκονται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Διαβάστε ακόμη: TikTok: H νέα τάση για βιβλιοφάγους γεννά ένα οικονομικό φαινόμενο

Μάικλ Κράιτον - 151 εκατ. ευρώ

Μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 2008, ωστόσο η περιουσία που έφτιαξε ο δημιουργός του Jurassic Park, σήμερα ξεπερνάει τα 150 εκατ. ευρώ. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και τουλάχιστον δώδεκα έχουν γίνει ταινίες. Ο Κράιτον εργάστηκε επίσης ως σεναριογράφος, παραγωγός ταινιών, σκηνοθέτης και τηλεοπτικός παραγωγός κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Τζάκι Κόλινς - 155 εκατ. ευρώ

Όπως και ο Κράιτον, έτσι και η Κόλινς έχει φύγει από τη ζωή (το 2015), αλλά η περιουσία της συνεχίζει να αυξάνεται. Η διάσημη Βρετανή συγγραφέας έχει δει 32 βιβλία της να εκδίδονται, με κάθε ένα από αυτά να έχει κερδίσει μια θέση στη λίστα των best sellers των New York Times. Παράλληλα, οκτώ από αυτά έχουν γίνει ταινίες, όπως το The Stud και το The World is Full of Married Men.

Ρ. Λ. Στάιν - 172 εκατ. ευρώ

Πιο γνωστός για τη νεανική σειρά τρόμου, Fear Street, αλλά και την εφηβική σειρά βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, Goosebumps, ο Στάιν είδε το όνομά του να γίνει παγκοσμίως γνωστό όταν το 2021 το Netflix κυκλοφόρησε μια μίνι σειρά βασισμένη στα μυθιστορήματά του. Έχει πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και, σύμφωνα με την Money Inc, κατέχει τη θέση του συγγραφέα με τις καλύτερες πωλήσεις σε σειρά παιδικών βιβλίων.

Τομ Κλάνσι - 258 εκατ. ευρώ

Ο Κλάνσι έφυγε από τη ζωή το 2013, αλλά μέχρι και σήμερα τα βιβλία του σημειώνουν εξαιρετικές πωλήσεις παγκοσμίως. Πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε επιτυχημένες ταινίες όπως ο Άμεσος κίνδυνος, Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη και τα Παιχνίδια ολέθρου. Τα περισσότερα βιβλία του έχουν ως βασικό τους θέμα την κατασκοπεία, ενώ κεντρικός τους χαρακτήρας είναι ο Τζακ Ράιαν.

Τζον Γκρίσαμ - 258 εκατ. ευρώ

Αν και ξεκίνησε την καριέρα του ως δικηγόρος και αποτέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μισισίπι, η μεγάλη αγάπη του Τζον Γκρίσαμ ήταν το να γράφει. Το πρώτο του μυθιστόρημα που εκδόθηκε ήταν το A Time to Kill, το οποίο στην αρχή είχαν απορρίψει 28 εκδοτικοί οίκοι. Πού να ήξεραν. Με το που ολοκλήρωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Γκρίσαμ καταπιάστηκε αμέσως με το δεύτερο. Τη μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα. Ο λόγος για το The Firm, το οποίο έγινε και ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Το συγκεκριμένο βιβλίο βρέθηκε για 47 εβδομάδες στη λίστα των Best Sellers των New York Times. Όπως ήταν φυσικό, ο Γκρίσαμ άφησε μια για πάντα τη δικηγορία για να αφοσιωθεί στη συγγραφή.

Νόρα Ρόμπερτς - 318 εκατ. ευρώ

Η Νόρα Ρόμπερτς θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς των ΗΠΑ, ενώ ήταν και η πρώτη που μπήκε στο Hall of Fame των ρομαντικών συγγραφέων της Αμερικής. Το πρώτο βιβλίο της Νόρα Ρόμπερτς εκδόθηκε το 1981 κι έκτοτε έχει εκδώσει δεκάδες, υπογράφοντας είτε με το πραγματικό της όνομα είτε με ψευδώνυμα. Σε όλη τη ζωή της, η Nora πάντα περιτριγυριζόταν από άντρες, με τον έρωτα να αποτελεί το βασικότερο θέμα των βιβλίων της.

Ντανιέλ Στιλ - 331 εκατ. ευρώ

Μπορεί το όνομα της Στιλ να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά η Αμερικανή συγγραφέας έχει πουλήσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της παγκοσμίως. Ασχολείται κυρίως με τα ρομαντικά μυθιστορήματα, έχοντας εκδώσει το πρώτο της βιβλίο στα 28 της, αμέσως μετά το διαζύγιο με τον πρώτο της άντρα. Σήμερα, η περιουσία της ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την 74χρονη να έχει «χτίσει» μια αυτοκρατορία.

Στίβεν Κινγκ - 345 εκατ. ευρώ

Δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός πως ο Κινγκ βρίσκεται στο τοπ-3 αυτής της λίστας. Τα βιβλία του είναι διάσημα σε όλο τον πλανήτη, ενώ πολλά από αυτά έχουν γίνει και ταινίες όπως το Carrie, το Shawshank Redemption και το The Shining. Παράλληλα, ο Κινγκ έχει πάρει περισσότερα από 50 λογοτεχνικά βραβεία.

Τζέιμς Πάτερσον - 646 εκατ. ευρώ

O 74χρονος Αμερικανός συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον έχει συνδέσει το όνομά του με τη σειρά βιβλίων Άλεξ Κρος. Συνολικά έχει γράψει 29 αστυνομικά βιβλία με κεντρικό ήρωα τον ντετέκτιβ Άλεξ Κρος, καθώς επίσης και δεκάδες άλλα, από θρίλερ και μυστηρίου, μέχρι ρομαντικά μυθιστορήματα. Έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του, ενώ έγινε ο πρώτος συγγραφέας που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο σε πωλήσεις e-books.

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - 862 εκατ. ευρώ

Η κορυφαία θέση της λίστας ανήκει φυσικά στην πιο διάσημη συγγραφέα του κόσμου και στη μοναδική, που έσπασε το φράγμα τους ενός δις δολαρίων. Ο λόγος φυσικά για την Τζόαν Ρόουλινγκ ή Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, όπως υπογράφει στα βιβλία της επιτυχημένης σειράς Χάρι Πότερ. Η ζωή της Ρόουλινγκ βέβαια είναι από μόνη της μυθιστόρημα, μιας και ξεκίνησε από το μηδέν και σήμερα ζει μέσα στα πλούτη. Λες και βρήκε όντως το μαγικό ραβδί του Χάρι Πότερ.

Κι αν αναρωτιέστε τώρα γιατί δεν υπάρχει πουθενά στη λίστα το όνομα του συγγραφέα των βιβλίων του Game of Thrones, Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, όχι δεν τον ξεχάσαμε. Πολύ απλά η περιουσία του Μάρτιν είναι μικρότερη από τον δέκατο της πιο πλούσιας λίστας, μιας και φτάνει μόλις τα... 103 εκατ. ευρώ.