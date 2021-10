Κιμ Καρντάσιαν: Πώς μία φωτογραφία της... έσωσε κλεμμένη σαρκοφάγο από την Αρχαία Αίγυπτο

Η φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala στάθηκε η αφορμή για να διαπιστωθεί πως μία σαρκοφάγος από την Αρχαία Αίγυπτο που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης είναι κλεμμένο.

Σε επεισόδιο στο podcast του δημοσιογράφου Ben Lewis, «Art Bust: Scandalous Stories of the Art World», εξετάστηκε πως η φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν με χρυσό φόρεμα το 2018 έπαιξε ρόλο στο να πιάσουν τους κλέφτες της σαρκοφάγου του Nedjemankh. Σύμφωνα με τη New York Post, στο podcast αναφέρθηκε πως άτομο το οποίο συμμετείχε στο σκάψιμο για τη σαρκοφάγο, επειδή δεν πληρώθηκε, επικοινώνησε με τον βοηθό Εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο επικεφαλής της μονάδας Matthew Bogdanos, ο οποίος προσπαθούσε να εντοπίσει το κύκλωμα λαθρεμπορίου για πέντε χρόνια, άνοιξε αμέσως μια υπόθεση για το αντικείμενο και ενημέρωσε το Met για την εξέλιξη. Το μουσείο μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω ενός μουμιοποιημένου δαχτύλου που κρύβεται ακόμα μέσα στη σαρκοφάγο.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως η σαρκοφάγος εστάλη το 2013 στον Hassan Fazeli, έμπορο αρχαιοτήτων στη Sharjah, μια πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Fazeli συμπλήρωσε ένα έντυπο εξαγωγής για να καλύψει την πραγματική προέλευση της σαρκοφάγου και στη συνέχεια, πουλήθηκε στον Roben Dib, διευθυντή της γκαλερί Dionysos στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η «οδύσσεια» του Nedjemankh συνεχίστηκε και πέρασε στη Γαλλία, όπου έμποροι το πούλησαν με πλαστά έγγραφα στο Met προς 4 εκατ. δολάρια. Εκεί, φωτογραφήθηκε η Κιμ Καρντάσιαν και όπως φαίνεται οδήγησε στην λύση του μυστηρίου. Η σαρκοφάγος με επένδυση χρυσού επέστρεψε στο Κάιρο το 2019 και ο διευθύνων σύμβουλος του Met Daniel Weiss ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της Αιγύπτου, ειδικά από τον υπουργό αρχαιοτήτων Khaled El-Enany.