Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ: Το καψόνι που έκανε στον Σιλβέστερ Σταλόνε την εποχή του Ράμπο

Καθώς βαδίζουν αισίως προς την όγδοη δεκαετία της ζωής τους, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι δύο θρύλοι του Χόλιγουντ που μπορούν να χαρίσουν αμέτρητες ιστορίες από τη διαδρομή τους σε κάθε δημοσιογράφο. Ο 78χρονος ηθοποιός από την Αυστρία σε αναρίθμητες είχε εξυμνήσει τον Σταλόνε για το χιούμορ και το ταλέντο του στην υποκριτική, αλλά δεν είχε κρύψει και την κόντρα που είχαν στο παρελθόν οι δύο ηθοποιοί, πριν αντιληφθούν τη ματαιότητα αυτής της κατάστασης και ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Η μεταξύ τους κόντρα ξεκίνησε στη δεκαετία του '80, όταν ο Σβαρτζενέγκερ έκανε την πρώτη ταινία Terminator. Τότε, ο Σταλόνε, όπως έχει δηλώσει, ένιωσε να απειλείται. «Ήταν σαν δύο alpha males να βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση, μπαμ!» έχει πει και ναι, ακουγόταν σαν αρχετυπικός κάγκουρας.

Ο θρύλος λέει πως οι δύο ηθοποιοί κοντραρίστηκαν ανελέητα τόσο για να κερδίσουν ρόλους σε ταινίες όπως ο «Κόναν ο Βάρβαρος», όσο και για την εικόνα τους στις εν λόγω ταινίες: όταν ο Άρνολντ εμφανιζόταν «φέτες» στον «Κόναν», ο Σιλβέστερ ήθελε στο «Ράμπο» να δείχνει στην κάμερα ακόμα πιο «φέτες».

Η κόντρα αυτή έπιασε «πάτο» το 1990, όταν εμφανίστηκε στην κινηματογραφική αγορά το σενάριο για μια περιπέτεια με έναν αστυνομικό που έβγαινε στους δρόμους παρέα με την ηλικιωμένη μαμά του, μια κωμική ιστορία που έμοιαζε ικανή να φτάσει στην καλύτερη ως τα βιντεοκλάμπ. Ο Σβαρτζενέγκερ φρόντισε να διαδώσει πως είχε ενδιαφερθεί για να παίξει το ρόλο του αστυνομικού, πως ήταν «ενθουσιασμένος γι' αυτή τη θαυμάσια ιδέα». Στην πραγματικότητα είχε απορρίψει με την πρώτη αυτό το σενάριο

Ο Σταλόνε το έμαθε και κίνησε γη και ουρανό για να πάρει προτεραιότητα και τελικά για να κερδίσει το ρόλο. Η ταινία απέτυχε παταγωδώς εμπορικά.

Η συμφιλίωση

Ξεκίνησε με αργά και σταθερά βήματα, όπως είχε περιγράψει ο Άρνολντ στον Τζίμι Κίμελ.

«Ξαφνικά, άρχισα να δουλεύω με τον Ρόμπερτ Έρλ και τον Κιθ Πάρις για να δημιουργήσουμε την αλυσίδα εστιατορίων Planet Hollywood. Και μετά, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον δικηγόρο μου που ήταν και δικηγόρος του Σταλόνε και μου λέει: “Άρνολντ, υπάρχει χώρος για τον Σλάι στο Planet Hollywood;”».

Αναλογιζόμενος τη στιγμή, είπε: «Σκέφτηκα, ‘Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια καλή ιδέα, γιατί μπορεί να μας φέρει κοντά’. Και το ήθελα αυτό. Εκείνη τη στιγμή είχα πια ξεπεράσει την τρέλα μου».

Η αλυσίδα Planet Hollywood άνοιξε στη Νέα Υόρκη το 1991 με τη στήριξη των Σβαρτζενέγκερ, Σταλόνε και πολλών ακόμη σταρ.

«Και πράγματι, τα καταφέραμε», είπε ο «Εξολοθρευτής». «Μετά μπήκε κι ο Μπρους Γουίλις, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ο Τσακ Νόρις… Ήταν πραγματικά ένα διεθνές καστ.»

Στο πέρασμα των ετών, οι δύο «ογκόλιθοι» του Χόλιγουντ συνεργάστηκαν και επί της οθόνης, σε ταινίες όπως οι «Αναλώσιμοι».