Πώς οι τηλεθεατές «ξεσκέπασαν» το τρικ με το κλάμα της Amber Heard στο δικαστήριο με τον Johnny Depp

Η δίκη ανάμεσα στην Άμπερ Χερντ και τον Τζόνι Ντεπ συνεχίζεται, με το ζευγάρι να αποκαλύπτει κάθε μέρα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική του ζωή. Όσο περνάει ο καιρός, βέβαια, φαίνεται πως η πλευρά του Ντεπ κερδίζει έδαφος, σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, η οποία χάνει τους υποστηρικτές της. Ειδικά δε στα social media φαίνεται πως η Χερντ δεν έχει ιδιαίτερη στήριξη.

Σε ένα νέο βίντεο μάλιστα που έχει κυκλοφορήσει στο Youtube, κάποιοι παρατηρητικοί τηλεθεατές της δίκης εντόπισαν ένα τρικ που κάνει η γνωστή ηθοποιός κάθε φορά που βλέπει τις κάμερες να την τραβούν φωτογραφίες. Η Χερντ, ενώ δεν φαίνεται καθόλου κλαμένη, την ώρα που αντιλαμβάνεται την παρουσία του φακού, βγάζει ένα χαρτομάντηλο και το κρατάει για ώρα στη μύτη της, προκειμένου να βγει όσο γίνεται πιο στεναχωρημένη και αναστατωμένη στις φωτογραφίες.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ενώ δεν είναι λίγοι οι χρήστες που κάνουν λόγο για τον «καλύτερο ρόλο της καριέρας της». Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 36χρονη ηθοποιός φαίνεται να υποκρίνεται τη θλιμμένη κατά τη διάρκεια της δίκης.

Amber Heard cries in court, body language expert analyses https://t.co/DtrmcJ8zGo — News (@world_News_qm) May 7, 2022

«Η κατεύθυνση του βλέμματος και της ομιλίας της είναι πολύ σημαντική. Το ότι χαμογέλασε στους ενόρκους ήταν για να έρθει κοντά τους και να προκαλέσει μια συμπάθεια. Είναι πολύ συνηθισμένο να προσπαθεί κανείς να απευθυνθεί άμεσα στην επιτροπή, στις ΗΠΑ, όμως η Άμπερ φαίνεται να προσπαθεί να δημιουργήσει προσωπικές συνδέσεις με τα μέλη της επιτροπής, ξεκινώντας με χαμόγελα.

Πρώτα χαμογελάει προς την κατεύθυνση του δικαστή κι αμέσως, γυρνάει το κεφάλι της προς την επιτροπή, δείχνοντας διαθέσιμη να απαντήσει σε κάθε τους ερώτηση», είχε εξηγήσει πριν μερικές ημέρες μια ειδικός στη γλώσσα του σώματος.

Αίτημα για επιστροφή του Ντεπ στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Την ίδια ώρα οι θαυμαστές του Τζόνι Ντεπ θέλουν να τον δουν ξανά στον κεντρικό ρόλο στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό franchise του, του «Πειρατές της Καραΐβικής». Το αίτημα στο Change.org είχε αρχικά στόχο τη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών, αλλά με την πάροδο του χρόνου το ενδιαφέρον γι' αυτό εξασθένησε. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το αίτημα «We want him back» (Τον θέλουμε πίσω) έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 437.600.

Πολλοί από τους σχολιαστές του αιτήματος έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στον σταρ, γράφοντας: «Ο Τζόνι Ντεπ δεν μπορεί να αντικατασταθεί» και «Ο Τζόνι αξίζει δικαιοσύνη». Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ντεπ ισχυρίστηκε ότι έχασε τον ρόλο του στην ταινία «Pirates 6» λόγω των κατηγοριών της Χερντ για κακοποίηση και επίθεση, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης δικαστικής τους διαμάχης. Ο ατζέντης του κατέθεσε ότι επρόκειτο να κερδίσει πάνω από 22 εκατομμύρια δολάρια από την ταινία.