Κέιτι Πέρι: «Θήλασε» πάνω στη σκηνή - Η ιδιαίτερη εμφάνισή της που συζητήθηκε

Η Κέιτι Πέρι καταφέρνει κάθε φορά με τις εμφανίσεις της να τραβήξει τα βλέμματα, αλλά και να κάνει τα media να ασχοληθούν μαζί της. Σε πρόσφατη συναυλία της, λοιπόν, στο Λας Βέγκας η Αμερικανή τραγουδίστρια προχώρησε σε μία κίνηση εμπνευσμένη από τη μητρότητά της, «θηλάζοντας» πάνω στη σκηνή.

Φορώντας ένα ασημένιο αστραφτερό φόρεμα, το οποίο είχε στολιστεί με δύο κουτάκια μπίρας στο σημείο του στήθους, η Κέιτι Πέρι ακολούθησε τη διαδικασία του θηλασμού, αδειάζοντας το περιεχόμενο από τα κουτάκια σε ένα μεγάλο ποτήρι.

«Ξέρετε πως πολλά από τα show μου είναι καμιά φορά πιο μεγαλοπρεπή από την κανονική ζωή, αλλά αυτή τη φορά το παράκανα, αφού υποτίθεται πως υποδύομαι μία κούκλα. Αυτή η εμφάνιση είναι ναι μεν για παιδιά, αλλά κλείνει το μάτι στους ενήλικες», είπε η Αμερικανή τραγουδίστρια.

