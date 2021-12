Σάλο έχει δημιουργήσει τις τελευταίες ώρες η κίνηση της Σάσας Σταμάτη να ανέβει στη σκηνή του θεάτρου «Καρέζη» και να διακόψει ξαφνικά την παράσταση «1821-2021, Διακόσια Χρόνια Δανεικά» του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Το πρωτοφανές περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες κινητών τηλεφώνων, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα με τους τσακωμούς της γνωστής δημοσιογράφου, η οποία έχει κάνει την «ένταση» συνώνυμό της.

Σάσα Σταμάτη, η καριέρα της δημοσιογράφου

Όσοι γνωρίζουν την ελληνική showbiz ξέρουν ότι η Σάσα Σταμάτη αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση δημοσιογράφου. Σπούδασε στη σχολή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΝΤ1 και έπειτα, εγκαταστάθηκε για αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη, όπου δούλεψε ως δημοσιογράφος-ρεπόρτερ στο Μακεδονία TV. Επέστρεψε στην Αθήνα, εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως δημόσιος υπάλληλος στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, αλλά και ως αρθρογράφος στην εφημερίδα «Espresso».

Το 2010, πέρασε από οντισιόν για μία θέση στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό mou» του Mega, με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά και έτσι άρχισε να γίνεται γνωστή. Έπειτα, ξεκίνησε να εργάζεται για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», όπου και συνεχίζει μέχρι σήμερα, ενώ από το 2013 έως το 2016, ήταν συμπαρουσιάστρια των Λιάγκα -Σκορδά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Από το 2016 έως το 2017 ήταν συμπαρουσιάστρια της Φαίη Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ενώ τον Φεβρουάριο του 2018, ανέλαβε για πρώτη φορά την παρουσίαση της δική της εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ με τίτλο «Ooh la la!». Η εκπομπή δεν τα πήγε καλά τη δεύτερη σεζόν, με αποτέλεσμα να κοπεί πρόωρα και τη Σάσα Σταμάτη να σχολιάζει πως «είναι μια ήττα, μια αποτυχία».

Παράλληλα, η δημοσιογράφος έκανε μερικά περάσματα από ελληνικές σειρές όπως οι «Τρίχες», το «Daddy Cool» και το «Αν Ήμουν Πλούσιος» του ΑΝΤ1, ενώ την έχουμε δει σε ρόλο guest κριτή στο My Style Rocks, αλλά και σε ρόλο coach στο αποτυχημένο ριάλιτι του Alpha, Battle of the Couples. Φέτος, η Σάσα Σταμάτη πήρε μέρος στο Just the 2 Of Us, όπου τραγουδούσε δίπλα στον Θέμη Αδαμαντίδη.

Από τσακωμό σε τσακωμό

Κοινός παρονομαστής σχεδόν σε κάθε πρότζεκτ, που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Σάσα Σταμάτη, είναι οι τσακωμοί της. Ο δυναμικός και χειμαρρώδης χαρακτήρας της δημοσιογράφου και προσωπικής φίλης του Παύλου Βαρδινογιάννη, αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη, πολλές φορές βγαίνει εκτός ορίων, με αποτέλεσμα να φέρνει σε δύσκολη θέση αυτόν που βρίσκεται απέναντί της. Κάτι τέτοιο είχε γίνει με τον Στέλιο Ρόκκο πριν μερικά χρόνια, όταν η Σταμάτη του έκανε την ερώτηση, που δεν έπρεπε.

Οι δυο τους είχαν μιλήσει για αυτό το περιστατικό, όταν βρέθηκαν μαζί στην εκπομπή «Στην Υγειά μας» του Σπύρου Παπαδόπουλου. «Ήμουν ρεπόρτερ στο Πρωινό του Mega και μου είχαν πει να πάω σε μια συνέντευξη Τύπου στον Αθηνών Αρένα. Εγώ γενικά δεν χρησιμοποιώ πληθυντικό στη ζωή μου καθόλου, θεωρώ ότι είναι άλλα πράγματα που δηλώνουν σεβασμό. Κι αρχίζω και του μιλάω διαχυτικά, χύμα, σαν να τον ξέρω χρόνια. Στραβώνει κάπως. Συνεχίζω εγώ. Και τον ρωτάω για μία πρώην του. Πετάει τα μικρόφωνα, πάει στον Παπαθεοχάρη και του λέει αυτή την κομμώτρια πού τη βρήκες. Με κοιτάνε όλοι με ένα μάτι "σήκω και φύγε"», είχε δηλώσει η Σταμάτη.

Ένας μεγάλος τσακωμός είχε γίνει επίσης και με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πριν από περίπου εφτά χρόνια. Οι δύο γυναίκες είχαν φτάσει μέχρι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, με την Σπυροπούλου να ζητά μέσω αγωγής 520.000 ευρώ από Σταμάτη και Λιάγκα, για προσβλητικά σχόλια προς το πρόσωπό της, τα οποία ακούστηκαν στην εκπομπή τους.

Γνωστό είναι και το σκηνικό που συνέβη μεταξύ Σταμάτη και Τούνη πριν από ένα χρόνο, όταν η πρώτη έβγαλε στη δημοσιότητα μια ατάκα της δεύτερης, η οποία όμως δεν γνώριζε ότι της έπαιρνε συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, η Σάσα κάλεσε την Ιωάννα για να της πάρει μια δήλωση για την καραντίνα, με την δεύτερη να χαρακτηρίζει «τεμπέληδες», όσους παίρνουν το επίδομα των 800 ευρώ. Αυτή η δήλωση σχολιάστηκε έντονα στα social media ενώ στη συνέχεια η influencer υποστήριξε ότι δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη και ότι η συζήτησή τους ήταν σε φιλικό επίπεδο

Παράλληλα, στη φετινή της συμμετοχή στο Just the Two of Us κατάφερε να κάνει έξαλλο τον Σταμάτη Φασουλή με τη συμπεριφορά της, αναγκάζοντάς τον να της πει «σκάσε» στον αέρα του σόου.

Η απάντηση της Σάσας Σταμάτη ήταν πως «αν το έλεγα εγώ στην τηλεόραση, θα με είχαν λιθοβολήσει». Κι όλα αυτά είναι μόνο λίγα από τα περιστατικά, στα οποία πρωταγωνίστησε η Σάσα Σταμάτη στα τελευταία δέκα χρόνια που βρίσκεται στην ελληνική showbiz.