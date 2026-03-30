Ο «high tech» στρατός που βλέπει ο Νίκος Δένδιας: «Να μην αγοράζουμε πια εξοπλισμούς από το ράφι»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε σήμερα πως «Η είσοδος της τεχνολογίας στην άμυνα είναι κεντρικό ερώτημα για την εποχή μας και πρέπει να σας πω ότι είναι και κεντρικό ερώτημα για την άμυνα της πατρίδας μας, δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, για την ύπαρξή της.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς μπορούμε την τεχνολογική δυνατότητα να τη μετατρέψουμε σε αμυντική ισχύ. Βλέποντας τον κόσμο γύρω μας, νομίζω ότι και οι όποιοι είχαν κάποιες αυταπάτες, τις έχουν ήδη εγκαταλείψει. Ούτε η ασφάλεια πλέον είναι δεδομένη, ούτε η ειρήνη είναι η συνθήκη στην οποία ζει ο πλανήτης.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας. Να επενδύσουμε εμείς και να συνεργαστούμε με χώρες φιλικές που συμμερίζονται τις ανησυχίες μας και συμμερίζονται την ανάγνωση που κάνουμε για την ανθρωπότητα, για το πού και πώς θέλουμε να ζούμε».

Δένδιας: Το «εργαστήριο» καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός στον χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα, κατά την έναρξη εργασιών του CNN Greece Insights, το οποίο πραγματοποιείται στην Αίγλη Ζαππείου, με θέμα «Defense Tech: Δημιουργώντας το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικών ψηφιακών τεχνολογιών».

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν», προσέθεσε ο κ. Δένδιας, «θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων. Έχω πει επανειλημμένως ότι έχουμε διαθέσει άνω των 300 δισ. ευρώ, ήδη μέχρι το 2004 είχαμε περάσει τα 270 δισ. ευρώ, σε σημερινές τιμές, αν ήταν δραχμές, καλά θα ήταν.

Όμως, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην πατρίδα μας ένα αμυντικό οικοσύστημα και κυρίως ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Έχουμε επιλέξει λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι αυτής της διαφορετικής προσέγγισης, όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας, είναι εδώ σήμερα μαζί μας.

Αφενός μεν η δημιουργία μιας Διεύθυνσης Καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο στρατηγός, ο κ. Πανούσης, είναι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Καινοτομίας. Τι κάνει η Διεύθυνση Καινοτομίας; Είναι πρώτον, υπεύθυνη για το εργαστήριο.

Το εργαστήριο αποτελεί την ένωση των υπαρχόντων στο παρελθόν εργαστηρίων των διαφόρων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, και είναι λοιπόν υπεύθυνη για το ίδιο το εργαστήριο που οι ίδιες οι Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν έρευνα και παράγουν δυνατότητες. Αλλά κυρίως είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο ΕΛΚΑΚ - που νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι είναι αλλά θα ήθελα πάλι να το εξηγήσω - και στο οικοσύστημα καινοτομίας. Και τι ρόλο έχει αυτός ο σύνδεσμος τώρα;».

Αναφερόμενος αμέσως μετά στον ρόλο αυτού του συνδέσμου, διευκρίνισε: «Ο ρόλος του εν αντιθέσει με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών που συνεχίζει να υπάρχει υπό αξιωματικό όμως, όχι υπό κάποιον που έχει επιλέξει ο εκάστοτε υπουργός -εγώ στην παρούσα περίπτωση- ο ρόλος του επικεφαλής της Διεύθυνσης Καινοτομίας, είναι να διδάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις να θέτουν ερωτήματα και να μεταφέρει αυτά τα ερωτήματα στο οικοσύστημα καινοτομίας, το δικό μας και των φιλικών χωρών, για να πάρει απαντήσεις.

Όχι δηλαδή όταν έχουμε ένα πρόβλημα να πηγαίνουμε να αγοράζουμε κάτι από ένα ράφι. Αλλά να περιγράφουμε ως ερώτηση το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και να περιμένουμε από το οικοσύστημα καινοτομίας ή γενικά το οικοσύστημα αμυντικών βιομηχανιών να μας δώσει την καλύτερη δυνατή απάντηση. Και μετά να συγκρίνουμε τις απαντήσεις. Είναι μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε».