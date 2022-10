«Πυρά» στην Καγιά από πρώην παίκτριες του GNTM: «Δεν θα τσακωθώ με μεγάλη γυναίκα» - «Δεν με βοήθησε»

Ποικίλα σχόλια έχουν γίνει στα social media για την αλλαγή συμπεριφοράς της Βίκυς Καγιά στο φετινό GNTM με αρκετούς να υποστηρίζουν πως είναι ιδιαίτερα αυστηρή με διαγωνιζόμενες. Δύο πρώην παίκτριες του ριάλιτι μόδας, η Μαριαγάπη Ξυπολιά και η Αννα Αμανατίδου, αναφέρθηκαν στο μοντέλο και τη συμπεριφορά του. Η πρώτη δήλωσε ενοχλημένη από σχόλια αλλά «δεν θα κάτσω να τσακωθώ με μία μεγάλη γυναίκα» και η δεύτερη υποστήριξε πως της είχε ζητήσει βοήθεια και δεν πήρε ποτέ απάντηση.

«Στο GNTM το έχουν πάει σε ριάλιτι και παίρνουν κόσμο με βάση την ιστορία που έχει να πουλήσει. Οι κριτές έχουν χάσει τα πιστεύω τους. Η Βίκυ Καγιά είχε κάνει κάποια πολύ αρνητικά σχόλια για μένα, δεν μίλησα γιατί είναι χαζό να τσακωθώ με μια μεγάλη γυναίκα», είπε στον ΣΚΑΙ η Μαριαγάπη Ξυπολιά. Ταυτόχρονα ανέφερε πως μετά το ριάλιτι «η ζωή μου πάει πάρα πολύ καλά. Έχω ταξιδέψει, έχω χαλαρώσει, έχω φάει καλά. Τα κιλά μου τώρα είναι φυσιολογικά. Πέρασα μια περίεργη φάση κι ο οργανισμός μου κατέρρευσε. Έκανα μια διατροφή δύο μηνών και έφτασα 47 κιλά από το πουθενά. Μετά άρχισα να παίρνω κιλά, χωρίς να τρώω».

Από την πλευρά της η Αννα Αμανατίδου είπε στον ALPHA: «υπήρχε επικοινωνία με την κυρία Βίκυ Καγιά γιατί ήθελα παραπάνω καθοδήγηση σχετικά με το πρακτορείο που ήταν προτιμότερο να πάω, για να με συμβουλέψει. Μου απάντησε σε αυτό το μήνυμα αλλά δεν μου απάντησε περαιτέρω. Δεν με βοήθησε στην πράξη. Δε με στενοχωρεί κάτι. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποια κόντρα με την κυρία Καγιά, ίσα ίσα είμαι πολύ ευγνώμων για την πορεία του παιχνιδιού και την αναγνωρισιμότητα που κέρδισα».

«Ούτε θέλω να υπονοήσω ότι είναι σνομπ. Απλά δε μου απάντησε στο μήνυμα γιατί μπορεί να είχε κάποια δουλειά ή γιατί είναι η Βίκυ Καγιά. Μη το ξεχνάμε αυτό. Της έστειλα στο Instagram μπορεί να μπει να το δει γιατί μου απάντησε στο αρχικό μήνυμα. Αλλά δεν επικοινωνήσαμε περαιτέρω. Μου είπε ότι θα μου δώσει ένα τηλέφωνο και δε μου το έδωσε ποτέ. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν to the point. Σε καμία περίπτωση δε θέλω να συγκρίνω τους κριτές γιατί και οι δυο μας ανέδειξαν και μας στήριξαν μέσα στο παιχνίδι... Απλώς η Ηλιάνα ήταν to the point γιατί μου απάντησε, με στήριξε, με καθοδήγησε», συμπλήρωσε.