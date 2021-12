Μπεν Αφλεκ: Ο αλκοολισμός στο γάμο με την Τζένιφερ Γκάρνερ και η έξαλλη Τζένιφερ Λόπεζ

Για τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε ο Μπεν Άφλεκ λέγοντας πως ένιωθε παγιδευμένος και πως πιστεύει πως θα εξακολουθούσε να πίνει εάν παρέμενε μαζί της. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν εκνευρίσει την νυν σύντροφο του ηθοποιού Τζένιφερ Λόπεζ.

Στην συνέντευξή του στο «The Howard Stern Show», ο Μπεν Αφλεκ αναφέρθηκε επίσης στον αρραβώνα που είχε κάνει στο παρελθόν με την Λόπεζ και παραδέχτηκε ότι αρχικά φοβόταν να είναι ξανά μαζί της. Σύμφωνα με το Page Six, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αναστατωμένη, όχι με τις αποκαλύψεις του και το γεγονός πως κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για τη «δυστυχία» του αλλά γιατί την έμπλεξε σε όλο αυτό. Συγκεκριμένα, η Λατίνα τραγουδίστρια δεν χάρηκε καθόλου με τη συνέντευξη. «Η Λόπεζ είναι τσαντισμένη» είπε η πηγή στο Page Six. «Μπλέκεται και αυτή γιατί βγαίνει μαζί του. Δε θέλει να παρασυρθεί σε όλο αυτό. Έχει γνωρίσει την Τζένιφερ Γκάρνερ και προσπαθεί να γνωρίσει καλύτερα τα παιδιά του». Όσο για τον Μπεν Άφλεκ, η πηγή είπε: «Είναι μεγάλη απερισκεψία από μέρους του».

Ο Μπεν Αφλεκ είχε αρραβωνιαστεί την Τζένιφερ Λόπεζ και οι δύο τους χώρισαν το 2004. Πλέον είναι ξανά ζευγάρι, με τον ηθοποιό να ομολογεί στη συνέντευξή του ότι σκέφτηκε πολύ προτού τα ξαναβρούν λόγω της επίδρασης που θα μπορούσε να έχει στα παιδιά του. Ερωτηθείς εάν είχε αμφιβολίες για τη σχέση του με την Τζένιφερ Λόπεζ, ο Μπεν Άφλεκ είπε: «Σίγουρα μου πέρασε από το μυαλό. Η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μου είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου. Δε θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να είναι οδυνηρό ή καταστροφικό γι’ αυτά».

Ο Μπεν Αφλεκ αναφέρθηκε στο «The Howard Stern Show» στον γάμο του με την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ, υποστηρίζοντας πως «εάν παραμέναμε μαζί, μάλλον θα έπινα ακόμα». «Ένας λόγος του γιατί άρχισα να πίνω ήταν επειδή ένιωθα παγιδευμένος. Έλεγα “δεν μπορώ να ξεφύγω εξαιτίας των παιδιών μου, αλλά δεν είμαι χαρούμενος, τι να κάνω;”. Και αυτό που έκανα ήταν να πίνω ένα μπουκάλι ουίσκι και να αποκοιμιέμαι στον καναπέ, κάτι που αποδείχθηκε πως δεν ήταν η λύση. Τελικά προσπαθήσαμε, και προσπαθήσαμε επειδή είχαμε παιδιά, αλλά και οι δύο νιώθαμε πως δεν θέλαμε να είναι αυτό το μοντέλο του γάμου που θα έβλεπαν τα παιδιά μας», είπε ο Αφλεκ. Υπενθυμίζεται πως ο Μπεν Άφλεκ μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης για αλκοολισμό το 2018, ενώ είχε χωρίσει επίσημα με την πρώην σύζυγό του τον Ιούνιο του 2015, μια μέρα μετά την 10η επέτειο του γάμου τους.

Μιλώντας για την κατάρρευση του γάμου του με την Τζένιφερ Γκάρνερ, είπε: «Η αλήθεια είναι πως πήραμε το χρόνο μας, πήραμε την απόφασή μας και χωρίσαμε. Είχαμε έναν γάμο που δεν λειτούργησε. Προσπαθήσαμε γιατί είχαμε παιδιά. Δεν θέλαμε να είναι το πρότυπο γάμου για τα παιδιά. Κάναμε το καλύτερο δυνατό. Ήξερα ότι ήταν καλή μαμά και ήλπιζα πως ήξερε ότι ήμουν καλός μπαμπάς. Έπρεπε να αποτοξινωθώ και το αναγνωρίζω». Ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης πως κατάλαβε ότι είχε πιάσει πάτο στη μάχη του με τον αλκοολισμό, όταν είδε πώς τον κοιτούσαν τα παιδιά του. «Η θεραπεία για τον εθισμό είναι να υποφέρεις. Υποφέρεις αρκετά προτού κάτι μέσα σου, σου φωνάξει “φτάνει πια”».

Τα σχόλια του Μπεν Αφλεκ προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα social media με τους χρήστες να τον κατηγορούν ότι επιχείρησε να ρίξει το φταίξιμο για τον αλκοολισμό στην Τζένιφερ Γκάρνερ. Τον χαρακτήρισαν «σκουπίδι», «μ....α» που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών τους.

This asshat #BenAffleck blames ex wife for drinking addiction. Yet here she is three years after their divorce bringing him to rehab for his third stint. But not before stopping and getting a cheeseburger first. 😂 douche bag! https://t.co/luGSrhlcPf pic.twitter.com/ChLlix9ASr