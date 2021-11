Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο ειδύλλιο με πρώην παίκτη του Big Brother

Φέτος απολαμβάνουμε την Κατερίνα Λιόλιου κάθε Σάββατο στη σκηνή του «Just the Two of Us» του Alpha στο πλευρό της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου να κλέβουν τις εντυπώσεις. Πριν λίγες μέρες ο ράπερ Μπο είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως πριν από δύο χρόνια είχαν μια μικρή σχέση με την Κατερίνα, ενώ τώρα δημοσίευμα της εφημερίδας On time αναφέρει πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι σε σχέση με τον παίκτη του περσινού Big Brother, Δημήτρη Κεχαγιά.

Σύμφωνα με την On time, το ζευγάρι βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο νυχτερινό κέντρο «Bodega» στο Μπουρνάζι όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Δασκουλίδης και ο Σάκης Αρσενίου και ήταν αρκετά διαχυτικοί μεταξύ τους.

Να θυμίσουμε ότι Κατερίνα Λιόλιου και Δημήτρης Κεχαγιάς γνωρίζονται καιρό τώρα, αφού πήγαν μαζί και στη Μύκονο το καλοκαίρι αν και τότε ισχυρίζονταν ότι είναι απλώς φίλοι.