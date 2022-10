Τάκης Ζαχαράτος: «Να σέβεσαι την αυτοκράτειρα» - Απαντά ως «Αντζελα Δημητρίου» στην Καίτη Γαρμπή

Μετά την αμήχανη στιγμή στο 3ο live του «Just The Two Of Us» μεταξύ της Καίτης Γαρμπή και της Άντζελας Δημητρίου το περασμένο Σάββατο (22/10) όταν η Γαρμπή θέλησε να κάνει ένα σχόλιο για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο μάτι της η Δημητρίου, θέλοντας να τη συγχαρεί που δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο να την πτοήσει και να επηρεάσει τη σκηνική της παρουσία, αλλά εκείνη αρνήθηκε ότι είχε το παραμικρό, ο Τάκης Ζαχαράτος «ντύθηκε» Λαίδη και «απάντησε» εκείνος μέσα από το προφίλ του στο Instagram στην Καίτη Γαρμπή.

«Δέχομαι επίθεση… Ως εδώ. 3ο live και ήρθε η ώρα να μιλήσω! Ποια είναι η Καιτούλα Γαρμπή; Ποια νομίζεις ότι είσαι, Καιτούλα Γαρμπή;», είπε - μεταξύ άλλων - ο Τάκης Ζαχαράτος στο απολαυστικό βίντεο, ενώ από τα βέλη της «Άντζελας» δεν γλίτωσε ούτε η Δέσποινα Βανδή. Μάλιστα, στην ανάρτησή του ο ίδιος έγραψε: «Να σέβεσαι την Άντζελα Δημητρίου. Αυτοκράτειρα».