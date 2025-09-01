7 τρόποι για να ξεμπερδέψεις τη ζωή σου σύμφωνα με τον Μαρκ Μανσον

Ο Μαρκ Μάνσον έχει μια φιλοσοφία ζωής που είτε την ασπάζεσαι και την ακολουθείς φανατικά, είτε την αποστρέφεσαι.

Το βέβαιο είναι πως το βιβλίο του "The Subtle Art of not Giving A F@ck" έγινε παγκόσμιο μπεστ-σέλερ και ενέπνευσε σε χιλιάδες αναγνώστες μια φιλοσοφία ζωής που κινείται στη λογική του «ό,τι κακό και να μου συμβεί, επιλέγω να το αγνοήσω και να προχωρήσω».

Παρακάτω καταγράψαμε 10 τρόπους για να ξεμπερδέψει ο καθένας μας τη ζωή του, όπως τους παρουσίασε ο ίδιος ο Μάνσον σε πρόσφατη ομιλία

Τα πάντα στη ζωή είναι αντάλλαγμα

Όκ, θα παραγγείλεις σουβλάκια για μεσημεριανό, θα πληρώσεις και θα τα πάρεις, αυτό είναι ένα ξεκάθαρο αντάλλαγμα

Αλλά υπάρχουν και τα αφηρημένα, άυλα, μακροπρόθεσμα ανταλλάγματα, δηλαδή εκείνα που κάνουμε όταν παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις ζωής, όταν επιλέγουμε στόχους και όνειρα, όταν ορίζουμε την ταυτότητά μας. Σε αυτά τείνουμε να τα κάνουμε θάλασσα.

Το σενάριο με τον Ρόκο

Ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε τον Ρόκο, έναν ξεχωριστό τύπο που πουλάει καρύδες και ζει μια ανέμελη ζωή. Αποφασίζετε να χωρίσετε από το σύντροφο σας και να το σκάσετε μαζί με τον Ρόκο.

Τα οφέλη: Ζείτε το ρομαντικό σας όνειρο. Είστε σε εξωτικό μέρος, σας φέρεται σαν βασιλιά ή βασίλισσα, ηλιοφάνεια κάθε μέρα, χαλαρή ζωή, κι έχετε δωρεάν καρύδες για μια ζωή.

Τα μειονεκτήματα: Φτώχεια (δεν τη συστήνω), τα παιδιά σας λογικά θα σας μισήσουν.

Πόσες φορές έχουμε πάρει τέτοιες αποφάσεις, βασισμένες σε παρορμητικές διαθέσεις; Εμείς ξέρουμε κάποιους που το έκαναν και το μετάνιωσαν. Πάντα παίρνουμε τις χειρότερες αποφάσεις όταν υπερτιμάμε τα βραχυπρόθεσμα συναισθήματα και υποτιμάμε τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Το ένστικτό μας είναι να μη «βλέπουμε» τα ανταλλάγματα

Ο Μάνσον λέει μεταξύ άλλων «στην πραγματικότητα, αυτή είναι η βάση της καριέρας μου – τα βιβλία μου, τα άρθρα μου, όλα είναι μια υπενθύμιση των ανταλλαγμάτων που αρνούμαστε να δούμε». Δίνει και ένα παράδειγμα: «Ο άνθρωπος που παντρεύεσαι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα τσακώνεσαι. Το σπίτι που αγοράζεις είναι το σπίτι που θα επισκευάζεις. Η δουλειά που παίρνεις είναι η δουλειά που θα σε αγχώνει.»

Ρίχνουμε το φταίξιμο στους άλλους για τα κόστη και παίρνουμε εμείς τα εύσημα για τα οφέλη

Αυτό είναι το γνωστό στην ψυχολογία ως η μεροληψία ηθοποιού–παρατηρητή. Όταν εγώ περνάω με κόκκινο, το κάνω γιατί βιάζομαι για μια σημαντική συνάντηση. Όταν εσύ περνάς με κόκκινο, είσαι ανεύθυνος ψυχοπαθής.

Ο εχθρός της ανάπτυξης δεν είναι η στασιμότητα αλλά η αυταπάτη

Δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε νέα κόλπα, αλλά να αποβάλλουμε τις λάθος πεποιθήσεις. Να βλέπουμε τι δε λειτουργεί για εμάς.

Και η συμβουλή του Μάνσον: «Μην κάνεις αλλαγές, κάνε πειράματα. Γιατί μόνο μέσα από τα πειράματα βλέπεις ποιοι κόποι αξίζουν και ποιοι όχι».

Όλα τα ανταλλάγματα προκαλούν πόνο. Τα κακά ανταλλάγματα προκαλούν δυστυχία

Ο Βούδας είπε: το να πληγωθείς είναι σαν να σε χτυπούν δύο βέλη. Το πρώτο είναι ο πραγματικός πόνος. Το δεύτερο είναι η ιστορία που φτιάχνεις γύρω από αυτόν , δηλαδή οι σκέψεις, οι δικαιολογίες, η αυτολύπηση. Το δεύτερο είναι που σε κρατάει πίσω.

Όσο περισσότερα μειονεκτήματα αντέχεις, τόσο περισσότερα πλεονεκτήματα απολαμβάνεις

Παράδειγμα: ο Άρνι (Σβαρτσενέγκερ) που δούλευε σαν τρελός για χρόνια. Μπορούσε να αντέξει τον πόνο, κι έτσι είχε το θριαμβευτικό αποτέλεσμα να δει την καριέρα του να απογείωνεται.. Αλλά κι εδώ υπήρξε ένα «κρυφό» αντάλλαγμα. Έχασε φίλους, είχε αποτυχημένο γάμο, μηδέν χόμπι. Γιατί με κάθε νέα ταυτότητα συνεπάγεται ότι θάβεις μια παλιά.

Ελευθερία δε σημαίνει μην έχεις περιορισμούς αλλά να επιλέγεις τους περιορισμούς σου

Όλοι στη ζωή περιοριζόμαστε από κάτι: από το σώμα μας, την κουλτούρα μας, τις ανάγκες μας, τις σχέσεις μας. Δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία χωρίς κανέναν περιορισμό.

Η ελευθερία είναι η ικανότητα να επιλέγεις σε τι θα πεις «ναι» και σε τι θα πεις «όχι». Είναι η ικανότητα να διαλέγεις ποια ανταλλάγματα αξίζουν για σένα.

Είναι μη ρεαλιστικό να κυνηγάμε μια ζωή χωρίς δεσμεύσεις. Οι σχέσεις μας, οι αξίες μας, η δουλειά μας, όλα εμπεριέχουν μια δέσμευση. Το θέμα είναι να επιλέγουμε τις δεσμεύσεις που φέρνουν το νόημα που θέλουμε στις ζωές μας.