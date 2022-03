Δανάη Μιχαλάκη: «Δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα» - Πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Παπαγεωργίου

Στην πρώτη της ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη η τηλεοπτική Δρόσω από τις Άγριες Μέλισσες, Δανάη Μιχαλάκη, μίλησε στη Ναταλία Γερμανού και το Καλύτερα δε Γίνεται για τον σύζυγό της και ηθοποιό, Γιώργο Παπαγεωργίου, πώς γνωρίστηκαν, αλλά και για την αγάπη της στο θέατρο, το χορό και το τραγούδι. Δεδομένης και της ενασχόλησής του με το τραγούδι η ίδια δεν απέκλεισε να συνεργαστούν κάποια στιγμή στο μέλλον αν και όχι σύντομα αφού δε νιώθει έτοιμη.

«Είναι όλα καρμικά για μένα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι το σύμπαν βάζει το χεράκι του και κάποια πράγματα είναι καρμικά στη ζωή. Τον Γιώργο τον είδα πρώτη φορά στη Σύρο που δούλευα σερβιτόρα σε ένα cocktail bar. Μας συστήσανε, αλλά ήταν κάπως οκ. Εγώ όχι, δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά είχα κάνει εντύπωση στον Γιώργο. Εντάξει, ειλικρίνεια πάνω από όλα», είπε αρχικά η Δανάη Μιχαλάκη.

Διαβάστε ακόμη: Σμαράγδα Καρύδη στο Night Out: «Αμήχανες οι ερωτικές σκηνές ακόμη και με τον Θοδωρή» - Η φάρσα στον Καπουτζίδη

«Μετά κάπως έτσι το έφερε η ζωή και πήγα να δω τον "Αρίστο". Κανονισμένα ήταν. Πήγα και το είδα μαζί με τον Γιώργο. Ξέρεις δεν είναι και το πιο τέλειο να βλέπεις τη δουλειά κάποιου και να είστε δίπλα δίπλα και να είναι και η πρώτη φορά που είστε μαζί. Με ρώτησε πώς μου φάνηκε και είπα "Πολύ ωραία!". Οριακά νόμιζε ότι δεν μου άρεσε. Ήρθε πολύ out of the blue, φυσιολογικά», συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Σε ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για ποιο λόγο τσακώνονται, η Δανάη Μιχαλάκη απάντησε «ο συχνότερος λόγος που τσακωνόμαστε είναι η αναβλητικότητά μου για κάτι. Πολλές φορές λες γιατί μαλώνουμε; Είναι πάντα της στιγμής».

Video Loading...

Τέλος, δεν απέκλεισε να συνεργαστούν επί σκηνής κάποια στιγμή αν και όχι για να παίξουν μαζί σε κάποιο έργο όσο για να τραγουδήσουν. «Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά ακόμα δεν είμαι έτοιμη για αυτό το βήμα, Βέβαια θα μου πεις τι πιο ωραίο να το κάνεις με τον άντρα σου επί σκηνής, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά η Δανάη Μιχαλάκη.