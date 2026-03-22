Δεν είναι όνειρο: Βρήκαμε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας με τιμές 2017

Σε αυτό που άτυπα, αποκαλούμε «τέλος της οικονομικής κρίσης», δηλαδή την διετία 2017-18 (όταν και έληξε το τρίτο μνημόνιο) τα ενοίκια στην Αθήνα διατηρούνταν σε επίπεδα που σήμερα φαίνονται εξωφρενικά. Σε περιοχές όπως το Παγκράτι, οι Αμπελόκηποι, ο Νέος Κόσμος, υπήρχε πλήθος διαθέσιμων ακινήτων για ενοικίαση, με τιμές που δεν ξεπερνούσαν τα 8-9 ευρώ το τετραγωνικό. Το όνειρο του να βρεθεί σπίτι προς ενοικίαση με μίσθωμα στα 250-300 ευρώ (και να είναι κατοικίσιμο) δεν ήταν απατηλό.

Στην πορεία των ετών, εμφανίστηκε ο «σιφουνας» με το όνομα AirBnB. Oι κάτοχοι ακινήτων σε περιοχές κοντά στο μετρό, κοντά σε τουριστικά ακίνητα, κοντά σε πάρκα και πλατείες, είδαν μπροστά τους μια ευκαιρία για σχετικά εύκολο κέρδος. Έγιναν εν μια νυκτί, μικρό-ξενοδόχοι, αφού προηγουμένως είχαν υποβάλλει τα ακίνητα τους σε ριζικές ανακαινίσεις. Επιχείρησαν να «ξελογιάσουν» κατά κύριο λόγο Βορειοευρωπαίους, Κινέζους, Ρώσους και Ισραηλίτες τουρίστες νοικιάζοντας με τη μέρα, ακριβά. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι δέχτηκαν το ανάθεμα από τους ντόπιους που άρχισαν να βλέπουν την αναζήτηση σπιτιού σαν μια οδύσσεια δίχως τέλος.

Ύστερα η πανδημία έκανε το μεγάλο της μπαμ και τα σπίτια έγιναν καταφύγια ή και φυλακές για τον καθένα μας, όπως ένα ποτήρι νερό, πότε μισογεμάτο και πότε μισοάδειο. Και το τέλος της καραντίνας, ήταν σαν ένα σύνθημα, για να γίνει η αγορά ακινήτων στη χώρα μας ένα μεγάλο, οριακά σουρεαλιστικό σύμπαν, που μπορείς να δεις τρομερά πράγματα και να πληρώσεις ό,τι μπορείς να φανταστείς

«...είχε καρδιές ένα μπάνιο, λες και ήμουν σε μπουξουξίδικο στην Πατησίων!»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε video του έχει κατατοπίσει σωστά όσους αναζητούν σπίτι προς ενοικίαση. «Τα άλατα στο μπάνιο μου φώναζαν φύγε, φύγε!» λέει σε ένα σημείο και μας θυμίζει όλα τα σπίτια που έχουμε δει να παρουσιάζονται σαν ανάκτορα online και από κοντά να είναι σαν το εξοχικό σπίτι του Μίκι Μάους.

Σύμφωνα με το δείκτη τιμών του site Spitogatos, στο τέλος του 2025, σχεδόν σε κάθε περιοχή της Αττικής, η μέση τιμή ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο είχε σκαρφαλώσει ή και ξεπεράσει τα 10 ευρώ. Συγκεκριμένα, στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας ανήλθε στα 11,54 ευρώ ανά τ.μ, με τα Βόρεια Προάστεια να ακολουθούν, στα 11,11 ευρώ ανά τ.μ. Ίδια κατάσταση και στα Ανατολικά (μέση τιμή: περίπου 10 ευρώ/τμ) και στα Νότια, όπου με 13,3 ευρώ το τετραγωνικό βρίσκονται διαθέσιμα κάποια ελάχιστα σπίτια. Ακόμα και ο Πειραίας, που συνήθως ήταν ουραγός σε τέτοιες λίστες, ξεπέρασε τα 10 ευρώ ανά τ.μ.

Είναι ένα κακό αστείο πια, η ολοένα αυξανόμενη δυσκολία για την εξεύρεση προσιτής οικίας για ενοικίασή. Όσο για τα προγράμματα «Σπίτι Μου» και «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» που εμφανίστηκαν για να σώσουν τους ενοικιαστές αλλά και όσους το σκέφτονται να αγορά, αλλά και η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες που θέλουν να μετατρέψουν κενά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) σε μακροχρόνια, αποδείχθηκαν μάλλον «λίγα», σε μια αγορά που έχει απελπιστικά μικρή προσφορά ακινήτων και τεράστια ζήτηση.

Σπίτια και σανατόρια

Venetia Kamara-YouTube

«Από πότε νοικιάζεται αυτό το σανατόριο;» αναρωτιέται η YouTuber Βενετία Καμαρά, αναλύοντας μια γκαρσονιέρα στο Πεδίο του Άρεως που μοιάζει μάλλον με κελί φυλακής και το μίσθωμα φτάνει στα 300 ευρώ το μήνα. Δεν είναι η μόνη. Όλοι μας μπαίνουμε σε μικρές αγγελίες όχι τόσο με την ελπίδα να βρούμε σπίτι, όσο για να φτιάξουμε το αποτύπωμα ενός ανελέητου facepalm στα μέτωπα μας.

Είμαστε μόνοι, υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές σε μια πλήρως απορυθμισμένη αγορά, με δυνητικούς πελάτες Ρώσους, Κινέζους, Ιταλούς, Γάλλους, Άγγλους, με μεσίτες, με «φιλεύσπλαχνους» κατόχους Golden Visa, με φιλόδοξους απατεώνες που μπορούν να πουλήσουν τα αμπάρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ σαν χλιδάτα chateau.

Όσο για τις διακηρύξεις για «απελευθέρωση» κάποιων χιλιάδων κλειστών σπιτιών, που ακούγονται συχνά από χείλη υψηλά ιστάμενων προσώπων, αυτές συνήθως σκοντάφτουν στα «πλοκάμια» της ελληνικής γραφειοκρατίας και απλά δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Greece 2.0.

Κάπου εδώ σας συστήνουμε το Άσυλο Ανιάτων

Διάβαζουμε στον επίσημο ιστότοπο του φιλανθρωπικού ιδρύματος, πως «Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για τη λειτουργία του ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση εκατοντάδων ακινήτων, πολλά από τα οποία προέρχονται από κληροδοτήματα, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των υψηλών φορολογικών υποχρεώσεων».

Τι σημαίνει αυτο στην πράξη

Άσυλο Ανιάτων

Κολοκοτρώνη, Ακαδημίας, Βερανζέρου, Αγίας Ζώνης, Κάνιγγος: Ο κατάλογος των ακινήτων που ανήκουν στο Άσυλο Ανιάτων και διατίθενται προς μίσθωση είτε ως κατοικίες, είτε ως επαγγελματική στέγη, περιλαμβάνει τουλάχιστον 150 ακίνητα. Όλα τα σπίτια είναι διαθέσιμα για να τα δει ο κάθε ενδιαφερόμενος, ενώ στη συνέχεια μπορεί να υποβάλλει κάποια πρόταση, η οποία θα τεθεί υπό αξιολόγηση από το Δ.Σ του Ασύλου και είτε θα εγκριθεί, είτε θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση, με όρους που δεν έχουν καμία σχέση με την πίεση που συνήθως βάζουν στον ενοικιαστή οι μεσίτες.

Τα κοινόχρηστα είναι λίγα ή ανύπαρκτα και ο κατάλογος των ακινήτων περιλαμβάνει ακόμα και ορισμένα σε περιοχές που το «κύμα» του gentrification έχει σχεδόν εξαφανίσει τους μόνιμους κατοίκους (εντοπίσαμε ένα στην οδό Κολοκοτρώνη). Είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι υπάρχουν σπίτια που μπορούν να δοθούν με τιμές που ίσως θυμίζουν εκείνες της περασμένης δεκαετίας (δείτε παράδειγμα; 72,8 τ.μ με 300 ευρώ. Όχι δεν είναι όνειρο) και είναι μια πρώτη, σοβαρή περίπτωση όπου «κλειστά» σπιτιά διατίθενται σε ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα τους άραγε;