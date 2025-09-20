Αν βρεθείς στην Ιαπωνία, μην κατέβεις ποτέ σε αυτόν τον σταθμό

Το 2004, σε ένα ιαπωνικό forum, μια χρήστρια ονόματι “Hasumi” ανήρτησε ένα παράξενο και ανησυχητικό μήνυμα. Περιέγραφε την εμπειρία της σε μια φαινομενικά καθημερινή διαδρομή με το τρένο: Eίχε επιβιβαστεί από τον σταθμό Shin-Hamamatsu, αλλά σύντομα παρατήρησε πως το τρένο δεν έκανε στάσεις. Αδυνατώντας να έρθει σε επαφή με το προσωπικό του τρένου, στράφηκε στο ίντερνετ ζητώντας βοήθεια.

Ύστερα από περίπου μία ώρα, ο συρμός σταμάτησε τελικά σε έναν άγνωστο σταθμό. Η επιγραφή έγραφε «Kisaragi» - ένα όνομα που κανείς από τους χρήστες του φόρουμ δεν αναγνώριζε. Την προειδοποίησαν ότι δεν υπήρχε τέτοιος σταθμός σε κανέναν χάρτη και την προέτρεψαν να απομακρυνθεί άμεσα.

Στιγμιότυπο από την ταινία Kisaragi Station.

Στον σταθμό δεν βρισκόταν κανείς άλλος. Η Hasumi περιπλανήθηκε στο στοιχειωμένο μέρος ακούγοντας ήχους από καμπάνες, ενώ ισχυρίστηκε πως συνάντησε αλλόκοτα πρόσωπα. Το τελευταίο της μήνυμα ανέφερε ότι η μπαταρία της τελείωνε και ότι «κάτι περίεργο» συνέβαινε.

Έκτοτε, δεν έδωσε ποτέ ξανά σημεία ζωής.

Kisaragi station: Τελικά υπάρχει;

Παρόλο που η ακριβής τοποθεσία του σταθμού Kisaragi παραμένει ασαφής και πλέον αυτή η ιστορία έχει μπει στο φάσμα των «αστικών θρύλων», οι περισσότερες θεωρίες που τον θέλουν να υπάρχει στην πραγματικότητα, τον συνδέουν με τον σταθμό Saginomiya.

Καθώς η φήμη του σταθμού εξαπλωνόταν μετά την εμφάνιση αυτής της ιστορίας, άρχισαν να εμφανίζονται μαρτυρίες για χρονικές παραμορφώσεις, προβλήματα με σήματα GPS και ακόμη και θεάσεις του «Kisaragi» σε εντελώς διαφορετικά σημεία της Ιαπωνίας.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να επιστρέψουν, χάρη στη βοήθεια ντόπιων ή μυστηριωδών, καλοπροαίρετων αγνώστων. Αυτές οι ιστορίες τροφοδοτούν την αίσθηση πως ο σταθμός δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη, αλλά μια πύλη προς έναν άλλο, αλλόκοτο κόσμο.

Ο αστικός θρύλος γνώρισε ευρεία απήχηση, προσελκύοντας πλήθος περίεργων και ερευνητών στον σταθμό Saginomiya, ο οποίος έχει πλέον συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία. Το 2022 μάλιστα, η ιστορία μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Kisaragi Station, η οποία σημείωσε αρκετά μεγάλη επιτυχία.