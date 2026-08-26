Το απομονωμένο ελληνικό χωριό στα σύννεφα όπου οι γυναίκες έχουν τον πρώτο λόγο

Στην άκρη του Αιγαίου, βρίσκεται ένα νησί που δεν μοιάζει τόσο με τα υπόλοιπα. Η Κάρπαθος μπορεί να μην είναι ο κλασσικός προορισμός που οι τουρίστες θα αναζητήσουν το greek summer, προσφέρει όμως μια ξεχωριστή εμπειρία, μια μοναδική ομορφιά που συνθέτει βουνό και θάλασσα μαζί με σπάνιες παραδόσεις. Στο χωριό Όλυμπος, πιο συγκεκριμένα, η τοπική κοινωνία βασίζεται κυρίως στις γυναίκες.

Στα 310 μέτρα υψόμετρο, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γυναίκες

Το χωριό Όλυμπος | Wikipedia

Το χωριό Όλυμπος είναι χωμένο μέσα στα σύννεφα. Βρίσκεται στα 310 μέτρα στους πρόποδες του όρους Προφήτης Ηλίας. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι κάτοικοι του νησιού ζούσαν κοντά στα παράλια. Τον 7ο αιώνα όμως που οι Σαρακηνοί πειρατές αλώνιζαν στα νερά του Αιγαίου, αποφάσισαν να μετακινηθούν στα βουνά ώστε να προστατευτούν.

Για αρκετά χρόνια, η Όλυμπος παρέμενε απομονωμένη από το υπόλοιπο νησί εξαιτίας του φυσικού τοπίου. Οι περισσότεροι δρόμοι ήταν δύσβατοι και επικίνδυνοι οπότε η εξωτερική πρόσβαση δεν ήταν εύκολη. Γι' αυτόν τον λόγο, οι παραδόσεις της Ολύμπου έμειναν ανέγγιχτες και η τοπική κοινωνία διαμόρφωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, ήταν η μητριαρχική μορφή της κοινωνίας.

Γυναικοκρατία ή κάτι άλλο;

Μέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα, δεν υπήρχε δρόμος με άσφαλτο προς την Όλυμπο. Το χωριό κατάφερε να διαφυλάξει τις παραδόσεις του ακόμη και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ακόμη και στα χρόνια της Ιταλικής Κατοχής. Στην Όλυμπο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων έχουν σημαντικές διαφορές. Δεν πρόκειται βέβαια για κάποιον φεμινιστικό παράδεισο αλλά οι γυναίκες του χωριού έχουν περισσότερες ευθύνες και περισσότερη δύναμη από τους άνδρες.

Όλυμπος | EUROKINISSI

Οι γυναίκες της Ολύμπου είναι εκείνες που κρατάνε τις παραδόσεις ζωντανές. Φορούν την παραδοσιακή φορεσιά με τα σχέδια λουλουδιών, έχουν συνταγές που τις μοιράζονται από γενιά σε γενιά, διατηρούν συχνά το επώνυμο της μητέρας τους και όταν παντρεύονται, ο άντρας είναι εκείνος που μετακομίζει στο σπίτι της συζύγου του. Επίσης, η όποια κληρονομιά πηγαίνει από γυναίκα σε γυναίκα, στην πρωτότοκη κόρη κατά κανόνα.

Το σύστημα δεν είναι χωρίς προβλήματα και θα ήταν μάλλον υπερβολή να μιλήσουμε για την προοδευτικότητα της τοπικής κοινωνίας. Απλώς, η παράδοση του χωριού έβαλε στο κέντρο της τη γυναίκα και δεν κράτησε κρυφή τη δύναμή της.