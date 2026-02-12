Ακούει Χιώτη ο Τζίμι Χέντριξ; 9 φανταστικές ιστορίες που διαδόθηκαν ως αληθινές

Οι ψευδείς ή έστω ανακριβείς ιστορίες που έχουν διαδοθεί με πάθος από πολλά και διαφορετικά μέσα, καταφέρνουν στο τέλος να μας δημιουργήσουν τη βεβαιότητα πως είναι πλήρως και απόλυτα αληθινές. Παρακάτω, επιχειρήσαμε να καταγράψουμε μερικές από τις πιο γνωστές, τόσο στην φαντασιακή εκδοχή τους όσο και στην πραγματική. Πρωταγωνιστούν, η χώρα και η γλώσσα μας, ο Τζίμι Χέντριξ και το μπουζούκι ενός βιρτουόζου και όχι μόνο.

Οι Αμερικάνοι σχεδόν μίλησαν ελληνικά

Ιστορία: Ο μύθος αναφέρει ότι τα ελληνικά έφτασαν στο πάρα ένα από το να γίνουν η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ και αυτή η εξέλιξη ανατράπηκε από μια ψηφοφορία, στην οποία οι Βρετανοί ήταν αυτοί που διαφώνησαν.

Πραγματικότητα: Η ψηφοφορία αυτή, που θρυλείται πως έγινε μετά την απελευθέρωση των ΗΠΑ, δεν έγινε ποτέ. Ο μύθος έχει ταξιδέψει με το ίδιο ακριβώς αφήγημα σε Γερμανία, Ολλανδιά, Ισπανία και Γαλλία. Διεθνής καριέρα.

Ηellenic Quest

Ιστορία: Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την ελληνική γλώσσα, βασισμένο σε πολυμέσα φαίνετι πώς κατασκεύασε η Apple. Καταρχήν έγινε παγκόσμια επιτυχία και έπειτα ο πρόεδρος της Apple, Τζον Σκάλι (ο οποίος ήταν πρόεδρος την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησε ο μύθos), φέρεται να δήλωσε πως:

«Η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισάγει νέες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες από όσες ο άνθρωπος μπορούσε έως τώρα να ανακαλύψει».

Πραγματικότητα: Η δήλωση ξεκίνησε να διαδίδεται το 2000, εποχή που ο Σκάλι ήταν εκτός της Αpple και το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπήρξε ποτέ.

Στην ισχυροποίηση του εν λόγω μύθου συνετέλεσε και η αναδημοσίευσή του από πληθώρα εντύπων, από το περιοδικό Κατασκευή μέχρι το ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2008 μάλιστα, ως υπουργός Παιδείας, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης αναπαρήγαγε τον αστικό μύθο του Hellenic Quest κατά τη διάρκεια εναρκτήριας ομιλίας του στα πλαίσια ετήσιων μαθητικών αγώνων επιχειρηματολογίας, σε μια προσπάθειά του να αποδείξει την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας.

Η ομιλία έγινε στον χώρο της Παλαιάς Βουλής και είναι μια στιγμή του ελληνικού κοινοβουλίου που θα θέλαμε να ξεχάσουμε.

Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη του κόσμου

Ιστορία: Με έξι εκατομμύρια λέξεις και 78 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους, έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο.

Πραγματικότητα: ιστορία αυτή βασίζεται σε (εσφαλμένη) ερμηνεία ενός προγράμματος ψηφιακής αποθήκευσης αρχαίων ελληνικών κειμένων (Thesaurus Linguae Graecae) που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ιρβάιν στην Καλιφόρνια.

Το πρόγραμμα αποθήκευσε πολλά εκατομμύρια λεκτικών τύπων,δηλαδή μορφών λέξεων που εμφανίζονται σε κείμενα, συμπεριλαμβανομένων κλίσεων, χρόνων, παραγώγων κ.λπ, όχι απλώς ξεχωριστές λέξεις-λήμματα.

Ο θεωρητικός Γεώργιος Γεωργαλάς στο βιβλίο του «Ινδοευρωπαίοι ή Αιγαίοι;» ήταν από τους πρώτους που παρουσιάσαν αυτά τα λεκτικά σχήματα τους ως «λέξεις» στην ελληνική και συγκρίνοντάς τους με λέξεις άλλων γλωσσών, σε ένα αρκετά μπερδεμένο και επιστημονικά μη ορθολογικό σύστημα συγκρίσεων.

Η θρυλική (!) δήλωση Κίσινγκερ

Ιστορία: Θρυλείται πώς ο Χένρι Κίσινγκερ το 1994, κατά τη διάρκεια ομιλίας, είπε «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και ότι πρέπει να πλήξουμε «βαθιά τις πολιτισμικές του ρίζες». Η συγκεκριμένη ατάκα αποδόθηκε στην εφημερίδα Turkish Daily News και στα ελλήνικά μέσα, στο περιοδικό Νέμεσις της Λιάνας Κανέλλη (1997).

Πραγματικότητα: Ο ίδιος ο Κίσινγκερ έχει διαψεύσει πως είπε ποτέ κάτι τέτοιο, τόσο με επιστολή προς τούρκικα όσο και προς ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτός που προέβλεψε την Κρίση

Ιστορία: Ένας μυστηριώδης οικονομολόγος, ονόματι Ισίδωρος Πόσδαγλης, με το πόνημα του «Πατριωτική Οικονομική Πολιτική» προφητεύει με ανατριχιαστική ακρίβεια τι επρόκειτο να γίνει στην οικονομική ζωή της χώρας μισό αιώνα αργότερα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1952, λογοκρίθηκε αμέσως και οι πιστολι φανς το μοίραζαν χέρι με χέρι

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη και την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πολλά sites αναπαράγουν την ιστορία χωρίς έλεγχο, δημιουργώντας έναν μύθο γύρω από το πρόσωπο του Ισίδωρου Πόσδαγλη.

Ο Μανώλης Χιώτης συναντήθηκε με τον Τζίμι Χέντριξ

Ιστορία: Ο Μανώλης Χιώτης κατά τη διάρκεια περιοδείας συνάντησε τον Τζίμι Χέντριξ, ο θρυλικός ροκάς άκουσε το παίξιμο του Χιώτη και εντυπωσιάστηκε, έγινε ο μεγαλύτερος φαν του. Μάλιστα έχει πει σε τηλεοπτική συνέντευξη πως θεωρεί τον Χιώτη καλύτερο μουσικό από εκείνον. Η ιστορία θρυλείται πως ειπώθηκε για πρώτη φορά από τη Μαίρη Λϊντα και διακινήθηκε από μουσικά μπλογκ και τηλεοπτικές εκπομπές (Μηχανή του Χρόνου).

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη πως οι δύο μουσικοί συναντήθηκαν ποτέ. Ο Χιώτης και η Λίντα όντως βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1956, το 1959 και το 1964, όταν και έμειναν μόνιμα για τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα του δημοσιογράφου Φώντα Τρούσσα, δεν φαίνεται να έχουν συμπέσει στη Νέα Υόρκη οι δύο μουσικοί (το `59 ο Χέντριξ ήταν ακόμα μαθητής) και επίσης η θρυλική τηλεοπτική συνέντευξη δεν έχει σωθεί κάπου, δεν υπάρχει καμία καταγραφή της.

Ο κλαρινιτζής Πετρολουκάς Χαλκιάς επινόησε το μεγαλύτερο disco hit

Ιστορία: Ο θρυλικός οργανοπαίκτης βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να παίξει μουσική για την Ελλάδα της διασπορτάς. Κάποια στιγμή, έγινε μέλος της τοπικής ένωσης μουσικών. Του ζητήθηκε να παίξει ένα σκοπό με το κλαρίνο του για να δείξει το βιρτουόζικο παίξιμο του. Ο Ρίτσαρντ Φιντς, ένα μέλος της ένωσης, του πρότεινε να του δώσει 1000 δολάρια για να αγοράσει αυτη τη μελωδία, που αργότερα έγινε η βάση για το τραγούδι Thats the Way I Like It των KC Sunshine Band.

Πραγματικότητα: Ο ίδιος ο μουσικός πριν το θάνατο του είχε διηγηθεί την ιστορία στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν υπάρχει καμία βάση για την επιβεβαίωση της πέρα από την μαρτυρία του ίδιου.

Τούρκοι Κομάντος σκοτώθηκαν στα Ϊμια από Έλληνες

Ιστορία: Το βράδυ που παρατάχθηκαν στρατιωτικές δυνάμεις από Ελλάδα και Τουρκία στη βραχονησίδα Ϊμια και η απειλή του πολεμου ήταν ένα τηλέφωνημα μακριά, 12μελής ομάδα τούρκων κομάντος δέχθηκε μοιραίο, ενάεριο σαμποτάζ από Ελληνες. Η ιστορία διαδόθηκε από τηλεοπτικά ρεπορτάζ και μπλογκ

Πραγματικότητα: Η συγκεκριμένη ομάδα κομάντος συμμετείχε εκ νέου σε αποστολή εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων στις 12 Φεβρουαρίου, στην οποία όντως καταγράφηκαν ορισμένες απώλειες, όχι όμως από πυρά Ελλήνων στρατιωτών.

O ΠΑΟ έπαιξε ποδόσφαιρο με τα SS στην Κατοχή

Ιστορία: Ο Παναθηναικός έδωσε φιλικό ματς κόντρα σε ομάδα γερμανών στρατιωτών, ενώ η Ελλάδα είχε υποταχθεί στις δυνάμεις του Γ'Ράιχ. Παρόμοια ιστορία ακούγεται και για ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Πραγματικότητα: Ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ποτέ δεν καταγράφηκε τέτοιος αγώνας. Από την άλλη, όντως υπήρξαν πιέσεις των Γερμανών και Ιταλών κατακτητών για να δίνουν ποδοσφαιρικούς αγώνες με ελληνικές ομάδες, με προπαγανδιστικούς σκοπούς. Με τη δικαιολογία του υποσιτισμού, κανένα ποδοσφαιρικό σωματείο δεν δέχτηκε.

Με πληροφορίες από: Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία, Δισκορυχείον - μπλογκ Φώντα Τρούσσα, Ελληνικά Hoaxes.