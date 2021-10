Η Κατερίνα Στικούδη περνά τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Η Κατερίνα Στικούδη και ο σύζυγός της Βαγγέλης Σερίφης είναι πλέον γονείς, καθώς μετά από τρία χρόνια γάμου ολοκληρώνουν την ευτυχία τους με τον ερχομό του παιδιού τους. Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Στικούδη μέχρι τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της συνέχιζε να εργάζεται για το νέο της album, ενώ είχε αναλάβει και τα backstage του Just The Two Of Us. Όμως αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό το περασμένο Σάββατο, αφού πλησίαζε η στιγμή να γίνει μητέρα.

Η τραγουδίστρια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η επιβεβαίωση ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν έκανε πρεμιέρα το Just The Two Of Us και η Κατερίνα Στικούδη εμφανίστηκε στα backstage σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Μετά την πρεμιέρα η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου λέγοντας πως «ένα παιδάκι δεν κρύβεται ποτέ, είναι μία καινούργια ζωή που έρχεται στον κόσμο. Είναι ευλογία, είναι χαρά».