«Ένας καινούριος ρυθμός!»: Όταν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα έβγαλε δίσκο

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα βρίσκεται στην Ελλάδα σχεδόν πέντε δεκαετίες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει ζήσει θριαμβευτικές πορείες με τον Παναθηναϊκό ως παίκτης αλλά και ως προπονητής, το περίφημο σκάνδαλο της «ελληνοποίησης» του, έχει δοκιμαστεί σε ομάδες όπως ο Πανηλειακός και η Βέροια. Επίσης, έχει κυκλοφορήσει και ένα μουσικό άλμπουμ!

Ήταν τον Οκτώβριο του 1989, όταν ηχογραφούσε το δίσκο «Ρότσα και οι Cannibal Libre (Ελεύθεροι Καννίβαλοι)» με κομμάτια όπως "Merengue", "Mi Gran Amor" και «Πράσινα Όνειρα». Μερικά χρόνια πριν είχε τραγουδήσει και το «Τραγούδι του ΠΑΟ»

Ήταν η εποχή που ο Ρότσα εργαζόταν στον Πανηλειακό (Β'Εθνική) και παράλληλα πραγμάτωνε το προσωπικό του «μεράκι», μαζί με τον Ανιμπάλ Ντελ Κοράλ (συνθέτης από την Βενεζουέλα), Πίτερ Γιοσέλ, Ρόμπερτ Μιούφλερέρ.

Είχε «κρεμάσει» τα παπούτσια του ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και δήλωνε τότε στο περιοδικό «Ταχυδρόμος», πώς δεν υπήρχε κλίμα και διάθεση για τραγούδι όσο φορούσε την πράσινη φανέλα. Τόσο ζόρικα ήταν τα πράγματα

Συγκεκριμένα έλεγε πώς «δεν πάει στον Έλληνα να μαζεύεται σε ένα δωμάτιο. Εδώ ο ένας παίζει χαρτιά, ο άλλος μπιλιάρδο.Στην Αργεντινή ήταν διαφορετικά». Επίσης μαθαίνουμε πως του είχε γίνει πρόταση να τραγουδήσει και μέσα σε μια θεατρική παράσταση, αλλά είχε απαντήσει αρνητικά.

Ο Ρότσα σε εκείνη τη συνέντευξη περιέγραφε τη μουσική του ως «ένας καινούριος ρυθμός που δεν έχει ακουστεί ξανά στην Ελλάδα. Λέγεται μερέγγε. Είναι παραδοσιακή μουσική του Αγίου Δομήνικου, αλλά οι ήχοι είναι μοντέρνοι». Παρέμενε προσγειωμένος πάντως, χαρακτηρίζοντας την ενασχόλησή του με τη μουσική ως χόμπι.

Περιοδικό Ταχυδρόμος - 1989

Βρήκαμε έστω ένα τραγούδι;

Ναι, το "Tu es mi Vida". Δεν έχει σωθεί απολύτως τίποτα από το συγκεκριμένο άλμπουμ.