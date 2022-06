Βρετανία: Πρώην σταρ του X Factor ανακοίνωσε ότι πέθανε η σύντροφός του λίγες ώρες πριν παντρευτούν

Η Ντανιέλ Χάμσον, στέλεχος δημοσίων σχέσεων και χορεύτρια με τους Take That και Little Mix, πέθανε το Σάββατο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συντρόφου της, Τομ Μαν, που έγινε γνωστός από το X Factor - Είχαν μαζί ένα παιδί