Δέσποινα Βανδή: «Αισθανόμουν ότι πάω να αρρωστήσω και βγήκα θετική στον κορονοϊό»

Η Δέσποινα Βανδή είναι θετική στον κορονοϊό, όπως γράψαμε από το απόγευμα της Τετάρτης (29/12), κάτι που θα την αφήσει εκτός τελικού του Just The Two Of Us. Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει για τα συμπτώματά της και το πώς περνάει τη δική της καραντίνα, μέσω μιας σειράς από βίντεο, που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Καλημέρα παιδιά! Θέλω να σας πω ότι είμαι καλά, έκανα ένα μοριακό τεστ για προληπτικούς λόγους. Αισθανόμουν ότι κάτι με περιτριγυρίζει και πάω να αρρωστήσω και βγήκα θετική. Είχα κάνει και την Κυριακή για να πάω στην Κύπρο και είχε βγει αρνητικό. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο σπίτι, πίνω πολλά υγρά, τρώω φρούτα, προσέχω, είμαι σε πλήρη απομόνωση.

Λυπάμαι δεν θα είμαι μαζί σας στην Κύπρο που το ήθελα πάρα πολύ να είμαστε μαζί Παραμονή, ούτε στον τελικό του J2US. Χρόνια Πολλά σε όλους και να προσέχετε» ανέφερε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή.

Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τη συμπαράσταση! Δώστε σημασία και στις πιο μικρές ενδείξεις! Κυριακή έκανα μοριακό για να μπω στην Κύπρο Τρίτη αισθανόμουν πως πάω να αρρωστήσω από την κούραση και ξανά έκανα ένα μοριακό για προληπτικούς λόγους και βγήκα θετική!

Εμβολιασμένη και έχοντας ένα αρνητικό μοριακό 40 ώρες πριν θα μπορούσα να μην έχω πάει να ξανακάνω και να συνεχίζω να κυκλοφορώ! Θέλει μεγάλη προσοχή παιδιά! Καλή δύναμη! Ας προσευχηθούμε όλοι να τελειώσει σύντομα και να είμαστε καλά!».