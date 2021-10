Η Αντέλ θα ερμηνεύσει μερικές από τις επιτυχίες της στο top chart, μαζί με νέα τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί ξανά στο αφιέρωμα «Adele One Night Only», που θα μεταδοθεί στις 14 Νοεμβρίου στο CBS και θα είναι διαθέσιμο για streaming live και on demand στο Paramount+. Η εκπομπή θα γυριστεί στο Λος Άντζελες.

Επιπλέον, η Αγγλίδα τραγουδίστρια θα μιλήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ από τον κήπο της με τα τριαντάφυλλα. Η τραγουδίστρια θα συζητήσει για το νέο της άλμπουμ, τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, τη ζωή μετά το διαζύγιο, την απώλεια βάρους και την ανατροφή του γιου της.

Το αφιέρωμα θα είναι παραγωγής των Fulwell 73 Productions και της Onward Productions σε συνεργασία με την Harpo Productions, με τους Αντέλ, Τζόναθαν Ντίκινς, Μπεν Γουίνστον και Ρατζ Καπούρ ως εκτελεστικούς παραγωγούς. Η εκπομπή θα μεταδοθεί λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ της Αντέλ, «30» του πρώτου μετά από έξι χρόνια.

Η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ «Easy on Me» στις 15 Οκτωβρίου.