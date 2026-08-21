10 γεγονότα που δείχνουν ότι ο Αύγουστος δεν είναι ένας χαλαρός μήνας χωρίς ειδήσεις

Υπάρχει γενικότερα η αντίληψη πως τον Αύγουστο όλα σταματάνε και η ζωή συνεχίζει με τους δικούς της, αργούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πραγματικότητα είναι μάλλον διαφορετική καθώς υπάρχουν γεγονότα που σημάδεψαν την Ιστορία μας και τάραξαν την ησυχία του καλοκαιριού.

Ολυμπιακοί Αγώνες, 2004

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων | AP

Η φαντασμαγορία που σημάδεψε το καλοκαίρι του 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Αύγουστο και έφεραν την Αθήνα στο παγκόσμιο επίκεντρο, έστω και για λίγο.

Υπόθεση ντόπινγκ, 2004

Ο Κώστας Κεντέρης | ΔΟΕ

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πως ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των αγώνων. Αυτό που θα ονομαζόταν «υπόθεση ντόπινγκ» έκανε την εμφάνισή του στις 12 Αυγούστου 2004.

Πυρκαγιές στην Ηλεία, 2007

Ο τόπος του μαρτυρίου στην Αρτέμιδα | eurokinissi

Η πύρινη λαίλαπα που σάρωσε την Ηλεία τον Αύγουστο του 2007 άφησε πίσω της δεκάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ήταν μια από τις πολλές ακόμη στιγμές που ο κρατικός μηχανισμός θα βρισκόταν ανήμπορος να κάνει τα απαραίτητα.

Ο πρώτος μεγάλος «ιός», 2003

Vintage υπολογιστής | Shutterstock

MSBlaster ή αλλιώς ένα από τα πρώτα, μεγάλα προβλήματα για τους υπολογιστές της Microsoft. Αναπτύχθηκε τον Αύγουστο του 2003 στις ΗΠΑ και λίγο μετά έφτασε στους ελληνικούς υπολογιστές δημιουργώντας σοβαρά θέματα στη λειτουργία τους. Ο δημιουργός παραμένει άγνωστος ενώ ένας έφηβος από το Σιάτλ καταδικάστηκε ως συνένοχος.

Η τραγωδία του Helios, 2005

Το φτερό του μοιραίου αεροπλάνου σε λόφο του Γραμματικού | eurokinissi

Στις 14 Αυγούστου του 2005, η πτήση 522 της «Helios Airways» συνετρίβη στο Γραμματικό. Το πλέον πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου που οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος και αδιαφορία της εταιρείας ως προς τη συντήρηση των αεροσκαφών.

«Βυθίσατε το Χόρα», 1976

Ο Ανδρέας Παπανδρέου | Facebook

Ο Αύγουστος του 1976 ξεκίνησε δυνατά, με την παράνομη είσοδο τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο για σεισμογραφικές έρευνες. Τότε, σύμφωνα με ορισμένες πηγές σε συνεννόηση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε τη φράση «Βυθίσατε το Χόρα», για το τουρκικό ωκεανογραφικό.

Ο θάνατος του Μακαρίου, 1977

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος | AP

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Μακαρίου βύθισε Αθήνα και Λευκωσία σε πένθος. Μοναδικός και συνάμα αμφιλεγόμενος, ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πέρασε στην αιωνιότητα στις 3 Αυγούστου στα 63 του, από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σεισμοί του Ιονίου, 1953

Ερείπια μετά τον σεισμό στη Ζάκυνθο | AP

Μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου του 1953, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά χτυπήθηκαν από τρεις διαφορετικούς και πολύ ισχυρούς σεισμούς. Περίπου 28.000 κτίρια ισοπεδώθηκαν ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 455. Παραμένουν μέχρι σήμερα οι καταστροφικότεροι σεισμοί στην ιστορία της χώρας.

Το τέλος του Εμφυλίου, 1949

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελευθερία» | Wikipedia

Οι τελευταίες μάχες του εμφυλίου σπαραγμού έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 1949 και οι τελευταίοι αντάρτες εγκατέλειψαν τον Γράμμο ύστερα από σφοδρότατο βομβαρδισμό στα τέλη του μήνα. Στις 30 Αυγούστου, ο πόλεμος τελείωσε αλλά οι πληγές που άφησε θα παρέμεναν ανοιχτές για πολλές δεκαετίες μετέπειτα.

Η Συνθήκη των Σεβρών, 1920

Ο χάρτης της συνθήκης | Wikipedia

Ήταν η στιγμή που η «Μεγάλη Ιδέα» γινόταν χειροπιαστή πραγματικότητα στις 10 Αυγούστου. Η περίφημη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Δύο χρόνια μετά, το όνειρο θα γινόταν εφιάλτης και θα πνιγόταν οριστικά στην προκυμαία της Σμύρνης.