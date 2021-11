Ιωάννα Τούνη: «Είστε εμετός» απαντά στις φήμες χωρισμού από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Πίσω στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον η Ιωάννα Τούνη μετά την αποχώρησή της από το «Just the 2 of us» το βράδυ του Σαββάτου (6/11) μιας και πρόσωπο της οικογένειάς της αντιμετωπίζει θέμα υγείας και η ίδια θέλει να είναι κοντά του, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αρκετά ενεργή - όπως πάντα - στο Instagram η δημοφιλής influencer ανέβασε και χθες αρκετά στόρις, μοιράζοντας χαμόγελα και θετική διάθεση, εκτός από ένα στόρι το βράδυ όπου δεν έκρυψε το θυμό της.

Ο λόγος ήταν δημοσίευση που την ήθελε να χωρίζει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η Ιωάννα Τούνη έδωσε την απάντησή της, ανεβάζοντας φωτογραφία των δυο τους αγκαλιασμένους και γράφοντας “μερικοί δημοσιογράφοι είστε εμετός”.