Κάνιε Γουέστ: Βγαίνει με 22χρονο μοντέλο, αλλά θέλει την Κιμ Καρντάσιαν πίσω

Ο Κάνιε Γουέστ, μετά την είδηση ότι η πρώην σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν, βγαίνει ραντεβού με τον κωμικό και αστέρα του Saturday Night Live, Pete Davidson, πέρασε στην αντεπίθεση. Μπορεί να βγήκε δημόσια και να είπε πως «η Κιμ είναι ακόμα γυναίκα μου», μπορεί να υπήρξε έντονη φημολογία τον Μάιο ότι είναι ζευγάρι με την Ιρίνα Σάικ, αλλά εν τέλει, ο ράπερ φαίνεται πως βρήκε αυτό που έψαχνε στο 22χρονο μοντέλο και influencer, Vinetria.

Τι κι αν έχουν 22 χρόνια διαφορά; Ο Κάνιε Γουέστ απόλαυσε έναν αγώνα μπάσκετ με την Vinetria να βρίσκεται στο πλευρό του. Οι φήμες θα φουντώσουν αν εμφανιστεί μαζί της και στη συναυλία του που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Μάλιστα, φαίνεται να διαψεύδει όσα λέει ο στενός φιλικός του κύκλος, που τον θέλει «πικραμένο» με την σκέψη ότι η πρώην σύζυγός του προχωρά στη ζωή της.

Kanye West spotted court-side with model Vinetria at the first Donda Academy basketball game. pic.twitter.com/GF2URB4jgo